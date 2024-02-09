«Сердце вырвали из груди»: год со взрыва газа на Линейной — как сейчас живут родные погибших и кого судят за трагедию

Житель дома на Линейной, 39 Константин Белик утром 9 февраля 2023 года завтракал на кухне, собираясь на работу. В комнате в другой части квартиры спали любимая жена и двухлетняя дочь. В 07:39 прозвучал взрыв. Комната рухнула вместе с подъездом, часть квартиры с кухней уцелела. Константин оказался единственным выжившим среди тех, кто был в квартирах подъезда.
Трагедия унесла жизни 15 человек, еще 11 получили серьезный вред здоровью. Весь день Новосибирск следил за спасательной операцией, а 10 февраля в день траура скорбел с родными и близкими погибших. В ЧП обвинили лжегазовщиков, которым удалось обмануть пенсионерку и поменять шланг в газовом оборудовании. Да так поменять, что в итоге газ заполнил весь подъезд. Ситуацию со взрывом контролировал президент, а следствие завершили за год. Суд начнется через три недели. Вспоминаем хронику Линейной и рассказываем, как сейчас живут родственники погибших.
В этом видео мы собрали воспоминания новосибирцев и кадры трагедии.
«Беги, Нурик»
Утро 9 февраля 2023 года разделило на до и после жизни нескольких десятков семей дома на Линейной, 39 и их родных.
После взрыва газа и обрушения подъезда жители дома, соседи и простые прохожие до приезда спасателей помогали друг другу сами: таскали плиты, забирали к себе людей, выбегавших из уцелевших подъездов. Одним из них был семилетний Нурик. Буквально за секунды до обрушения его мать смогла вытолкнуть сына и закричать: «Беги». За спиной падающего по ступенькам ребенка обрушился подъезд. Испуганного, молчащего, в одной школьной форме, его с улицы увела женщина с соседнего дома, согрела, попыталась успокоить.
К месту трагедии съехались все — спасатели, врачи, полиция, следователи, чиновники, волонтеры... Людей под завалами искали собаки, выживших эвакуировали в ближайшую школу и развозили по больницам. Всё внимание города и страны было приковано к дому
Взрыв газа унес жизни 15 человек, еще 11 новосибирцев получили вред здоровью разной степени тяжести. Повреждено и уничтожено имущество на сумму более 360 миллионов рублей. Дом не подлежал восстановлению, его снесли полностью.
6 февраля — за несколько дней до взрыва
Подозрительные люди появились на Линейной, 39 незадолго до трагедии. В произошедшем сейчас обвиняют Ирину Урбах и Евгения Кавуна. Они приехали в Новосибирск из Омска по очереди: он — в январе 2023 года, она — 5 февраля 2023 года. Оба работали в компании «Межрегионгаз Сервис» — фирма занимается обслуживанием газового оборудования в квартирах. Несмотря на то, что Урбах и Кавун официально не трудоустроены, у них была форма газовой службы, удостоверения и бланки договоров с потенциальными клиентами.
Урбах называла себя контролером. Она обходила квартиры, указывала жильцам на неполадки в газовом оборудовании, настоятельно рекомендовала их устранить. Если собственник соглашался, то на следующий день приходил «монтажник», Кавун, и делал ремонт. В доме
По версии следствия, 6 февраля Ирина Урбах, предъявив поддельное удостоверение, обратилась к хозяйке одной из квартир жилого дома. По данным источника НГС, ей удалось обвести вокруг пальца
По данным источника НГС, лжегазовщики брали за замену шланга около 1600 рублей (при средней цене по городу 1 тысяча рублей), а за замену счетчика — 8 тысяч рублей (при средней цене в 1,5 тысячи рублей).
07:30 — за девять минут до взрыва
Из рухнувшего подъезда остались в живых те, кто ушел очень рано на работу или учебу. Богдан вышел из квартиры ровно в 07:30 и столкнулся в подъезде с соседкой.
— У нас пахнет же газом? — спросила недовольно женщина, принюхиваясь.
— Пахнет. Вы газовщиков вызовите, — не стал задерживаться мужчина.
В 07:35 он получил сообщения от своей встревоженной девушки Анны Нечунаевой.
— Бодь. Срочно. В коридоре и туалете воняет? Кислым чем-то или нет, — один за одним писала сообщения девушка.
Через несколько часов тело Анны из-под завалов достали спасатели. Спустя год Богдан не захотел говорить о том, что произошло.
07:39 — момент взрыва
Среди тех, кто был в квартирах, при взрыве выжил только Константин Белик, и то потому, что мужчина в это время находился на кухне. Завтракал, собирался на работу, а в ногах крутился надоедливый той-терьер.
На камеру домофона попал момент взрыва. Одинокая прохожая, попавшая в поле зрения камеры, в ужасе отшатнулась.
— Толчок, как при землетрясении, всё попадало, выключилось. Я открыла балкон, увидела, что нет полностью подъезда, — вспоминает жительница дома Яна. — Мы быстро собрались, выбежали. Мы первые были.
А на глазах Константина рухнула та часть квартиры, где находилось самое дорогое, что у него было в жизни — жена и двухлетняя дочь. Выбравшись кое-как из дома с помощью спасателей, мужчина метался вдоль обломков, сбивал руки о плиты.
Взрыв унес жизни не только жильцов дома. Александр Дурасов в то утро шел мимо на работу. Он работал старшим мастером электромеханической службы Новосибирского метрополитена, поэтому так рано оказался на улице. Его засыпало обломками.
— Когда извлекли тело, у него обнаружили пропуск, позвонили в метрополитен и сообщили, что достали тело из-под завалов, — объяснила знакомая мужчины.
Александр Дурасов издал собственный сборник стихов. За день до трагедии он записал на аудиостих, который его друзья посчитали пророческим.
Однажды прилетит корабль,
Челнок невиданной красы,
И выйдет к нам Кетцалькоатль,
И остановятся часы.
Большими добрыми глазами
Посеет в душах жар и лед,
Плохих оставит в наказанье,
А праведников заберет.
И вы за нами побежите
Кричать: «Мы больше так не будем»,
Скорей нас тоже заберите,
А мы вам фигушки покрутим.
Чуда не произошло
С замиранием новосибирцы ждали сообщения о судьбе мамы
Около 12:00 стало известно, что сосед достал из-под плиты
Операция длилась 4 часа. После нее Айжаныл ничего не чувствовала ниже бедер, и врачи были осторожны в прогнозах, но в итоге тромб в ноге перечеркнул все их усилия. Женщина умерла в Бердске, куда была отправлена на реабилитацию.
— Как я могу забыть то, что произошло. Ни на минуту не забывала, — спустя год отвечает на вопросы корреспондента сестра погибшей Айсулуу.
Дети сейчас живут с ней в Киргизии — Нурик и его старший брат Нурэл.
— Дети учатся на отлично. Только ее нет. Живу, только сердце болит. Дети часто вспоминают, как мама им готовила, как помогала делать уроки, как водила в парк гулять. Она была веселая, не жалела времени и сил на детей, — плачет Айсулуу.
Отец мальчиков продолжает работать в Новосибирске и высылает деньги на содержание детей.
Надежда умерла
Константин Белик и вся его семья до последнего надеялись, что Надежда и двухлетняя Ангелина живы. В 15:40 из-под плит извлекли два тела и подвели мужчину. Свою семью он узнал и упал от шока на колени.
Надежде Белик 9 февраля 2023 года исполнился 31 год. Семья собиралась отпраздновать ее День рождения, а вынуждена была заниматься похоронами.
Мать и дочь кремировали и захоронили. Семья заказала специальный памятник, но опубликовать его фото пока нам не разрешили. Татьяна Александровна, свекровь погибшей, рассказала, как этот год жил ее сын.
— Костя ездит туда. Ездит каждую неделю, практически живет на кладбище. Все ждем, может быть потом станет ему легче, потому что он занимается с психологами, — объясняет женщина сквозь слезы. — Это так тяжело. Это сердце вырвали из груди. Он ходит как зомби, вот у него какая-то как отрешенность. С ним разговариваешь, а он как будто не здесь.
Спустя месяц после трагедии семья похоронила дедушку Константина. Сердце пожилого человека не выдержало горя. Скоро суд над лжегазовщиками.
— Я хотела бы послушать, что они скажут, вот честно, — становится строже женщина и добавляет, что очень благодарна всем, кто поддерживал семью весь этот год. — Столько поддержки. Это было так важно. Люди звонили, писали. Мы понимали, что остались не одни в этой беде. Не только весь город, вся страна как-то объединилась.
Около 19:00 на место взрыва прибыл глава МЧС России Александр Куренков. На личный контроль ситуацию с взрывом газа взял и президент России Владимир Путин.
10 февраля 2023 года в 08:18 спасатели завершили разбор завалов. В Новосибирской области объявили день траура. Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших.
07:00 — 9 февраля 2024 года — год после трагедии
В прошлом году 16 июня рабочие начали разбирать дом и 22 августа остался лишь огороженный пустырь.
Две недели назад прокуратура Новосибирской области сообщила, что в суд передано уголовное дело против Евгения Кавуна и Ирины Урбах. Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц» и по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности». Всё это время они находятся в СИЗО. Если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы.
Первое заседание по уголовному делу лжегазовщиков назначено на 20 февраля.
Редакция НГС выражает соболезнования семьям и близким погибших в этой страшной трагедии.
Ранее НГС разбирался в том, как был организован бизнес «газовой ОПГ», который привел к взрыву в Новосибирске. Аферисты засветились в шести городах.
Всё, что известно о взрыве газа на улице Линейной, мы собрали в специальном сюжете.