«Сердце вырвали из груди»: год со взрыва газа на Линейной — как сейчас живут родные погибших и кого судят за трагедию

«Беги, Нурик»

Утро 9 февраля 2023 года разделило на до и после жизни нескольких десятков семей дома на Линейной, 39 и их родных.



После взрыва газа и обрушения подъезда жители дома, соседи и простые прохожие до приезда спасателей помогали друг другу сами: таскали плиты, забирали к себе людей, выбегавших из уцелевших подъездов. Одним из них был семилетний Нурик. Буквально за секунды до обрушения его мать смогла вытолкнуть сына и закричать: «Беги». За спиной падающего по ступенькам ребенка обрушился подъезд. Испуганного, молчащего, в одной школьной форме, его с улицы увела женщина с соседнего дома, согрела, попыталась успокоить.