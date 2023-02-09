freedom
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 2/10
usd 71.58
eur 76.83
Тема дняПо делу о взрыве газа задержаны двое
Все новости
Все новости
Взрыв газа на Линейной

Владимир Путин взял под личный контроль взрыв газа в доме на Линейной в Новосибирске

О ситуации президенту докладывает губернатор Андрей Травников

7 765

Под завалами рухнувшего дома в Новосибирске могут находиться еще люди

Поделиться

Президент России взял на личный контроль ситуацию с взрывом газа в доме на Линейной в Новосибирске.

— Происшествие находится на контроле президента России Владимира Путина. Сейчас в данную минуту губернатор Андрей Травников докладывает президенту по прямому эфиру, — сообщил журналистам около 8 часов вечера глава МЧС России Александр Куренков.

Под завалами рухнувшего дома в Новосибирске могут находиться еще восемь человек. Завалы должны разобрать в течение суток.

Новосибирские силовики задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину — жителей Омской области, которые проходят подозреваемыми по делу о взрыве дома на улице Линейной.

Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.

По теме

ЧПВзрыв газаПожарГаз взорвался
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter