Владимир Путин взял под личный контроль взрыв газа в доме на Линейной в Новосибирске

Президент России взял на личный контроль ситуацию с взрывом газа в доме на Линейной в Новосибирске.
— Происшествие находится на контроле президента России Владимира Путина. Сейчас в данную минуту губернатор Андрей Травников докладывает президенту по прямому эфиру, — сообщил журналистам около 8 часов вечера глава МЧС России Александр Куренков.
Под завалами рухнувшего дома в Новосибирске могут находиться еще восемь человек. Завалы должны разобрать в течение суток.
Новосибирские силовики задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину — жителей Омской области, которые проходят подозреваемыми по делу о взрыве дома на улице Линейной.
Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.