Владимир Путин взял под личный контроль взрыв газа в доме на Линейной в Новосибирске

Президент России взял на личный контроль ситуацию с взрывом газа в доме на Линейной в Новосибирске.

— Происшествие находится на контроле президента России Владимира Путина. Сейчас в данную минуту губернатор Андрей Травников докладывает президенту по прямому эфиру, — сообщил журналистам около 8 часов вечера глава МЧС России Александр Куренков.

