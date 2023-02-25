— У нее в ноге был тромб, — рассказала женщина. — Они так спешили выписать ее. Когда ее выписали, отправили в санаторий, там два дня была температура. Вчера был приступ, ее отвезли в больницу городскую в Бердске, и там она вчера умерла.



44-летняя Айжаныл жила на первом этаже дома на Линейной, 39 , где 9 февраля произошел взрыв газа. Она оказалась под завалами, обломками ей сломало спину, ее младший сын Нурик успел убежать и позвать помощь — женщину вытащил сосед.

