Айжаныл Калмурзаева, пострадавшая в трагедии на Линейной
— У нее в ноге был тромб, — рассказала женщина. — Они так спешили выписать ее. Когда ее выписали, отправили в санаторий, там два дня была температура. Вчера был приступ, ее отвезли в больницу городскую в Бердске, и там она вчера умерла.
44-летняя Айжаныл жила на первом этаже дома на
После трагедии Айжаныл отвезли на обследование в горбольницу
Как уточняли в НИИТО, в хирургическом отделении женщина должна была провести
Редакция НГС приносит соболезнования семье и близким Айжаныл Калмурзаевой.
Трагедия в доме на Линейной произошла
Мы выяснили, что задержанные — лишь часть крупной ОПГ, которая действует по всей стране.