freedom
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 3/10
usd 74.71
eur 79.57
Тема дняУмерла выжившая после взрыва на Линейной
Все новости
Все новости
Взрыв газа на ЛинейнойЭксклюзив

«Они так спешили выписать ее». Умерла мама Нурика, выжившая после взрыва на Линейной

По словам ее сестры, после выписки женщину отправили в санаторий

296

Айсулуу и Айжаныл Калмурзаевы были очень признательны врачам за помощь — во взрыве на Линейной они потеряли всё имущество

Поделиться

Айжаныл Калмурзаева, пострадавшая в трагедии на Линейной 9 февраля, умерла в Бердской городской больнице. Об этом НГС сообщила ее сестра Айсулуу Калмурзаева.

— У нее в ноге был тромб, — рассказала женщина. — Они так спешили выписать ее. Когда ее выписали, отправили в санаторий, там два дня была температура. Вчера был приступ, ее отвезли в больницу городскую в Бердске, и там она вчера умерла.

44-летняя Айжаныл жила на первом этаже дома на Линейной, 39, где 9 февраля произошел взрыв газа. Она оказалась под завалами, обломками ей сломало спину, ее младший сын Нурик успел убежать и позвать помощь — женщину вытащил сосед.

После трагедии Айжаныл отвезли на обследование в горбольницу № 1, а затем экстренно перевели в Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, где ей провели срочную операцию на позвоночнике. Операция длилась 4 часа. После нее Айжаныл ничего не чувствовала ниже бедер, и врачи были осторожны в прогнозах.

Как уточняли в НИИТО, в хирургическом отделении женщина должна была провести 1,5–2 недели. Журналист НГС направила запрос в НИИТО с просьбой прокомментировать случившееся.

Редакция НГС приносит соболезнования семье и близким Айжаныл Калмурзаевой.

Трагедия в доме на Линейной произошла 9 февраля. Погибли 14 человек. 10 февраля в Новосибирске арестовали двух омичей по делу о взрыве газа. За несколько дней до трагедии 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун появились в доме под видом сотрудников газовой службы. Пара представлялась сотрудниками омской компании «Межрегионгаз Сервис», имеющей дурную славу: ее клиенты жалуются на мошенничество в разных городах России.

По теме

НИИТОВзрыв газа в Новосибирске
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter