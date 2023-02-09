«Были дома, когда начал падать потолок»: 7-летний мальчик успел выбежать из подъезда после взрыва, а его мама — нет

Сибирячка, приютившая у себя 7-летнего Нурика Карамзанова после взрыва газа в доме на улице Линейной, объяснила, как ребенок оказался один на улице.
ЧП произошло, когда мальчик с мамой собирались уже выходить в школу.
— Они выбегали из подъезда. Он вышел, мама не успела. Они дома были, начал потолок падать. Он в школьной форме, дома сидели и началось, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна, которая приютила ребенка. — Ждем и надеемся. В пункте временного пребывания его внесли в списки.
Женщина сообщила информацию о ребенке в полицию и МЧС. Родственники мальчика пока не связывались с женщиной, которая его приютила.
Всё, что известно на данный момент, мы собрали в одном видео. Возбуждено уголовное дело.
Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.