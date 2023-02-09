«Мама под завалами»: сибирячка забрала к себе домой 7-летнего мальчика из взорвавшегося дома

Сибирячка приютила у себя 7-летнего Нурика Карамзанова после взрыва газа в доме на улице Линейной.
— Ему 7 лет, зовут Нурик Карамзанов. Говорит, что мама под завалом, а папа на работе. На 112 свои данные я оставила. Мальчик в одной рубашке и брюках был. Его одели, он в тепле и безопасности, — объяснила корреспонденту НГС сибирячка. — В пункте временного пребывания его внесли в списки. Ждем полицию.
Мальчик сейчас находится в безопасности в квартире в соседнем доме.
Всё, что известно на данный момент, мы собрали в одном видео. Возбуждено уголовное дело.
Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.