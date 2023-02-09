Что сказал глава МЧС России журналистам: полная расшифровка речи Александра Куренкова в Новосибирске

Происшествие находится на контроле Президента России Владимира Путина. Сейчас в данную минуту губернатор Андрей Травников докладывает президенту по прямому эфиру.

То, что касается территории муниципалитетов — завтра будет проведена встреча с пострадавшими на базе ПВР в школе №85. И все вопросы будут решены. Все, кто проживали в этом доме размещены по гостиницам, социальным квартирам. У губернатора лично на контроле. И у мэра.

Вероятность не очень высока (что под завалами еще есть выжившие — Прим.ред.) Было открытое горение. И низкая температура. На момент происшествия было -23 градуса. И в рамках того, что многотонные плиты свалились, а мы уже разбираем на уровне второго этажа и первого. Вероятность не очень высока. Но мы всегда надеемся на чудо.