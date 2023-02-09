Что сказал глава МЧС России журналистам: полная расшифровка речи Александра Куренкова в Новосибирске

Глава МЧС России Александр Куренков побывал на месте взрыва газа в жилом доме на Линейной, а также провел оперативное совещание.
После этого он дал комментарии журналистам.
Публикуем речь Александра Куренкова полностью:
— На месте происшествия я был. Все видел собственными глазами. Ребята работают хорошо. Я лишний раз впечатлен темпами, которые происходят, но технику безопасности сотрудники и спасатели соблюдают.
Что касается техники и количества людей — абсолютно достаточно. Волнами — определенные группы отдыхают, определенные группы наступательно разбирают завал. Работают четыре технологических расчета. Сил и средств достаточно.
Разбор будет завершен в течение суток.
Происшествие находится на контроле Президента России Владимира Путина. Сейчас в данную минуту губернатор Андрей Травников докладывает президенту по прямому эфиру.
То, что касается территории муниципалитетов — завтра будет проведена встреча с пострадавшими на базе ПВР в школе №85. И все вопросы будут решены. Все, кто проживали в этом доме размещены по гостиницам, социальным квартирам. У губернатора лично на контроле. И у мэра.
Вероятность не очень высока (что под завалами еще есть выжившие — Прим.ред.) Было открытое горение. И низкая температура. На момент происшествия было -23 градуса. И в рамках того, что многотонные плиты свалились, а мы уже разбираем на уровне второго этажа и первого. Вероятность не очень высока. Но мы всегда надеемся на чудо.
Предполагаем, что могут находиться еще восемь человек. Речь идет как раз об арендаторах. Мы не знаем об их судьбе. И телефоны их молчат. Они возможно уехали, возможно находятся под завалами.
— Почему спасатели обрушили пятый этаж над разрушенными подъездами?
Это угрожало по технике безопасности спасателям, потому что заходя под завалы у нас в рамках работы министерства мы несем потери, когда смелые спасатели — они из дома уходят на подвиг. А подвиг в том, что эти люди самоотверженно, не задумываясь о своей жизни и здоровье идут спасать людей. Это их работа и их порыв. Они иногда даже невзирая на то, что это им угрожает идут под эти стены, которые их потом заваливают.
Мы все-таки беспокоимся о жизни своих сотрудников. И необходимость снять эти угрозы была.
Новосибирские силовики задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину — жителей Омской области, которые проходят подозреваемыми по делу о взрыве дома на улице Линейной.
Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.