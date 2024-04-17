«Мое моральное состояние можно не учитывать»: почему потерпевшая по делу о взрыве на Линейной отозвала иск на 6 миллионов

Мать Ольги Дековой утром 9 февраля была на работе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, соцсети Ольги Дековой











Жительница Новосибирска Ольга Декова, которая требовала компенсировать моральный и имущественный вред после взрыва дома №39 по улице Линейной, отказалась от гражданского иска к лже-газовщикам Ирине Убрах и Евгению Кавуну. Об этом сибирячка заявила на заседании в Заельцовском районном суде 16 апреля, которое посетил корреспондент НГС.



Стороны обвинения и защиты проводили допрос потерпевших. Декова рассказала, что гражданский иск на 6 миллионов рублей она с матерью подала на следующий день после трагедии — 10 февраля 2023 года. Сейчас Ольга решила отказаться от требований.

— Мы примерно с мамой посчитали, сколько нам ущерба нанесло это событие, если мы полностью потеряем квартиру, мебель и всё, что в ней было. Но часть мебели и техники мы смогли вынести, а мэрия Новосибирска нам предоставила определённую сумму, на которую мы смогли купить квартиру, — ответила сибирячка на вопрос судьи о причинах отказа.

Также Декова отказалась от компенсации морального вреда. Решение она объяснила тем, что не потеряла никого из близких в той трагедии.

— Во-первых, был шок, было плохо. Была полная неизвестность, что нам делать, где будет жить мама. Но я понимаю, что после всех событий, когда мы узнали, что люди умерли, своё моральное состояние я не считаю нужным учитывать, — заявила Ольга.

Сибирячка купила квартиру на материнский капитал около четырёх лет назад. С того момента в ней жила её мать — женщина боялась пользоваться газовой плитой, поэтому её решили отключить. Но полностью добиться отказа от обслуживания не удалось, вспоминает Ольга.

— Мы отказались от газового обслуживания. Три года назад я звонила в НовосибирскОблГаз, чтобы нам отключили газ. Но нам не разрешили подключить электрическую печь — поставили только заглушку. Она была рассчитана на полгода. Я звонила каждые полгода, чтобы эту заглушку заменили, но результата никакого не было. В связи с этим мы очень переживали — мама очень сильно боялась газа и не пользовалась газовой плитой. Мне сказали, что если запаха газа нет, то менять заглушку не будут, — объяснила она на суде.

По словам потерпевшей, её мать периодически жаловалась на запах газа в подъезде — последний раз за пару месяцев до взрыва. Утром 9 февраля, когда произошла трагедия, мать Ольги уже была на работе.

— Я знаю всё только с её слов. На момент взрыва её дома не было, она была на работе. Мы узнали по факту — минут через 20–30 после взрыва. Через час я была на месте событий. Второй и третий подъезды дома были разрушены, всё горело, было очень много народу. Приехали спасательные службы, скорая. Буквально сразу организовали в соседней школе пункт приёма людей, которые выбежали из дома раздетые. Там была психологическая служба, а также сразу принимали заявления от жильцов, — вспоминает Декова события того дня.

Всего потерпевшими по уголовному делу признаны 135 человек. Ольга Декова дала показания в суде впервые.

20 февраля 2024 года в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной. Кавуна и Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц») и по ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности»).