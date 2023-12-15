Получил компенсацию за отпуск, где не был год: начальник дептранса мэрии Новосибирска уволился сам

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев уволился по собственному желанию. Об этом пишут «Новосибирские новости» со ссылкой на распоряжение, достоверность документа редакции НГС подтвердил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
— Уволить 15 декабря 2023 года по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Выплатить денежную компенсацию за 36 календарных дней неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска за период работы с 1.10.2022 по 15.12.2023, — сообщают «Новосибирские новости».
На сайте департамента транспорта удалили информацию о начальнике.
12 декабря депутат горсовета Андрей Гудовский сообщил, что рекомендация об увольнении Константина Васильева может быть выполнена в течение двух недель, до сессии Горсовета 21 декабря. Депутаты рекомендовали главе уволить начальника дептранса из-за большого количества претензий к транспортной сфере.
Мэр Новосибирска на аппаратном совещании отчитал Васильева из-за плохой уборки дорог после обильных снегопадов. На уборку выезжали 26 тяжелых грейдеров, но больше половины сошли из-за поломок. Анатолий Локоть заявил, что проблемы с техникой — вина дептранса.
Константина Васильева назначили на должность 1 октября 2021 года, ранее он был председателем правления АО «Банк Акцепт». Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного маршала авиации Вершинина К. А., специальность — «командная тактическая авиация», квалификация — летчик-инженер. В 2003 году он учился в СибАГСе.
В 2021 году Васильев задекларировал доход больше мэра Анатолия Локтя за 2021 год: 19 миллионов 649 тысяч рублей (включая заработок с предыдущего места работы). В собственности у чиновника тогда числилось две квартиры и автомобиль Volkswagen Tiguan.