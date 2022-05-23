Около 20 миллионов получил начальник департамента транспорта Новосибирска в 2021 году — почти в 4 раза больше мэра

Начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии Лариса Уткина заработала в прошлом году 2,286 миллиона рублей. В собственности у нее автомобиль Mitsubishi Outlander, три земельных участка, дом и квартира.



Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков заработал за минувший год 1 миллион 645 тысяч рублей. В его собственности указаны нежилое помещение, две квартиры и овощехранилище.

