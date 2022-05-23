Около
20 миллионов получил начальник департамента транспорта Новосибирска в 2021 году — почти в 4 раза больше мэра
Предшественник Бориса Буреева также декларировал больше мэра Новосибирска
Руководители департаментов мэрии Новосибирска отчитались о доходах за 2021, их декларации опубликованы на муниципальном портале.
Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Борис Буреев задекларировал самый большой доход за
За прошлый год мэр Анатолий Локоть заработал
Начальник управления общественных связей мэрии Игорь Щукин сообщил о заработке
Начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев заработал
Начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии Лариса Уткина заработала в прошлом году
Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков заработал за минувший год
Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин заработал за
Начальник департамента связи и информатизации мэрии Александр Горштейн задекларировал
Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский заработал
Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев указал доход в
Начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии Сергей Кудрявцев заработал за прошлый год
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко указал, что заработал за
Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Маргарита Маслова заработала
Начальник департамента социальной политики Ольга Незамаева указала в декларации доход в
Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Перязев заработал
Начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров задекларировал
Начальник управления делами мэрии Сергей Тужилкин заработал
21 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировали свои доходы за