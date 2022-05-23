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Около 20 миллионов получил начальник департамента транспорта Новосибирска в 2021 году — почти в 4 раза больше мэра

Предшественник Бориса Буреева также декларировал больше мэра Новосибирска

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Борис Буреев получил почти в пять раз больше мэра Новосибирска в прошлом году

Борис Буреев получил почти в пять раз больше мэра Новосибирска в прошлом году

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Руководители департаментов мэрии Новосибирска отчитались о доходах за 2021, их декларации опубликованы на муниципальном портале.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Борис Буреев задекларировал самый большой доход за 2021 год: 19 миллионов 649 тысяч рублей (включая заработок с предыдущего места работы). В собственности у чиновника две квартиры и автомобиль Volkswagen Tiguan.

За прошлый год мэр Анатолий Локоть заработал 4,2 миллиона рублей, его супруга — 1,3 миллиона. У семьи в собственности указаны несколько квартир. Предшественник Буреева на этой должности Константин Васильев тоже зарабатывал больше своего начальника Анатолия Локтя.

Начальник управления общественных связей мэрии Игорь Щукин сообщил о заработке 1,724 миллиона рублей в 2021 году. Чиновник владеет двумя квартирами, земельным участков в 700 квадратов и автомобилем Hyundai Creta.

Начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев заработал 1,865 миллиона. В его собственности земельный участок в 827 квадратов, квартира 74,5 квадратного метра, гараж и автомобиль Opel Corsa.

Начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии Лариса Уткина заработала в прошлом году 2,286 миллиона рублей. В собственности у нее автомобиль Mitsubishi Outlander, три земельных участка, дом и квартира.

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков заработал за минувший год 1 миллион 645 тысяч рублей. В его собственности указаны нежилое помещение, две квартиры и овощехранилище.

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин заработал за 2021 год 1 миллион 692 тысячи рублей. В собственности у чиновника четыре земельных участка общей площадью более четырех тысяч квадратов, два жилых дома, магазин, нежилое помещение и машино-место.

Начальник департамента связи и информатизации мэрии Александр Горштейн задекларировал 1,812 миллиона рублей, в его собственности значатся две квартиры.

Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский заработал 2,145 миллиона рублей за минувший год. В декларации также указаны два земельных участка (общей площадью в 1,5 тысячи квадратов), квартира и подземная парковка.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев указал доход в 2,5 миллиона рублей. Ему принадлежит квартира, земельный участок, гаражный бокс и небольшое нежилое помещение.

Начальник департамента организационно-контрольной работы мэрии Сергей Кудрявцев заработал за прошлый год 2,4 миллиона рублей. В его декларации присутствуют три земельных участка (общая площадь — почти 3 тысячи квадратов), нежилое помещение, дачный дом, три гаражных бокса и автомобиль Mitsubishi Padjero. Супруга Кудрявцева заработала почти вдвое больше мужа — 4,274 миллиона рублей.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко указал, что заработал за 2021 год 2,91 миллиона рублей. В его собственности значатся земельный участок, квартира и недостроенные дом, баня и гараж.

Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Маргарита Маслова заработала 1,762 миллиона рублей. В ее декларации указан дом в 400 квадратов и земельный участок в 1419 квадратных метров. Супруг Масловой заработал за 2021 год 112 миллионов рублей (есть пометка, что часть средств — выплата действительной стоимости доли в уставном капитале при выходе из коммерческой организации).

Начальник департамента социальной политики Ольга Незамаева указала в декларации доход в 1,961 миллиона рублей. Ей принадлежит квартира, земельный участок, дом и автомобиль BMW X5.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Перязев заработал 3,353 миллиона рублей за 2021 год (в том числе путем продажи автомобиля). В его собственности указаны три квартиры, два машино-места, земельный участок и экскаватор-погрузчик CAT 432E.

Начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров задекларировал 1,959 миллиона рублей за 2021 год. Чиновник имеет в собственности две квартиры и земельный участок.

Начальник управления делами мэрии Сергей Тужилкин заработал 1,972 миллиона рублей. В декларации указаны две квартиры, земельный участок в тысячу квадратов и автомобиль Toyota Land Cruiser.

21 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировали свои доходы за 2021 год. Они практически не изменились с 2020 года. Тем же днем свои декларации опубликовали и министры, среди них есть те, кто заработал больше губернатора.

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