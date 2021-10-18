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Новый дорожник Новосибирска отчитался о доходах — в 2020-м он получил в 3 раза больше мэра. Где он раньше работал?

Рассказываем, что задекларировал Константин Васильев, работавший до прихода в мэрию в банках

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Константин Васильев был назначен <nobr class="_">1 октября</nobr> на должность главы департамента транспорта

Константин Васильев был назначен 1 октября на должность главы департамента транспорта

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Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска отчитался о доходах

Назначенный в этом месяце на должность руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев отчитался о своих доходах. Его декларация была опубликована сегодня, 18 октября, на официальном сайте Новосибирска.

За прошедший год Константин Васильев заработал 13 млн 750 тыс. рублей, его супруга — 20 тыс. рублей. Графы «недвижимость в собственности» в декларации чиновника пусты, но есть информация об объектах в пользовании — это две квартиры площадью 86,9 и 25,3 кв. м. Константину Васильеву также принадлежит автомобиль Volkswagen Tiguan.

Жена начальника департамента владеет одной из трех долей в квартире площадью 68,7 кв. м. В ее пользовании находится квартира площадью 86,9 кв. м, такая же недвижимость указана в пользовании несовершеннолетнего сына чиновника.

До прихода в мэрию Константин Васильев долгое время работал в банках: ПАО «Бинбанк», ГК «Агентство по страхованию вкладов» и ОАО КБ «Акцепт». Изначально он был исполнительным директором, позже стал председателем «Акцепта».

За прошлый год мэр Анатолий Локоть заработал 4,2 миллиона рублей, его супруга — 1,3. У семьи в собственности указаны несколько квартир.

Среди остальных чиновников мэрии больше всех с учетом прибыли от продажи имущества получил первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров — 9,3 миллиона рублей. На втором месте после него идет первый заместитель мэра города Новосибирска Борис Буреев, получивший чуть более 3 миллионов рублей, на третьем месте — глава администрации Дзержинского района города Новосибирска Александр Рудских, имеющий доход (в том числе от предыдущего места работы), равный 2,9 миллиона.

Предыдущий начальник департамента транспорта Роман Дронов был уволен еще в мае этого года, долгое время эта должность в мэрии оставалась вакантной.

За прошлый год экс-начальник департамента заработал 1,7 миллиона рублей, его супруга — 1,6 миллиона рублей. Ему также принадлежит участок площадью 1000 кв. м и квартира (совместная собственность) площадью 84,8 кв. м.

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декларациидоходымэрия
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