Новый дорожник Новосибирска отчитался о доходах — в 2020-м он получил в 3 раза больше мэра. Где он раньше работал?

Назначенный в этом месяце на должность руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев отчитался о своих доходах. Его декларация была опубликована сегодня, 18 октября , на официальном сайте Новосибирска.

За прошедший год Константин Васильев заработал 13 млн 750 тыс . рублей, его супруга — 20 тыс . рублей. Графы «недвижимость в собственности» в декларации чиновника пусты, но есть информация об объектах в пользовании — это две квартиры площадью 86,9 и 25,3 кв. м . Константину Васильеву также принадлежит автомобиль Volkswagen Tiguan.