Новый дорожник Новосибирска отчитался о доходах — в 2020-м он получил в 3 раза больше мэра. Где он раньше работал?

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска отчитался о доходах
Назначенный в этом месяце на должность руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев отчитался о своих доходах. Его декларация была опубликована сегодня,
За прошедший год Константин Васильев заработал
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До прихода в мэрию Константин Васильев долгое время работал в банках: ПАО «Бинбанк», ГК «Агентство по страхованию вкладов» и ОАО КБ «Акцепт». Изначально он был исполнительным директором, позже стал председателем «Акцепта».
За прошлый год мэр Анатолий Локоть заработал
Среди остальных чиновников мэрии больше всех с учетом прибыли от продажи имущества получил первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров —
Предыдущий начальник департамента транспорта Роман Дронов был уволен еще в мае этого года, долгое время эта должность в мэрии оставалась вакантной.
За прошлый год экс-начальник департамента заработал