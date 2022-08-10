На Ленинск-Кузнецкой трассе отремонтировали
13 километров — как она сейчас выглядит
Всего будет сделано 17 километров
В Новосибирской области дорожники завершили ремонт 13 из 17 километров Ленинск-Кузнецкой трассы.
— Ремонт трассы производится около населенных пунктов Лекарственное, Карпысак, Коурак. Общая стоимость ремонта
На месте работают три подрядчика: АО «Новосибирскавтодор» — Тогучинское ДРСУ, ООО «СтройСити» и ООО «Роад».
Как сейчас выглядит трасса, можно увидеть на фото.
Кто ремонтирует трассу
АО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» — крупная компания по строительству и содержанию дорог. Образована в 1995 году. Генеральный директор — Анатолий Воробьев. По данным «Контур.Фокус», за время работы компания выиграла госконтракты на
ООО «СтройСити», по данным «Контур.Фокус», за время работы с 2006 года выиграла госконтракты на
ООО «Роад» — малое предприятие по строительству и ремонту дорог, которое работает с 2008 года. Директор и учредитель — Сергей Котенко. Фирма выиграла контракты на 878 миллионов рублей. Госзакупки для нее также основной источник дохода. Выручка за 2021 год —
В начале августа победителем торгов на ремонт проспекта Дзержинского стала компания «Дорсиб Плюс». Она должна выполнить работы за начальную цену