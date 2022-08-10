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На Ленинск-Кузнецкой трассе отремонтировали 13 километров — как она сейчас выглядит

Всего будет сделано 17 километров

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Ремонт должен обеспечить хорошую пропускную способность на восток страны

Ремонт должен обеспечить хорошую пропускную способность на восток страны

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В Новосибирской области дорожники завершили ремонт 13 из 17 километров Ленинск-Кузнецкой трассы.

— Ремонт трассы производится около населенных пунктов Лекарственное, Карпысак, Коурак. Общая стоимость ремонта 17 км — чуть больше 400 миллионов рублей, — объяснили корреспонденту НГС в ТУАД. — Трасса ремонтируется для создания надежной современной транспортной инфраструктуры, обеспечения устойчивого транспортного сообщения с федеральными автодорогами и реализации транспортного потенциала восточных регионов России.

На месте работают три подрядчика: АО «Новосибирскавтодор» — Тогучинское ДРСУ, ООО «СтройСити» и ООО «Роад».

Как сейчас выглядит трасса, можно увидеть на фото.

Дорога выглядит ровной и надежной

Дорога выглядит ровной и надежной

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Разметка уже нанесена

Разметка уже нанесена

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Полотно готово

Полотно готово

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Кто ремонтирует трассу

АО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» — крупная компания по строительству и содержанию дорог. Образована в 1995 году. Генеральный директор — Анатолий Воробьев. По данным «Контур.Фокус», за время работы компания выиграла госконтракты на 136,4 миллиарда рублей. Выручка за 2021 год — 14,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 181,2 миллиона рублей. В компании работают более 2,8 тысячи человек.

ООО «СтройСити», по данным «Контур.Фокус», за время работы с 2006 года выиграла госконтракты на 3,1 миллиарда рублей. И именно госзакупки являются основным источником дохода фирмы. Выручка за 2021 год — 587,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 1,1 миллиона рублей. Директор — Максим Клипиков. Учредитель — Алиев Техран Алекбер Оглы.

ООО «Роад» — малое предприятие по строительству и ремонту дорог, которое работает с 2008 года. Директор и учредитель — Сергей Котенко. Фирма выиграла контракты на 878 миллионов рублей. Госзакупки для нее также основной источник дохода. Выручка за 2021 год — 201,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 37,4 миллиона.

В начале августа победителем торгов на ремонт проспекта Дзержинского стала компания «Дорсиб Плюс». Она должна выполнить работы за начальную цену 111,9 миллиона рублей. Но заключение контракта приостановили из-за жалобы.

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