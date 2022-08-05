В Новосибирске выбрали подрядчика на ремонт проспекта Дзержинского — на торги поступила жалоба
Заключение контракта приостановили по требованию УФАС
Победителем торгов на ремонт проспекта Дзержинского стала компания «Дорсиб Плюс». Она выполнит работы за начальную цену 111,9 миллиона рублей.
Подрядчик должен будет отремонтировать асфальт и поднять 161 колодец. Заказчик ремонта — МКУ «Управление дорожного строительства». Гарантия по контракту составит 5 лет. Ремонтировать будут в три этапа: с 10 августа по 5 сентября, с 6 по 26 сентября и с 27 сентября по 7 октября.
По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма «Дорсиб Плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. Ранее «Дорсиб Плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за 527,7 миллиона рублей, дорог к новому ЛДС, улицы Дуси Ковальчук и проспекта Карла Маркса.
Заключение контракта приостановили из-за жалобы, которую подала компания «Рамковка». По данным сервиса «Контур.Фокус», она зарегистрирована в городе Раменское Московской области, учредитель — Агабек Серобян. Фирма работает с 2016 года и занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Управление Федеральной антимонопольной службы признало жалобу частично обоснованной. Заказчику выдали предписание на устранение нарушений.
— Для устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок электронной площадке РТС-тендер обеспечить возможность исполнения решения и настоящего предписания заказчиком. О принятых мерах в соответствии с требованиями настоящего предписания заказчику сообщить до 18.08.2022 года с приложением подтверждающих документов, — говорится в документе.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, какие нарушения были в документации, когда будет заключен контракт и как изменятся сроки работ.
Ранее НГС рассказывал о том, кто владеет компаниями, которые получили большие контракты на ремонт дорог в Новосибирске в этом году. В их список попал и «Дорсиб Плюс». Читайте подробности об этом в нашем материале.