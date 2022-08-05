В Новосибирске выбрали подрядчика на ремонт проспекта Дзержинского — на торги поступила жалоба

Победителем торгов на ремонт проспекта Дзержинского стала компания «Дорсиб Плюс». Она выполнит работы за начальную цену 111,9 миллиона рублей.



Подрядчик должен будет отремонтировать асфальт и поднять 161 колодец. Заказчик ремонта — МКУ «Управление дорожного строительства». Гарантия по контракту составит 5 лет. Ремонтировать будут в три этапа: с 10 августа по 5 сентября, с 6 по 26 сентября и с 27 сентября по 7 октября.

