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Проспект Дзержинского отремонтируют за 111 миллионов — закончить ремонт планируют в октябре

Ремонтировать дорогу будут за счет дополнительных федеральных денег

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Ремонт начнут в августе

Ремонт начнут в августе

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Проспект Дзержинского в Новосибирске отремонтируют за 111,9 миллиона. Конкурс на поиск подрядчика появился на госзакупках 8 июля. Как сообщали в мэрии ранее, проспект Дзержинского отремонтируют за счет дополнительных федеральных денег.


По контракту подрядчик должен будет отремонтировать асфальт и поднять 161 колодец. Заказчик ремонта — МКУ «Управление дорожного строительства». Гарантия по контракту составит 5 лет. Ремонтировать будут в три этапа: с 10 августа по 5 сентября, с 6 по 26 сентября и с 27 сентября по 7 октября.

Закончится конкурс 28 июля 2022 года. В конце мая в мэрии говорили, что ремонтировать проспект Дзержинского начнут в начале июля. Закончить собирались до конца сентября. Всего по федеральной программе Новосибирск должен получить дополнительно 235 миллионов рублей на ремонт дорог.

Полтора километра дороги на улице Дуси Ковальчук отремонтируют в течение июля. К 30 сентября подрядчик собирается оформить примыкания, колодцы и нанести разметку.

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