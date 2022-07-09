Проспект Дзержинского отремонтируют за 111 миллионов — закончить ремонт планируют в октябре
Ремонтировать дорогу будут за счет дополнительных федеральных денег
Проспект Дзержинского в Новосибирске отремонтируют за 111,9 миллиона. Конкурс на поиск подрядчика появился на госзакупках 8 июля. Как сообщали в мэрии ранее, проспект Дзержинского отремонтируют за счет дополнительных федеральных денег.
По контракту подрядчик должен будет отремонтировать асфальт и поднять 161 колодец. Заказчик ремонта — МКУ «Управление дорожного строительства». Гарантия по контракту составит 5 лет. Ремонтировать будут в три этапа: с 10 августа по 5 сентября, с 6 по 26 сентября и с 27 сентября по 7 октября.
Закончится конкурс 28 июля 2022 года. В конце мая в мэрии говорили, что ремонтировать проспект Дзержинского начнут в начале июля. Закончить собирались до конца сентября. Всего по федеральной программе Новосибирск должен получить дополнительно 235 миллионов рублей на ремонт дорог.
Полтора километра дороги на улице Дуси Ковальчук отремонтируют в течение июля. К 30 сентября подрядчик собирается оформить примыкания, колодцы и нанести разметку.