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Дороги на 12 улицах отремонтируют в Новосибирске — на работы выделили почти 800 миллионов

Сейчас для работ ищут подрядчиков

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Ремонт дорог должны начать 1 апреля

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В Новосибирске в 2024 году планируют отремонтировать дороги на 12 улицах. Максимальная стоимость работ составляет 790 358 346 рублей.

Информацию о торгах разместили на сайте госзакупок. Заказчиком выступает городское «Управление дорожного строительства». Ремонт улиц Писарева, Демьяна Бедного, Балтийской и Дачной оценили в 281 миллион рублей. Работы должны выполнить в два этапа, с 1 апреля по 30 августа 2024 года.

В те же сроки ремонт собираются провести на улицах 25 лет Октября, Учительской, Тюленина, Автогенной и Воинской. Максимальная стоимость работа — 255 858 346,87 рублей. Также УДС ищет подрядчика на ремонт дорог на улицах Гоголя, Авиастроителей и Урицкого за 253,5 миллиона рублей. В документах на сайте госзакупок не указаны точные участки работ.

На дорогах заменят покрытие, поднимут дождеприемники, установят новые знаки и выполнят прочие работы. Средства на ремонт выделят из городского бюджета.

В конце ноя бря власти выбрали подрядчика, который выполнит проект строительства Южного транзита в Новосибирске. Читайте, что о известно об этой компании.

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