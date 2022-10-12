Проблемы с парковками, плиткой и сроками: когда закончат ремонт на проспекте Карла Маркса — фоторепортаж
Ремонт по контракту должны были завершить 30 сентября
Ремонтные работы на проспекте Карла Маркса в Новосибирске пообещали закончить на следующей неделе.
Сегодня, 12 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на объекте. Во время мероприятия стало известно, что при реконструкции проспекта было убрано больше 20 рекламных щитов и несколько павильонов. Сейчас работы продолжаются возле площади Маркса. По контракту ремонт нужно было завершить 30 сентября, но, как сообщил НГС представитель подрядной организации, было несколько актов о приостановке работ из-за различных проблем.
— В завершающей стадии объект. Фактически все работы, связанные с укладкой асфальта и плитки, закончены. Изменили укладку «зебр», пешеходных переходов. Напротив метро ее сместили, сделали безопаснее. Очень много сделано в плане организации, убрали более двух десятков рекламных конструкций, торговых точек, — рассказал на выездном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
На совещании подняли вопрос о зимнем содержании и парковках. Как отметил мэр Новосибирска, проспект Карла Маркса тяжело убирать от снега из-за припаркованных автомобилей. По этой причине мэр дал поручение установить камеры, благодаря которым можно было бы выписывать штрафы. Вопрос журналиста НГС о том, когда планируют поставить камеры, Анатолий Локоть проигнорировал.
Ремонтом занималась подрядная организация «Дорсиб Плюс». Первый заместитель директора Валерий Полозов сообщил, что сейчас осталось сделать только тротуарную плитку. Сложность возникла также из-за снесенных деревьев, для которых было необходимо получать разрешение.
— К Ватутина (улица рядом с проспектом Маркса. — Прим. ред.) мы не можем приступить до сих пор. Там ремонтируются входы в метро, мы к ним подступаем постепенно. Обещали, что 15 октября закончат, — сообщил Валерий Полозов.
Как сообщил представитель подрядчика, проблемы с организацией движения для пешеходов не было.
— Старались перенаправлять пешеходов. Просто не все пешеходы идут там, где надо ходить, — отметил Валерий Полозов.
В начале сентября мэрия сообщила, что «Дорсибу», который ремонтирует тротуары на проспекте Карла Маркса, выписали штраф из-за строительного мусора и неорганизованного обхода для пешеходов.
По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. «Дорсиб» входит в топ крупнейших подрядчиков Новосибирска.
В Новосибирской области объявили аукцион на строительство остановочного пункта и ремонт участка дороги за 99,8 миллиона рублей. Его установят в рамках реконструкции участка трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе.