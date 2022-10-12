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Проблемы с парковками, плиткой и сроками: когда закончат ремонт на проспекте Карла Маркса — фоторепортаж

Ремонт по контракту должны были завершить 30 сентября

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На проспекте запланированы велодорожки длиной в километр

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Ремонтные работы на проспекте Карла Маркса в Новосибирске пообещали закончить на следующей неделе.

Сегодня, 12 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на объекте. Во время мероприятия стало известно, что при реконструкции проспекта было убрано больше 20 рекламных щитов и несколько павильонов. Сейчас работы продолжаются возле площади Маркса. По контракту ремонт нужно было завершить 30 сентября, но, как сообщил НГС представитель подрядной организации, было несколько актов о приостановке работ из-за различных проблем.

На площади также ремонтируют входы в метро

На площади также ремонтируют входы в метро

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— В завершающей стадии объект. Фактически все работы, связанные с укладкой асфальта и плитки, закончены. Изменили укладку «зебр», пешеходных переходов. Напротив метро ее сместили, сделали безопаснее. Очень много сделано в плане организации, убрали более двух десятков рекламных конструкций, торговых точек, — рассказал на выездном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Рабочая группа приедет принимать проспект Карла Маркса 17 октября

Рабочая группа приедет принимать проспект Карла Маркса 17 октября

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На совещании подняли вопрос о зимнем содержании и парковках. Как отметил мэр Новосибирска, проспект Карла Маркса тяжело убирать от снега из-за припаркованных автомобилей. По этой причине мэр дал поручение установить камеры, благодаря которым можно было бы выписывать штрафы. Вопрос журналиста НГС о том, когда планируют поставить камеры, Анатолий Локоть проигнорировал.

Битум при укладке был несоответствующего качества. Как сообщил представитель компании «ДорЭксперт», которая делала оценку, подрядчик эту проблему исправил

Битум при укладке был несоответствующего качества. Как сообщил представитель компании «ДорЭксперт», которая делала оценку, подрядчик эту проблему исправил

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Ремонтом занималась подрядная организация «Дорсиб Плюс». Первый заместитель директора Валерий Полозов сообщил, что сейчас осталось сделать только тротуарную плитку. Сложность возникла также из-за снесенных деревьев, для которых было необходимо получать разрешение.

— К Ватутина (улица рядом с проспектом Маркса. — Прим. ред.) мы не можем приступить до сих пор. Там ремонтируются входы в метро, мы к ним подступаем постепенно. Обещали, что 15 октября закончат, — сообщил Валерий Полозов.

Старая плитка лежит прямо на проспекте Карла Маркса. Подрядчик должен будет ее убрать

Старая плитка лежит прямо на проспекте Карла Маркса. Подрядчик должен будет ее убрать

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Как сообщил представитель подрядчика, проблемы с организацией движения для пешеходов не было.

— Старались перенаправлять пешеходов. Просто не все пешеходы идут там, где надо ходить, — отметил Валерий Полозов.

В начале сентября мэрия сообщила, что «Дорсибу», который ремонтирует тротуары на проспекте Карла Маркса, выписали штраф из-за строительного мусора и неорганизованного обхода для пешеходов.

По контракту проект стоил 260 миллионов рублей

По контракту проект стоил 260 миллионов рублей

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Изначально мэр в телеграм-канале обещал, что ремонт <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/08/30/71608775/" class="_" target="_blank">закончат к 1 сентября</a>. Как позже пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе мэрии, Анатолий Локоть имел в виду участки возле университетов, а дата окончания — 30 сентября

Изначально мэр в телеграм-канале обещал, что ремонт закончат к 1 сентября. Как позже пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе мэрии, Анатолий Локоть имел в виду участки возле университетов, а дата окончания — 30 сентября

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На проспекте впервые был применен независимый контроль. Компания «Дорэксперт» делала несколько замечаний подрядчику

На проспекте впервые был применен независимый контроль. Компания «Дорэксперт» делала несколько замечаний подрядчику

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На проспекте Карла Маркса убрали около 25% парковок

На проспекте Карла Маркса убрали около 25% парковок

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По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. «Дорсиб» входит в топ крупнейших подрядчиков Новосибирска.

Светофоры на проспекте заменили на новые

Светофоры на проспекте заменили на новые

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В Новосибирской области объявили аукцион на строительство остановочного пункта и ремонт участка дороги за 99,8 миллиона рублей. Его установят в рамках реконструкции участка трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе.

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