Проблемы с парковками, плиткой и сроками: когда закончат ремонт на проспекте Карла Маркса — фоторепортаж

Ремонтные работы на проспекте Карла Маркса в Новосибирске пообещали закончить на следующей неделе.

Сегодня, 12 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на объекте. Во время мероприятия стало известно, что при реконструкции проспекта было убрано больше 20 рекламных щитов и несколько павильонов. Сейчас работы продолжаются возле площади Маркса. По контракту ремонт нужно было завершить 30 сентября, но, как сообщил НГС представитель подрядной организации, было несколько актов о приостановке работ из-за различных проблем.