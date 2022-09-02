Строителям тротуаров на проспекте Карла Маркса выписали штрафы из-за отсутствия безопасных проходов

В Новосибирске подрядной организации, которая ремонтирует тротуары на проспекте Карла Маркса, выписали штраф из-за строительного мусора и неорганизованного обхода для пешеходов. Об этом 2 сентября сообщили в мэрии Новосибирска.

— К подрядной организации, выполнявшей работы по данному тротуару, были применены штрафные санкции в связи с выявлением факта складирования строительного мусора на тротуаре и нарушения требований к организации безопасности дорожного движения. В настоящее время безопасные проходы организованы, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.