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Строителям тротуаров на проспекте Карла Маркса выписали штрафы из-за отсутствия безопасных проходов

Мэрия Новосибирска обвинила подрядчика в складировании строительного мусора

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На Карла Маркса нет безопасных проходов для жителей

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В Новосибирске подрядной организации, которая ремонтирует тротуары на проспекте Карла Маркса, выписали штраф из-за строительного мусора и неорганизованного обхода для пешеходов. Об этом 2 сентября сообщили в мэрии Новосибирска.

— К подрядной организации, выполнявшей работы по данному тротуару, были применены штрафные санкции в связи с выявлением факта складирования строительного мусора на тротуаре и нарушения требований к организации безопасности дорожного движения. В настоящее время безопасные проходы организованы, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Ремонтом тротуаров занимается компания ООО «Дорсиб плюс». НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить размер штрафов. До компании «Дорсиб плюс» корреспондент НГС не смогла дозвониться.

По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. «Дорсиб» входит в топ крупнейших подрядчиков Новосибирска.

В Новосибирске на проспекте Карла Маркса продолжается масштабный ремонт тротуаров — он начался в конце июля. В редакцию НГС поступают жалобы от читателей на качество ремонта. 29 августа фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на месте строительных работ, чтобы посмотреть, на какой стадии работы. Окончат ремонт 30 сентября.

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ТротуарыРемонт
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