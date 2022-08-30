«Пешеходная часть проспекта Маркса разрушена»: 10 снимков с разрытыми тротуарами, которые ремонтируют с июля

В Новосибирске на проспекте Карла Маркса продолжается масштабный ремонт тротуаров — он начался в конце июля. Как ранее в своем телеграм-канале сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, к 1 сентября должны были уже уложить асфальт и тротуары. Но в редакцию НГС поступают жалобы от читателей на ремонт тротуаров. Накануне, 29 августа , фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на месте ремонта, чтобы посмотреть, на какой стадии работы.