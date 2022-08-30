«Пешеходная часть проспекта Маркса разрушена»: 10 снимков с разрытыми тротуарами, которые ремонтируют с июля
Прежде работы обещали закончить в конце августа
В Новосибирске на проспекте Карла Маркса продолжается масштабный ремонт тротуаров — он начался в конце июля. Как ранее в своем телеграм-канале сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, к
Ольга Климова написала в редакцию НГС и пожаловалась, что в условиях ремонта проход к станциям метро не организовали.
— Вся пешеходная часть проспекта Маркса разрушена и абсолютно не пригодна для безопасного передвижения. Всю глину и песок развозит в грязь во время дождя. Обратите внимание мэрии на абсолютно не организованные проходы для людей к станциям метро. Это варварство какое-то, а не организация ремонта тротуаров. И трудятся на таком огромном участке два-три работника, — поделилась читательница НГС.
НГС отправил запрос в мэрию по ситуации с ремонтом проспекта Маркса.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.
По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. «Дорсиб» входят в топ крупнейших подрядчиков Новосибирска.
Ремонт проспекта Карла Маркса выполнит компания «Дорсиб плюс». Ранее «Дорсиб плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за 527,7 миллиона рублей и дорог к новому ЛДС. Ремонт проезжей части подрядчик планирует завершить в конце августа. Срок окончания работ по муниципальному контракту —