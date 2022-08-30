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«Пешеходная часть проспекта Маркса разрушена»: 10 снимков с разрытыми тротуарами, которые ремонтируют с июля

Прежде работы обещали закончить в конце августа

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Как сообщал мэр в своем телеграм-канале, тротуар выложат брусчаткой, кроме участка от улицы Геодезической до улицы Космической — там будет плитка большого размера

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В Новосибирске на проспекте Карла Маркса продолжается масштабный ремонт тротуаров — он начался в конце июля. Как ранее в своем телеграм-канале сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, к 1 сентября должны были уже уложить асфальт и тротуары. Но в редакцию НГС поступают жалобы от читателей на ремонт тротуаров. Накануне, 29 августа, фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на месте ремонта, чтобы посмотреть, на какой стадии работы.

Полосу для передвижения на велосипедах и самокатах сделают из красного асфальта

Полосу для передвижения на велосипедах и самокатах сделают из красного асфальта

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Ольга Климова написала в редакцию НГС и пожаловалась, что в условиях ремонта проход к станциям метро не организовали.

— Вся пешеходная часть проспекта Маркса разрушена и абсолютно не пригодна для безопасного передвижения. Всю глину и песок развозит в грязь во время дождя. Обратите внимание мэрии на абсолютно не организованные проходы для людей к станциям метро. Это варварство какое-то, а не организация ремонта тротуаров. И трудятся на таком огромном участке два-три работника, — поделилась читательница НГС.

Как <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/07/29/71526029/" class="_" target="_blank">мы писали ранее</a>, общая протяженность дорожного объекта — около двух километров

Как мы писали ранее, общая протяженность дорожного объекта — около двух километров

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НГС отправил запрос в мэрию по ситуации с ремонтом проспекта Маркса.

В мэрии сообщали, что подрядчик при ремонте объекта сталкивается с несколькими трудностями — это припаркованные в неположенном месте автомобили, рекламные конструкции и нестационарные объекты

В мэрии сообщали, что подрядчик при ремонте объекта сталкивается с несколькими трудностями — это припаркованные в неположенном месте автомобили, рекламные конструкции и нестационарные объекты

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Сейчас ремонт выглядит далеким до завершения

Сейчас ремонт выглядит далеким до завершения

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Ремонт проводит подрядчик «Дорсиб плюс». Компания выиграла конкурс на 260 миллионов

Ремонт проводит подрядчик «Дорсиб плюс». Компания выиграла конкурс на 260 миллионов

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Количество парковок на проспекте уменьшится после ремонта. Один из крупных бизнес-центров уже <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/08/03/71536937/" class="_" target="_blank">лишился своих парковок</a>

Количество парковок на проспекте уменьшится после ремонта. Один из крупных бизнес-центров уже лишился своих парковок

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На проспекте также заменят светофоры

На проспекте также заменят светофоры

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Ходить по таким тротуарам сейчас небезопасно

Ходить по таким тротуарам сейчас небезопасно

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Недавно жители сообщили НГС, что на станции «Студенческая» протекает потолок. В мэрии Новосибирска <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/08/22/71590226/" class="_" target="_blank">опровергли связь протечек</a> с ремонтом на проспекте Карла Маркса

Недавно жители сообщили НГС, что на станции «Студенческая» протекает потолок. В мэрии Новосибирска опровергли связь протечек с ремонтом на проспекте Карла Маркса

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Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.

По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. «Дорсиб» входят в топ крупнейших подрядчиков Новосибирска.

Ремонт проспекта Карла Маркса выполнит компания «Дорсиб плюс». Ранее «Дорсиб плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за 527,7 миллиона рублей и дорог к новому ЛДС. Ремонт проезжей части подрядчик планирует завершить в конце августа. Срок окончания работ по муниципальному контракту — 30 сентября.

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