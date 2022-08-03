Крупный бизнес-центр на Маркса лишили парковок — в мэрии объяснили, планируют ли их вернуть
Здание расположено на проблемном участке дороги. Сейчас здесь ведется ремонт и работы по благоустройству
Владельцы и посетители бизнес-центра пожаловались на снесенные парковки возле административного здания на проспекте Карла Маркса, 51. Об этом корреспонденту НГС сообщила Елена Можерина — помощник руководителя ООО «Дубрава Р», которому принадлежит здание.
ООО «Дубрава-Р» образовано в 2016 году и, как уточняет система «Контур.Фокус», принадлежит на 100% Александру Русских. Он же является гендиректором компании. Финансовые показатели на конец 2021 года: выручка — 16,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 7,1 миллиона рублей.
— По всему проспекту Маркса в рамках реализации благоустройства и в свете строительства нового стадиона делается ремонт дороги. Были парковки — парковки убрали: у всех соседних зданий есть, у нашего убрали. А в нашем административном здании находятся медицинские центры и обучающие детские центры. И все посетители этих центров буквально взвыли: парковок-то нет. <…> А тут приезжают инвалиды, тут приезжают пациенты с детьми. <…> Вдоль всего проспекта по нашей стороне у всех зданий оставили парковочные места и только у нашего здания парковочное место планируют закатать. Мотивируют тем, что есть такое требование по проекту, что якобы были слушания, мол, чего вы не участвовали [в слушаниях], да надо было участвовать… А никто про эти слушания знать не знал, и никого в известность не ставили, — рассказала Елена Можерина.
По информации 2ГИС, в административном здании по адресу проспект Карла Маркса, 51 находятся 38 организаций. В том числе два медицинских центра, школа программирования и робототехники для детей, столовая и три банка.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщили, что ремонт дорожной сети от площади Лыщинского до площади Карла Маркса выполняется в рамках заключенного муниципального контракта между МКУ «УДС» и ООО «Дорсиб плюс».
ООО «Дорсиб Плюс» образовано в 1999 году. На конец 2021 года баланс организации составлял 297,2 миллиона рублей (рост за год — 111%), выручка — 994 миллиона рублей (упала за год на 18%), чистая прибыль — 75,9 миллиона рублей. За всё время в качестве участника «Дорсиб Плюс» заключил госконтракты на 8,3 миллиарда рублей. Генеральным директором является Иван Дингес, он же вместе с Евгением Дингесом выступает учредителем компании (по 50% акций).
— Принятыми техническими решениями предусмотрена ликвидация парковочного кармана возле административного здания по адресу проспект Карла Маркса, 51 в связи с его несоответствием нормативным показателям, предусмотренным действующими государственными стандартами. Решение данного вопроса станет возможным в случае возникновения экономии в рамках выполнения работ по контракту, — сообщили департаменте.
При этом парковочные карманы у соседних зданий, уточнили журналисту в мэрии, ликвидировать не планируется.
В мае 2022 года ООО «Дорсиб Плюс» перекладывало асфальт на улице Блюхера из-за замечаний по верхнему слою покрытия. В ноябре 2021 года работники «Дорсиб Плюс» укладывали асфальт на улице Блюхера прямо в слякоть, при этом один из дорожников попытался забрать телефон у сибирячки, которая снимала процесс.
Большой фоторепортаж о том, как «Дорсиб Плюс» сейчас ремонтирует проспект Карла Маркса, смотрите здесь.
Компания «Дорсиб Плюс» вошла в пятерку самых крупных подрядчиков, зарабатывающих на ремонте улиц в Новосибирске. В мае 2022 года НГС опубликовал расследование, в котором рассказал, кто является «королями» дорожного ремонта в Новосибирске.