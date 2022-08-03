Крупный бизнес-центр на Маркса лишили парковок — в мэрии объяснили, планируют ли их вернуть

— По всему проспекту Маркса в рамках реализации благоустройства и в свете строительства нового стадиона делается ремонт дороги. Были парковки — парковки убрали: у всех соседних зданий есть, у нашего убрали. А в нашем административном здании находятся медицинские центры и обучающие детские центры. И все посетители этих центров буквально взвыли: парковок-то нет. <…> А тут приезжают инвалиды, тут приезжают пациенты с детьми. <…> Вдоль всего проспекта по нашей стороне у всех зданий оставили парковочные места и только у нашего здания парковочное место планируют закатать. Мотивируют тем, что есть такое требование по проекту, что якобы были слушания, мол, чего вы не участвовали [в слушаниях], да надо было участвовать… А никто про эти слушания знать не знал, и никого в известность не ставили, — рассказала Елена Можерина.

