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Перерыли тротуары: как идет ремонт на проспекте Карла Маркса — 10 фотографий

По обеим сторонам магистрали отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки из красного асфальта

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Стоимость проекта — <nobr class="_">260 млн</nobr> рублей, объект ремонтируется за счет областных субсидий

Стоимость проекта — 260 млн рублей, объект ремонтируется за счет областных субсидий

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В Новосибирске приступили к ремонту проспекта Карла Маркса. Сейчас рабочие занимаются ремонтом тротуаров от площади Лыщинского до площади Карла Маркса, а также выездов по улицам Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Работы планируют завершить к концу августа.

Как сообщили в пресс-центре мэрии города, по обеим сторонам магистрали отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки из красного асфальта.

В мэрии сообщили, что общая протяженность дорожного объекта — около двух километров

В мэрии сообщили, что общая протяженность дорожного объекта — около двух километров

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— Помимо обновления дорожного полотна, ремонта тротуаров, замены светофорных объектов, здесь планируется провести перепланировку парковочного пространства. Произойдет небольшое сокращение парковочных мест. Сейчас водители часто бросают машины в непредназначенных для этого местах, что мешает пешеходам и другим водителям, — ранее отметил Анатолий Локоть.

На проспекте Карла Маркса — большое количество молодежи, которая использует велосипеды и самокаты, поэтому решили создать велодорожки

На проспекте Карла Маркса — большое количество молодежи, которая использует велосипеды и самокаты, поэтому решили создать велодорожки

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Для велодорожек на тротуаре будут выделены полосы с обеих сторон проспекта

Для велодорожек на тротуаре будут выделены полосы с обеих сторон проспекта

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«Для обустройства велодорожек планируется применить красный асфальтобетон», — рассказал Анатолий Локоть

«Для обустройства велодорожек планируется применить красный асфальтобетон», — рассказал Анатолий Локоть

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Ранее директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов рассказал, что основные трудности, с которыми сталкивается подрядчик, — это припаркованные в неположенном месте автомобили, большое количество рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов на тротуаре

Ранее директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов рассказал, что основные трудности, с которыми сталкивается подрядчик, — это припаркованные в неположенном месте автомобили, большое количество рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов на тротуаре

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Количество рекламных конструкций на участке должно сократиться

Количество рекламных конструкций на участке должно сократиться

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На площади работает спецтехника

На площади работает спецтехника

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На тротуарах укладывают новую плитку и устанавливают бордюры

На тротуарах укладывают новую плитку и устанавливают бордюры

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В мэрии планируют сократить число парковочных мест

В мэрии планируют сократить число парковочных мест

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Ремонт проспекта Карла Маркса выполнит компания «Дорсиб плюс». Ранее «Дорсиб плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за 527,7 миллиона рублей и дорог к новому ЛДС. Ремонт проезжей части подрядчик планирует завершить в конце августа. Срок окончания работ по муниципальному контракту — 30 сентября.

По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Добросиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона.

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично осмотрел площадь Карла Маркса и рассказал о ее плачевном состоянии. Также идет демонтаж недостроенного здания культурно-развлекательного комплекса «Сибсельмаш».

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