Перерыли тротуары: как идет ремонт на проспекте Карла Маркса — 10 фотографий
По обеим сторонам магистрали отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки из красного асфальта
В Новосибирске приступили к ремонту проспекта Карла Маркса. Сейчас рабочие занимаются ремонтом тротуаров от площади Лыщинского до площади Карла Маркса, а также выездов по улицам Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Работы планируют завершить к концу августа.
Как сообщили в пресс-центре мэрии города, по обеим сторонам магистрали отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки из красного асфальта.
— Помимо обновления дорожного полотна, ремонта тротуаров, замены светофорных объектов, здесь планируется провести перепланировку парковочного пространства. Произойдет небольшое сокращение парковочных мест. Сейчас водители часто бросают машины в непредназначенных для этого местах, что мешает пешеходам и другим водителям, — ранее отметил Анатолий Локоть.
Ремонт проспекта Карла Маркса выполнит компания «Дорсиб плюс». Ранее «Дорсиб плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за
По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Добросиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль —
Авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично осмотрел площадь Карла Маркса и рассказал о ее плачевном состоянии. Также идет демонтаж недостроенного здания культурно-развлекательного комплекса «Сибсельмаш».