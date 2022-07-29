Перерыли тротуары: как идет ремонт на проспекте Карла Маркса — 10 фотографий

В Новосибирске приступили к ремонту проспекта Карла Маркса. Сейчас рабочие занимаются ремонтом тротуаров от площади Лыщинского до площади Карла Маркса, а также выездов по улицам Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Работы планируют завершить к концу августа.



Как сообщили в пресс-центре мэрии города, по обеим сторонам магистрали отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки из красного асфальта.