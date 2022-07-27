Новосибирцы негодуют: показываем убогую площадь Маркса — что там творится и какой будет ремонт

Проблема с рельсами и на другой стороне площади, на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Новогодней. Пока переедешь эти рельсы, час пройдет — а ведь движение тут интенсивное.



— Дороги находятся в ненормативном состоянии. Тормозящие потоки разбитые пересечения с трамвайными путями — это вечная проблема, которая, по сути, создает пробки. Остановки неудобные, на мой взгляд, достаточно сложно там разобрать, что, куда, откуда, — комментирует состояние площади координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.