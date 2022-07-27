Новосибирцы негодуют: показываем убогую площадь Маркса — что там творится и какой будет ремонт
Читатели НГС пожаловались на состояние дорог на главной площади Левобережья
В нашем прошлом материале о дорожных проблемах Новосибирска мы рассказывали о Гусинобродском шоссе, которое раскритиковал губернатор Андрей Травников за «ямы размером с колесо». После этого читатели пожаловались на другой важный дорожный объект — площадь Маркса, главный транспортный узел Левобережья. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично осмотрел площадь и сейчас расскажет о ее плачевном состоянии.
— Площадь Карла Маркса, где трамвайное кольцо и прилегающие улицы. Состояние дорог отвратительное, — коротко и емко написали наши читатели.
Ну раз написали про кольцо, с него и начнем — это большой круговой разворот напротив магазина «Кристалл». Асфальт тут старый, много раз латаный, ям с колесо вроде нет, но разбиты примыкания дорожного полотна к трамвайным рельсам — машины переваливаются через них еле-еле.
На стороне ближе к «Кристаллу» наблюдаем провалы полотна, разрушения асфальта, торчащие люки. Как раз в этом месте идут на посадку к остановке автобусы. Трясет тут хорошо.
Проблема с рельсами и на другой стороне площади, на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Новогодней. Пока переедешь эти рельсы, час пройдет — а ведь движение тут интенсивное.
— Дороги находятся в ненормативном состоянии. Тормозящие потоки разбитые пересечения с трамвайными путями — это вечная проблема, которая, по сути, создает пробки. Остановки неудобные, на мой взгляд, достаточно сложно там разобрать, что, куда, откуда, — комментирует состояние площади координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
Самая красота напротив «Сан-Сити» — тут и ямы с полколеса, и какая-то вскрывшаяся булыжная мостовая. Может, убрать тут асфальт, пусть аутентичная мостовая красуется.
Далее всё испещрено продольными и поперечными трещинами, сошедшими верхними слоями асфальта, выбоинами посередине дороги.
Есть и конкретные ямы, где реально можно повредить колесо — эта на кольце возле улицы Ватутина.
Сама улица Ватутина, проходящая по площади, напомним, сейчас перекрыта. Вот идут работы возле ГУМа — раскопаны и забетонированы траншеи, лежат большие трубы, пара рабочих что-то делают.
На другом участке возле гостиницы-долгостроя тоже забетонированные траншеи, идет укладка труб. Были замечены шофер автокрана и рабочий.
И, наконец, в центре площади, возле «Фестиваля» и «Версаля» мы видим следы ремонта — дорожное полотно отфрезеровано. Значит, хотя бы здесь, вероятно, скоро будет новый асфальт.
Ранее мы неоднократно писали о планах ремонта дорог Новосибирска на 2022 год, так вот среди улиц, проходящих по площади, ремонту подлежат Ватутина, Новогодняя и фрагмент, где сейчас отфрезеровано. Однако других фрагментов — улицы Покрышкина, участка с булыжниками, разворотных колец — в этом списке нет. Мы отправили в мэрию Новосибирска уточняющий запрос — что будет сделано с указанными дефектными участками, и если да, то в какие сроки. Между тем эксперты считают, что площади нужен не просто ремонт покрытия, а комплексный проект по оптимальной организации уличной сети — чтобы и водителям, и пешеходам было удобно и всё понятно.
— По организации дорожного движения — требуется инженерный подход, расчеты по потокам, фазы светофора, полосность, интервалы движения и прочее. Этого на сегодня не сделано, и пока я даже не слышал, чтобы кто-то этим занимался, — заключает Александр Стефанов.
Посмотрите подробней, какие улицы в городе должны быть отремонтированы в сезоне 2022 года.