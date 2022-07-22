Показываем «позорное» разбитое Гусинобродское шоссе — Локоть сказал, что собирается с ним делать

— Обратил внимание, что на Гусинобродском шоссе в пределах города действительно ямы размером с колесо. Я это не понимаю. Как можно на магистральной улице такое допустить? Анатолию Евгеньевичу Локтю я это всё в лицо высказал, знаю, что он уже проводил выездные совещания. Деньги дополнительные мы дали, надеюсь, что такой позорный недостаток будет устранен, — так прошелся по качеству ремонта и по городским властям глава региона Андрей Травников.



Жалобы на состояние Гусинобродского шоссе поступали не только от него, но и от простых жителей, в том числе в редакцию НГС. На шоссе действительно есть проблемы, идет ремонт и капитальная реконструкция некоторых участков, которые расширяются с 2 до 4–6 полос.