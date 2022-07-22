Показываем «позорное» разбитое Гусинобродское шоссе — Локоть сказал, что собирается с ним делать
Губернатор Андрей Травников раскритиковал систему дорожного строительства и ремонта в городе на примере ГБШ
20 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников в очередной раз раскритиковал систему дорожного строительства и ремонта в городе Новосибирске на примере Гусинобродского шоссе. Глава региона лично побывал там и заявил, что видел «ямы размером с колесо». После этого он упомянул мэра Локтя и выразил надежду, что тот наконец займется вопросами ремонта более тщательно. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко тоже лично посетил Гусинобродское шоссе и сейчас вам расскажет, какие там ямы и как идет стройка.
— Обратил внимание, что на Гусинобродском шоссе в пределах города действительно ямы размером с колесо. Я это не понимаю. Как можно на магистральной улице такое допустить? Анатолию Евгеньевичу Локтю я это всё в лицо высказал, знаю, что он уже проводил выездные совещания. Деньги дополнительные мы дали, надеюсь, что такой позорный недостаток будет устранен, — так прошелся по качеству ремонта и по городским властям глава региона Андрей Травников.
Жалобы на состояние Гусинобродского шоссе поступали не только от него, но и от простых жителей, в том числе в редакцию НГС. На шоссе действительно есть проблемы, идет ремонт и капитальная реконструкция некоторых участков, которые расширяются с 2 до 4–6 полос.
Реконструкция Гусинобродского шоссе стоимостью 550 миллионов рублей началась в 2020 году. В этом году на него было выделено 375 миллионов рублей. Работы ведет ООО «Перлит-Строй». Гендиректор компании и владелец — Коля Кулиджанян. Выручка ООО «Перлит-Строй» на конец 2021 года — 393,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,1 миллиона. За все время работы компания заключила госконтракты на 3,5 миллиарда рублей. «Перлит-Строй» Коли Кулиджаняна входит в топ-5 самых крупных дорожных подрядчиков в городе Новосибирске.
Давайте проедем сначала по участку от Волочаевской до выезда из города (бывший пост ГИБДД). Здесь уже есть законченный фрагмент — полностью готовая 6-полосная дорога с бетонным разделителем, разметкой, фонарями и тротуарами. В целом всё прилично.
Этот фрагмент идет до АЗС «Газпромнефть» (порядка 1 км), далее дорога сужается до 2 полос, по правой стороне идет отсыпка нового основания для уширения шоссе.
Далее движение по участку переходит на правую сторону, а отсыпка основания идет по левой стороне. Асфальт здесь уложили более-менее ровный, но понятно, что он временный.
После этих двух участков продолжается старая дорога, на которой никаких работ пока не ведется. Асфальт здесь с трещинами, выбоинами, но катастрофических ям не встречалось.
А теперь поедем от Волочаевской в центр. Дорога здесь и была 6-полосной, мы видим старый асфальт со следами ремонта поперечных трещин.
Ближе к улице Доватора появляется отфрезерованный фрагмент и участок со свежеуложенным асфальтом. А где же ямы губернатора размером с колесо?
А, вот они, наверное, на пересечении шоссе с улицей Доватора. Весь перекресток находится в непонятном полуотфрезерованном, полуразрушенном состоянии, но никаких работ на момент осмотра в середине рабочего дня тут не велось.
Правда вот, ям размером с колесо найти не удалось, возможно, губернатор имел в виду колесо не своего «Мерседеса S-класса», а например, колесико самоката. Но всё равно безобразие.
Далее мы опять видим свежий асфальт с разметкой, который идет вплоть до улицы Никитина. Что у нас в итоге — активные работы велись только на участках, где отсыпается основание для уширения, больше нигде никто не работал. Мы спросили мэра Анатолия Локтя, как он оценивает критику губернатора и будет ли ускорен ремонт шоссе.
— С 2019 года мы приступили к реконструкции именно участка ГБШ. С тем, чтобы увеличить полосность. Там не просто капремонт. Тогда мы приступили к первому этапу, протяженность составила чуть более 1 км. Перед нами стояла задача подготовить этот участок, чтобы был введен новый автовокзал. С 2020 года выполняется очередной этап от Дегтярева, 23 до Зеленодолинской. В этом году этап должны сдать. Особо трудный участок — 700 метров в районе перекрестка с улицей Доватора. Мы каждый год ремонтировали его ямочным ремонтом. Сейчас вторую неделю ведется ремонт. И мы приняли решение полностью провести ремонт с заменой грунта на перекрестке. Опять же, много версий. Увидим, что там на самом деле, — ответил мэр.
Дополнительно он отметил, что за перекресток на Доватора дорожники возьмутся в эти выходные и следующие: «Раскапывать мы начнем в эту субботу. Хочу предупредить всех новосибирцев, что в эти выходные будет затруднен проезд в районе этого перекрестка».
Учитывая, что ГБШ — это популярное дачное направление и там всегда по выходным крупные заторы даже без «раскапываний», можно предположить, что движение в выходные тут будет еще сильнее затруднено. Вероятно, стоит попробовать поискать объезд, например, через проспект Дзержинского и Каменку.
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