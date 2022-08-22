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Мэрия опровергла связь протечек на станции метро «Студенческая» с ремонтом проспекта Карла Маркса

Ранее о последствиях ремонта заявили в метрополитене

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Подрядчик меняет асфальт на проезжей части, ремонтирует тротуары и обустраивает велосипедные дорожки

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В мэрии Новосибирска опровергли связь протечек на станции метро «Студенческая» с ремонтом на проспекте Карла Маркса.

В середине августа жители Новосибирска сообщили НГС, что на станции метро «Студенческая» протекает потолок. По словам горожан, вода буквально течет по стенам. Из-за протечек на платформе поставили ведра. В пресс-службе метрополитена это связали с ремонтом на проспекте Карла Маркса и обильными осадками.

Как сообщили в муниципалитете, на участке от площади Лыщинского до площади Карла Маркса подрядная организация меняет асфальт на проезжей части, ремонтирует тротуары и обустраивает велосипедные дорожки.

— По мнению технического заказчика МКУ «УДС», проводимые в настоящее время работы не могут оказывать влияние на ситуацию с затоплением подземных конструкций метрополитена, а являются лишь следствием аварийного технического состояния гидроизоляции подземных железобетонных конструкций, находящейся в зоне ответственности МУП «Новосибирский метрополитен», — пояснили в мэрии.

В городской администрации отметили, что подрядчик восстановил поврежденную изоляцию, которая примыкает к станции метрополитена «Студенческая», но протечки продолжаются. В метро ответ мэрии комментировать оперативно отказались, попросив письменный запрос.

Отметим, что в конце августа на Ленинской линии запустят два пятивагонных состава. Сейчас в метро готовят новый график движения с учетом выпуска на линию увеличенных составов.

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