Сняли гидроизоляцию: станция метро «Студенческая» протекла из-за ремонта проспекта Маркса в Новосибирске

Станция метро «Студенческая» в Новосибирске стала протекать. В пресс-службе метрополитена это связывают с ремонтом проспекта Карла Маркса и обильными осадками.



— В соответствии с программой благоустройства в районе станции метрополитена «Студенческая» в настоящее время ведутся работы по замене дорожного покрытия. Весь гидроизоляционный слой с тротуаров и рядом с входами на станцию сейчас снят и будет заменен в соответствии с планом работ. Поскольку погодные условия не являются оптимальными, то наблюдается проникновение влаги, — сообщили в пресс-службе.