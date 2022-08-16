Сняли гидроизоляцию: станция метро «Студенческая» протекла из-за ремонта проспекта Маркса в Новосибирске
Из-за дождей количество воды увеличивается
Станция метро «Студенческая» в Новосибирске стала протекать. В пресс-службе метрополитена это связывают с ремонтом проспекта Карла Маркса и обильными осадками.
— В соответствии с программой благоустройства в районе станции метрополитена «Студенческая» в настоящее время ведутся работы по замене дорожного покрытия. Весь гидроизоляционный слой с тротуаров и рядом с входами на станцию сейчас снят и будет заменен в соответствии с планом работ. Поскольку погодные условия не являются оптимальными, то наблюдается проникновение влаги, — сообщили в пресс-службе.
В организации отметили, что после завершения ремонтных работ на проспекте Карла Маркса протечки устранят.
По словам местных жителей, вода буквально течет по стенам и капает с потолка. Из-за протечек на платформе поставили ведра.
— Заметил первый раз еще на выходных, до дождей, сейчас воды навскидку стало гораздо больше. Вчера выходил из вагона — и прямо в лужу, опасно же… И непонятно, ремонтирует ли это кто: на самой станции видел только человека, который мыл пол, — пояснил читатель.
Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска для разъяснения ситуации.
О том, как выглядели тротуары на проспекте Маркса во время ремонта в конце июля, можно посмотреть здесь.