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Поезд будет длиннее: метро добавляет пятый вагон к нескольким составам

Первый увеличенный состав должны пустить в августе

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Пока в Новосибирске составы из четырех вагонов

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В новосибирском метрополитене запускают пятивагонные составы — пока расписание готовят для двух таких поездов на Ленинской линии.

Об этом сообщили в одной из служб новосибирского метрополитена. Известно, что первые пятивагонные поезда пойдут в конце августа. Сейчас в метро готовят новый график движения с учетом выпуска на линию увеличенных составов.

В конце прошлого года переход на пятивагонные составы анонсировал начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. По его словам, в первую очередь это нужно для того, чтобы разгрузить станцию «Площадь Маркса», где сегодня больше 50 тысяч пассажиров в день. За год на капремонт вагонов метрополитен тратит около 180 миллионов. А новый пятивагонный состав стоит около 600 миллионов (120 миллионов — один вагон). Аркадий Чмыхайло рассказал, что в Москве сменились 4–5 поколений поездов.

В конце 2021 года между правительством Новосибирской области и правительством города Москвы достигнута предварительная договоренность о выведении из эксплуатации в городе Москве и передаче городу Новосибирску 26 вагонов метрополитена.

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Новосибирский метрополитенОбщественный транспорт
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