Поезд будет длиннее: метро добавляет пятый вагон к нескольким составам
Первый увеличенный состав должны пустить в августе
В новосибирском метрополитене запускают пятивагонные составы — пока расписание готовят для двух таких поездов на Ленинской линии.
Об этом сообщили в одной из служб новосибирского метрополитена. Известно, что первые пятивагонные поезда пойдут в конце августа. Сейчас в метро готовят новый график движения с учетом выпуска на линию увеличенных составов.
В конце прошлого года переход на пятивагонные составы анонсировал начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. По его словам, в первую очередь это нужно для того, чтобы разгрузить станцию «Площадь Маркса», где сегодня больше 50 тысяч пассажиров в день. За год на капремонт вагонов метрополитен тратит около 180 миллионов. А новый пятивагонный состав стоит около 600 миллионов (120 миллионов — один вагон). Аркадий Чмыхайло рассказал, что в Москве сменились 4–5 поколений поездов.
В конце 2021 года между правительством Новосибирской области и правительством города Москвы достигнута предварительная договоренность о выведении из эксплуатации в городе Москве и передаче городу Новосибирску 26 вагонов метрополитена.