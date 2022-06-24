Из Москвы в Новосибирск привезут 62 единицы подержанного транспорта
Город ожидает поставку вагонов метро, трамваев и автобусов
Правительство Новосибирской области и власти Москвы договорились о поставке 62 единиц подержанного транспорта.
— В конце 2021 года между правительством Новосибирской области и правительством города Москвы достигнута предварительная договоренность о выведении из эксплуатации в городе Москве и передаче городу Новосибирску 26 вагонов метрополитена, 6 трамвайных вагонов и 30 автобусов, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Предполагается, что в город поступят вагоны метро типа 87–714 и 87–714.5, трамваи модели
О том, что в Новосибирск привезут подержанный транспорт из столицы, стало известно в феврале. Однако тогда не сообщалось количество единиц.
21 июня в Новосибирск привезли 7 новых автобусов. До конца июня город должен получить еще одну партию.