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Из Москвы в Новосибирск привезут 62 единицы подержанного транспорта

Город ожидает поставку вагонов метро, трамваев и автобусов

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Предполагается, что Новосибирск, в частности, получит 6 трамвайных вагонов

Предполагается, что Новосибирск, в частности, получит 6 трамвайных вагонов

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Правительство Новосибирской области и власти Москвы договорились о поставке 62 единиц подержанного транспорта.

— В конце 2021 года между правительством Новосибирской области и правительством города Москвы достигнута предварительная договоренность о выведении из эксплуатации в городе Москве и передаче городу Новосибирску 26 вагонов метрополитена, 6 трамвайных вагонов и 30 автобусов, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Предполагается, что в город поступят вагоны метро типа 87–714 и 87–714.5, трамваи модели 71–619К и автобусы ЛИАЗ-5292. Сейчас власти решают вопросы имущественного характера.

О том, что в Новосибирск привезут подержанный транспорт из столицы, стало известно в феврале. Однако тогда не сообщалось количество единиц.

21 июня в Новосибирск привезли 7 новых автобусов. До конца июня город должен получить еще одну партию.

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