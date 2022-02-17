В Новосибирск привезут подержанные вагоны метро из Москвы

Мэрия Москвы отдает Новосибирску бывшие в употреблении вагоны метро, а также трамваи и автобусы. Об этом сообщил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин на заседании комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству.



По его словам, в конце прошлого года Москва подтвердила эту возможность.

— В декабре наши специалисты выехали в Москву по ответному письму на обращение нашего губернатора к мэру Собянину. Они оценили техническое состояние транспорта, — сообщил Михаил Никулин. — Наиболее серьезное предложение — по вагонам метрополитена. Остаточный парк моделей, которые пригодны для нас, это буквально 5–6 единиц. В настоящее время мы отправили заявку, подтверждающую нашу заинтересованность их забрать.