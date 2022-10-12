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На участке трассы от Новосибирска до Павлодара поставят оранжевые туалеты — смотрим эскиз

За работы готовы заплатить почти 100 миллионов рублей

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Такими будут туалеты, которые разместят рядом с остановкой

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В Новосибирской области объявили аукцион на строительство остановочного пункта и ремонт участка дороги за 99,8 миллиона рублей. Его установят в рамках реконструкции участка трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Ордынском районе.

По данным сайта госзкупок, работы по возведению объекта на участке дороги у села Верх-Ирмень выполнят в пять этапов. Заказчиком строительства выступает «Территориальное управление автомобильных дорог» Новосибирской области. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе заказчика, длина реконструируемого участка составляет 590 метров.

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— В целях организации ожидания, высадки и посадки пассажиров маршрутных транспортных средств предусмотрено устройство двух автопавильонов и двух посадочных площадок, — сообщили изданию в пресс-службе регионального ТУАД.

Подрядчик должен обустроить посадочную площадку, пешеходную дорожку, оборудованный скамьей и урной автопавильон, пешеходный переход, наружное освещение и другие элементы. В рамках также он реконструирует водопропускную трубу, установит ограждения и туалет. Планируется и проведение работ с земляным полотном и дорожной одеждой.

Завершить установку павильонов и ремонт планируется до 20 августа 2024 года. Подрядчик приступит к работам этой осенью. В пресс-службе ТУАД уточнили, что реконструкцию планируется выполнить за такой срок в связи с дефицитом финансирования.

Напомним, в конце июня в Новосибирске объявили конкурс на установку новых автобусных павильонов для четырех остановок города. Стоимость работ составила 4,7 миллиона рублей.

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