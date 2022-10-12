На участке трассы от Новосибирска до Павлодара поставят оранжевые туалеты — смотрим эскиз

В Новосибирской области объявили аукцион на строительство остановочного пункта и ремонт участка дороги за 99,8 миллиона рублей. Его установят в рамках реконструкции участка трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Ордынском районе.



По данным сайта госзкупок, работы по возведению объекта на участке дороги у села Верх-Ирмень выполнят в пять этапов. Заказчиком строительства выступает «Территориальное управление автомобильных дорог» Новосибирской области. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе заказчика, длина реконструируемого участка составляет 590 метров.