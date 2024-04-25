На левом берегу Новосибирска появятся новые светофоры с необычными сигналами

Похожие светофоры появятся на левом берегу Источник: Дарья Пона / 74.RU











В Новосибирске завтра, 26 апреля, в 15:00 на двух перекрестках начнут работать новые светофоры. Как рассказали в мэрии Новосибирска, они появятся на пересечении улицы Немировича-Данченко и улицы Ватутина, а также на пересечении Немировича-Данченко и улицы Таймырская.

Запустят светофоры в пилотную эксплуатацию. Эти перекрестки выбрали, так как они являются очагами концентрации ДТП. По мнению мэрии, основная причина ДТП — несинхронное включение сигналов светофоров.

Чтобы решить эту проблему, начнут работать новые светофоры, у которых расширена функция ИС (Информационная секция). На ней кроме привычных сигналов будут новые. Они ориентированы как на автомобилистов, так и на пешеходов.

Источник: Мэрия Новосибирск/ Вконтакте











Источник: Мэрия Новосибирск/ Вконтакте











Источник: Мэрия Новосибирск/ Вконтакте











Источник: Мэрия Новосибирск/ Вконтакте









