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Город На левом берегу Новосибирска появятся новые светофоры с необычными сигналами

На левом берегу Новосибирска появятся новые светофоры с необычными сигналами

Светофоры решили установиться в местах с большим количеством ДТП

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Похожие светофоры появятся на левом берегу

В Новосибирске завтра, 26 апреля, в 15:00 на двух перекрестках начнут работать новые светофоры. Как рассказали в мэрии Новосибирска, они появятся на пересечении улицы Немировича-Данченко и улицы Ватутина, а также на пересечении Немировича-Данченко и улицы Таймырская.

Запустят светофоры в пилотную эксплуатацию. Эти перекрестки выбрали, так как они являются очагами концентрации ДТП. По мнению мэрии, основная причина ДТП — несинхронное включение сигналов светофоров.

Чтобы решить эту проблему, начнут работать новые светофоры, у которых расширена функция ИС (Информационная секция). На ней кроме привычных сигналов будут новые. Они ориентированы как на автомобилистов, так и на пешеходов.

О системе ИТС, которая будет управлять светофорами, в последние время вновь активно заговорили. Корреспондент НГС разбиралась, что это такое, почему ее критикуют и как пришлось отложить на несколько лет ввод из-за контракта за 1 копейку.

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Светофор Новосибирск Левый берег Мэрия
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