«Макдоналдс» назвал дату приостановки работы в России

Официальное подтверждение со стороны «Макдоналдса» появилось лишь вчера вечером. В опубликованном на сайте заявлении сказано:

«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания "Макдоналдс" с 14 марта временно приостановит обслуживание в предприятиях сети. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме. К сожалению, на данный момент "Макдоналдс" в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости.

