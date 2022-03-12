«Макдоналдс» назвал дату приостановки работы в России

Российское подразделение американской корпорации «Макдоналдс» назвало дату закрытия заведений своей сети в России. В компании его называют временным и обещают платить зарплату сотрудникам.
О решении приостановить работу всех заведений сети «Макдоналдс» в России было объявлено 8 марта, заявление на этот счет выпустил головной офис корпорации. Конкретных сроков выполнения этого решения, впрочем, тогда названо не было, а российское подразделение никак не комментировало ситуацию. Информация о дате возможного прекращения работы заведений была опубликована изданием Baza со ссылкой на анонимный источник в компании.
Официальное подтверждение со стороны «Макдоналдса» появилось лишь вчера вечером. В опубликованном на сайте заявлении сказано:
«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания "Макдоналдс" с 14 марта временно приостановит обслуживание в предприятиях сети. Офис компании продолжит работать в прежнем режиме. К сожалению, на данный момент "Макдоналдс" в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости.
В системе "Макдоналдс" в России работает более
В компании признали, что намеченный простой будет обходиться ей в 50 миллионов долларов в месяц.
Закрытые заведения могут быть использованы «для организации центров волонтерской поддержки», сказано в заявлении. Участников этой деятельности компания намерена поощрять некими баллами лояльности, которые можно будет использовать «для приобретения продуктов "Макдоналдс" после открытия».
«Макдоналдс» открыл первое заведение на территории современной России еще в начале 1990 года — до распада СССР. Долгое время компания развивалась самостоятельно, первый франчайзинговый договор в России корпорация заключила лишь в 2012 году. В Сибирь «Макдоналдс» пришел в 2014 году, открыв точку в ТРЦ «Аура». А годом позже американцы продали все открытые на тот момент в регионе заведения предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, чья компания «ГиД» с тех пор развивала в Сибири сеть «Макдоналдс» по франчайзингу. Ей принадлежат заведения в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Республике Алтай, Алтайском и Красноярском крае. Сама компания «ГиД» никаких заявлений насчет будущего своих закусочных не делала.
В «Макдоналдс» называют приостановку работы заведений временной. Однако не факт, что даже решив возобновить работу через два-три месяца, компания сможет это сделать. В российском правительстве уже одобрили идею партии «Единая Россия» о национализации имущества компаний, прекративших деятельность на фоне спецоперации российской армии на территории Украины.
«Макдоналдс» в Новосибирске представлен 14 заведениями (да и те принадлежат партнеру франчайзи). А вот целый ряд других западных компаний, также объявивших о разных формах приостановления деятельности в России, в свое время инвестировали существенные средства в производственные предприятия на территории Новосибирской области. О том, кому они принадлежат сейчас и как скажется на их работе решение руководства американских корпораций, можно прочитать в материале Стаса Соколова.