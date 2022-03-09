«Макдоналдс» продолжил работу в Новосибирске — когда ждать закрытия?

Все заведения сети «Макдоналдс» в Новосибирске продолжают работать несмотря на то, что вчера руководитель головной компании в США объявил о временном уходе с российского рынка. Согласно источникам «Базы», сеть закроется 14 марта.
По информации издания, руководство приняло решение о приостановке работы с 14 марта. Рестораны якобы закроются на неопределенный срок, доставка также работать не будет. Все работники продолжат получать зарплату, но до какого момента — неизвестно.
Также, согласно источникам «Базы», в компании приняли решение не разрывать контракты с арендодателями. За аренду помещений продолжат платить на время приостановки работы «Макдоналдса».
Информация о временном уходе с российского рынка компании «Макдоналдс» появилась во вторник после того, как об этом заявил генеральный директор компании Крис Кемпчински. Он сообщил, что компания решила временно закрыть все 850 своих заведений в России.
Все новосибирские закусочные американской сети сегодня работали. Сотрудники говорили, что не знают ничего о закрытии. Примерно в таком же духе отвечали операторы контактного центра в Москве. В пресс-службе компании на письменный запрос НГС не ответили.
Новосибирские заведения «Макдоналдс» (14 точек) принадлежат не самой корпорации, а партнеру-франчайзи из Новокузнецка — ООО «ГиД». Кроме Новосибирска у нее есть заведения сети в Кемерово (4 точки), Новокузнецке (3), Томске (2), Барнауле (4) и Красноярске (10). Контактные телефоны «ГиД» сегодня не отвечали.
Теоретически заведения «ГиД» могут продолжить работу, но не смогут использовать фирменную символику «Макдоналдса».
Источник на рынке, знакомый с ситуацией внутри компании, утверждает, что по крайней мере для среднего менеджмента в местном «Макдоналдсе» решение руководства корпорации стало неожиданностью. По его информации, заведениям дали возможность доработать какое-то время, чтобы использовать товарные запасы.
Нужно заметить, впрочем, что в инстаграм-аккаунте российского «Макдоналдса» последний пост был сделан 22 февраля. С тех пор прошло уже 15 дней, ранее SMM-менеджеры не допускали подобного долгого молчания.
«Макдоналдс» стал одной из многих транснациональных компаний, объявивших о временной приостановке деятельности в России. Самым заметным в Новосибирске стало закрытие гипермаркета ИКЕА, в последний вечер работы которого новосибирцы выстроились в гигантскую очередь.