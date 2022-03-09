«Макдоналдс» продолжил работу в Новосибирске — когда ждать закрытия?

Все заведения сети «Макдоналдс» в Новосибирске продолжают работать несмотря на то, что вчера руководитель головной компании в США объявил о временном уходе с российского рынка. Согласно источникам «Базы», сеть закроется 14 марта.



По информации издания, руководство приняло решение о приостановке работы с 14 марта. Рестораны якобы закроются на неопределенный срок, доставка также работать не будет. Все работники продолжат получать зарплату, но до какого момента — неизвестно.

Также, согласно источникам «Базы», в компании приняли решение не разрывать контракты с арендодателями. За аренду помещений продолжат платить на время приостановки работы «Макдоналдса».