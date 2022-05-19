Стал известен покупатель сети McDonald’s в России
Это предприниматель из Сибири
McDonald’s продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору, говорится в сообщении о сделке. Бизнесмен является учредителем компании «ГиД», которая управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Сообщается также, что рестораны должны будут работать под новым брендом, при этом рабочие места должны сохраняться за персоналом действующих ресторанов минимум два года.
О том, что McDonald's продает бизнес в России, стало известно 16 мая. Тогда же стало известно, что рестораны возобновят работу в России в середине июня.
Гендиректор компании McDonald's заявил о намерении временно закрыть точки по всей России в начале марта 2022 года, вскоре после начала российской военной спецоперации на Украине. В середине марта действительно закрылась часть ресторанов, но лишь те, что подчинялись головной компании напрямую — 850 точек. При этом предприятие продолжало платить зарплату 62 тысячам сотрудников.
Отметим, что те рестораны, которые открыты в России по франшизе, продолжают работать в обычном режиме. Они находятся в 22 регионах России и управляются тремя партнерами-франчайзи: ООО «Развитие РОСТ», ООО «ГиД» и ООО «Региональная сеть предприятий питания». Они не зависят от американской корпорации, поэтому сами принимают решения о закрытии.