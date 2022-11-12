Госдума рассмотрит поправки об уголовном наказании за пропаганду ЛГБТ

Депутаты рассмотрят поправки в уже принятый в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, который коснется «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений» не только среди детей, но и среди взрослого населения страны. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на текст поправок, оказавшийся в распоряжении агентства, предполагается ввести уголовное наказание для тех, кто уже был подвергнут административному наказанию за такие деяния, вплоть до лишения свободы. Предполагается, что за повторную пропаганду ЛГБТ человека могут лишить свободы на срок до года, если при этом использовались СМИ или интернет — до двух лет, если пропаганда велась среди несовершеннолетних — до трех лет. Также в документ внесено уголовное наказание за повторную пропаганду педофилии — до двух лет (или до пяти, если использовались интернет или СМИ).