«Травести — театральное амплуа»: что думают новосибирцы и психолог о детском спектакле, который проверяют на пропаганду ЛГБТ
Роли в спектакле играют только мужчины
В Новосибирске детский спектакль «Принцесса и Людоед» могут проверить на наличие пропаганды ЛГБТ. В постановке роль принцессы исполняет усатый мужчина.
НГС поговорил с детским психологом Анной Бердниковой и узнал, может ли повлиять на психику ребенка выступление, где актер играет персонажа другого пола. Мы также узнали, что о скандале думают новосибирцы.
— Спектакль — это игра, рамка, которая наполняется содержанием. И актер здесь не реальный персонаж, а символ. Мне кажется, что не так важно, кто кого играет, потому что детская психика пластична. Палочка может быть рыцарем на белом коне, принцессой или лошадью и другим, — сказала психолог.
Анна Бердникова отметила, что женщины появились на театральных подмостках позже мужчин, в связи с чем последние играли всех персонажей, задействованных в постановках. В качестве примера она привела греческий театр, а также напомнила о травести — театральном амплуа, где актеры играют персонажей другого пола, детей и подростков. Чаще всего в таких выступлениях задействованы женщины.
— Я бы не сказала, что, если женская роль отыгрывается мужчиной, это некая пропаганда ЛГБТ. Сам факт того, что актер исполняет роль другого пола, какую-то психологическую нагрузку не несет. Но возможны нюансы. И не в том, кто играет, а как, — уточнила специалист.
Читатели НГС также отреагировали на ситуацию в комментариях. Мнения новосибирцев разделились.
— Одна из самых любимых телевизионных передач — «Городок». Там Олейников и Стоянов попеременно играли женщин. Стоит четко понимать, что такое пропаганда, а что такое «травести», — написал житель Новосибирска.
Другой читатель НГС напомнил о советском комедийном фильме «Джентльмены удачи», герои которого переодевались в бабушек. Сибиряк с сарказмом предложил запретить этот фильм.
— А что, в этом театре женщин не осталось? Я бы сама если увидела такую «принцессу», своего ребенка из этого театра забрала бы, — прокомментировала спектакль сибирячка.
— Дети воспринимают буквально, и если девочка с усами, значит, так и должно быть. Вот и подумайте, какой образ формирует театр у ребенка. Показывать надо правильно. У взрослых психика ломается от такого искусства, а уж у ребенка — тем более, — пишет другой читатель НГС.
Корреспондент НГС попытался связаться режиссером спектакля и актерами, которые задействованы в постановке. На момент публикации актеры прочитали отправленные им сообщения, но не ответили на них. Режиссер театра также комментариев не дала.
Мы связались с бывшим директором «Первого театра» Юлией Чуриловой. От подробных комментариев она воздержалась, лишь отметив, что слышала негативные комментарии якобы от зрителей спектакля, но не уверена, что ситуация не является срежиссированной.
В пресс-службе «Первого театра», где состоялась премьера «Принцессы и Людоеда», корреспонденту НГС на телефонный звонок не ответили.
Как сообщила режиссер постановки Полина Кардымон в своем телеграм-канале, на спектакль «Принцесса и Людоед» написали доносы в Министерство культуры. Горожан якобы возмутило, что в нём принцессу играет мужчина с усами. Премьера спектакля состоялась в Новосибирске в конце октября.