«Травести — театральное амплуа»: что думают новосибирцы и психолог о детском спектакле, который проверяют на пропаганду ЛГБТ

— Я бы не сказала, что, если женская роль отыгрывается мужчиной, это некая пропаганда ЛГБТ. Сам факт того, что актер исполняет роль другого пола, какую-то психологическую нагрузку не несет. Но возможны нюансы. И не в том, кто играет, а как, — уточнила специалист.



Читатели НГС также отреагировали на ситуацию в комментариях. Мнения новосибирцев разделились.

— Одна из самых любимых телевизионных передач — «Городок». Там Олейников и Стоянов попеременно играли женщин. Стоит четко понимать, что такое пропаганда, а что такое «травести», — написал житель Новосибирска.