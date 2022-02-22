«Нет цензуры — нет иммунитета»: Новосибирская епархия раскритиковала игру The Sims 4 за «ЛГБТ-повесточку»

На сайте Новосибирской епархии опубликовали статью, которая критикует игру The Sims 4. Поводом для этого стал тот факт, что разработчики якобы решили выпустить в России дополнение, в котором возможна «ЛГБТ-свадьба двух персонажей». Статью написал сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии Юрий Рогозин.
В статье «Опасные игры в толерантность» о влиянии компьютерных игр на сексуальную ориентацию несовершеннолетних Юрий Рогозин порассуждал о цензе подобных игр.
— В семи странах игра давно запрещена, именно как аморальная, пропагандирующая нетрадиционные отношения — в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Омане, Катаре и Египте. Из бывших советских республик к запрету присоединился Узбекистан, указав в качестве причины «пропаганду насилия и порнографии». А у нас — ничего, можно пропагандировать… Главное — написать 18+, и ни один ребенок в нее не будет играть, ага… Примерно так же действуют запреты для детей на табак, алкоголь, наркотики и тому подобное. То есть просто не работают, если эти вещи есть в свободном доступе, — написал он.
Также, по мнению автора, в игре есть «все средства продвижения ЛГБТ-повесточки». Свой тезис он аргументировал тем, что персонажи могут носить одежду противоположного пола, а мужские персонажи могут беременеть. Помимо прочего, Юрий Рогозин отмечает, что однополые браки появились еще в первой части игры.
Сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии заметил, что с 2019 года в США «за выдающееся представление ЛГБТ-сообщества и проблем, затрагивающих жизни его членов» выдается специальная премия различным СМИ. В том числе и в игровой индустрии в номинации «Выдающаяся видеоигра».
— И еще одна маленькая иллюстрация для тех, кто до сих пор думает, что всё это — ерунда и никакая пропаганда в этой области не работает: за последние 10 лет в США, где с этой самой пропагандой всё уже совсем хорошо, среди молодежи 1997–2001 годов рождения к ЛГБТ себя причисляют уже 21%. А на начало
В завершение своих доводов Юрий Рогозин обращается к российским законам. В том числе к Конституции, ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Указ Президента РФ от 02.07.2021
— Не пора ли оградить детей и подростков не только от политического и религиозного, но и от культурного экстремизма, поставив между ними жирный знак равенства? И не на словах, а на деле. Страна! Если у тебя нет идеологии — ты не знаешь, куда идешь! Если у тебя нет цензуры, значит, нет иммунитета — твоему населению можно пропагандировать что угодно, — подытожил сотрудник епархии.
Московский журналист Карен Шаинян посвятил одну из серий своего документального проекта «Квирография» Новосибирску. Это фильм об ЛГБТ-персонах, которые живут за пределами столиц и готовы поделиться своими личными историями.