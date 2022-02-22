«Нет цензуры — нет иммунитета»: Новосибирская епархия раскритиковала игру The Sims 4 за «ЛГБТ-повесточку»

На сайте Новосибирской епархии опубликовали статью, которая критикует игру The Sims 4. Поводом для этого стал тот факт, что разработчики якобы решили выпустить в России дополнение, в котором возможна «ЛГБТ-свадьба двух персонажей». Статью написал сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии Юрий Рогозин.

В статье «Опасные игры в толерантность» о влиянии компьютерных игр на сексуальную ориентацию несовершеннолетних Юрий Рогозин порассуждал о цензе подобных игр.

— В семи странах игра давно запрещена, именно как аморальная, пропагандирующая нетрадиционные отношения — в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Омане, Катаре и Египте. Из бывших советских республик к запрету присоединился Узбекистан, указав в качестве причины «пропаганду насилия и порнографии». А у нас — ничего, можно пропагандировать… Главное — написать 18+, и ни один ребенок в нее не будет играть, ага… Примерно так же действуют запреты для детей на табак, алкоголь, наркотики и тому подобное. То есть просто не работают, если эти вещи есть в свободном доступе, — написал он.