22 февраля вторник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 2/10
usd 76.77
eur 87.34
Тема дняОтремонтируют трассу до Академгородка
Все новости
Все новости

«Нет цензуры — нет иммунитета»: Новосибирская епархия раскритиковала игру The Sims 4 за «ЛГБТ-повесточку»

Поводом для ее беспокойства стало решение разработчиков выпустить в России дополнение с ЛГБТ-свадьбой

70
3Обсудить

Поделиться

Статья появилась на сайте епархии <nobr class="_">19 февраля</nobr>. Ее написал сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии

Статья появилась на сайте епархии 19 февраля. Ее написал сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии

Поделиться

На сайте Новосибирской епархии опубликовали статью, которая критикует игру The Sims 4. Поводом для этого стал тот факт, что разработчики якобы решили выпустить в России дополнение, в котором возможна «ЛГБТ-свадьба двух персонажей». Статью написал сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии Юрий Рогозин.

В статье «Опасные игры в толерантность» о влиянии компьютерных игр на сексуальную ориентацию несовершеннолетних Юрий Рогозин порассуждал о цензе подобных игр.

— В семи странах игра давно запрещена, именно как аморальная, пропагандирующая нетрадиционные отношения — в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Омане, Катаре и Египте. Из бывших советских республик к запрету присоединился Узбекистан, указав в качестве причины «пропаганду насилия и порнографии». А у нас — ничего, можно пропагандировать… Главное — написать 18+, и ни один ребенок в нее не будет играть, ага… Примерно так же действуют запреты для детей на табак, алкоголь, наркотики и тому подобное. То есть просто не работают, если эти вещи есть в свободном доступе, — написал он.

Также, по мнению автора, в игре есть «все средства продвижения ЛГБТ-повесточки». Свой тезис он аргументировал тем, что персонажи могут носить одежду противоположного пола, а мужские персонажи могут беременеть. Помимо прочего, Юрий Рогозин отмечает, что однополые браки появились еще в первой части игры.

Сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии заметил, что с 2019 года в США «за выдающееся представление ЛГБТ-сообщества и проблем, затрагивающих жизни его членов» выдается специальная премия различным СМИ. В том числе и в игровой индустрии в номинации «Выдающаяся видеоигра».

— И еще одна маленькая иллюстрация для тех, кто до сих пор думает, что всё это — ерунда и никакая пропаганда в этой области не работает: за последние 10 лет в США, где с этой самой пропагандой всё уже совсем хорошо, среди молодежи 1997–2001 годов рождения к ЛГБТ себя причисляют уже 21%. А на начало 90-х было около 2%.

В завершение своих доводов Юрий Рогозин обращается к российским законам. В том числе к Конституции, ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

— Не пора ли оградить детей и подростков не только от политического и религиозного, но и от культурного экстремизма, поставив между ними жирный знак равенства? И не на словах, а на деле. Страна! Если у тебя нет идеологии — ты не знаешь, куда идешь! Если у тебя нет цензуры, значит, нет иммунитета — твоему населению можно пропагандировать что угодно, — подытожил сотрудник епархии.

Московский журналист Карен Шаинян посвятил одну из серий своего документального проекта «Квирография» Новосибирску. Это фильм об ЛГБТ-персонах, которые живут за пределами столиц и готовы поделиться своими личными историями.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

компьютерная играпропаганда ЛГБТепархия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter