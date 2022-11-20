«Технические неполадки»: в Новосибирске отменили показ спектакля, который обвинили в ЛГБТ-пропаганде

В Новосибирске отменили показ спектакля «Первого театра» «Принцесса и Людоед», который ранее в анонимном телеграм-канале обвинили в ЛГБТ-пропаганде. Спектакль должны были показать сегодня в 12 часов, но за 20 минут до начала в официальных соцсетях театра появилось сообщение, что показ отменяется.
— Внимание, в связи с техническими неполадками на сцене сегодняшний показ «Принцесса и Людоед» отменяется, — сообщили в театре.
Сегодня на «Принцессу и Людоеда» должны были прийти представители СМИ, обычные зрители и, как нам сообщали, эксперты для оценки спектакля. Источник в театре сообщил корреспонденту НГС, что в здании театра нет электричества и в районе сцены пахнет гарью. В ближайшие дни могут отменить и другие спектакли.
В издании «Театр» рассказали, что спектакль Полины Кардымон «Принцесса и Людоед» проверили на наличие ЛГБТ-пропаганды еще 17 ноября. На показе было около десяти специалистов, в том числе актер театра «Красный факел» Владимир Лемешонок.
— «Принцесса и Людоед» — спектакль о детстве. Оно является героем и духом спектакля. Четыре прекрасных молодых артиста средствами магических условностей театра с огромной творческой отдачей создают и дарят зрителям образ детства, его наивность, его безудержные фантазии, его абсолютную душевную чистоту. Спектакль для детей и взрослых, способный поднять на новый уровень коммуникации больших с маленькими и наоборот, — ссылаются на слова Владимира Лемешонка в журнале «Театр».
Как добавил актер «Красного факела», все эксперты отметили, что спектакль хороший. Корреспондент НГС на момент публикации не смог связаться с Владимиром Лемешонком для получения комментария.
Скандал в новосибирском театральном сообществе появился из-за поста в анонимном телеграм-канале, авторам которого не понравилось, что в одной из сцен принцессу играет мужчина с усами. В Минкульте почему-то отреагировали на анонимку и решили провести проверку спектакля. Корреспондент НГС Илья Калинин разобрался в скандале с анонимными доносами и даже пообщался с бывшим сотрудником силовых органов, который, возможно, имел отношение к скандальному телеграм-каналу.