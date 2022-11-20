«Технические неполадки»: в Новосибирске отменили показ спектакля, который обвинили в ЛГБТ-пропаганде

В Новосибирске отменили показ спектакля «Первого театра» «Принцесса и Людоед», который ранее в анонимном телеграм-канале обвинили в ЛГБТ-пропаганде. Спектакль должны были показать сегодня в 12 часов, но за 20 минут до начала в официальных соцсетях театра появилось сообщение, что показ отменяется.

— Внимание, в связи с техническими неполадками на сцене сегодняшний показ «Принцесса и Людоед» отменяется, — сообщили в театре.