20idei
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 3/10
usd 60.37
eur 62.45
Тема дняМать-одиночка отдала сбережения криптотрейдеру
Все новости
Все новости

«Технические неполадки»: в Новосибирске отменили показ спектакля, который обвинили в ЛГБТ-пропаганде

На сегодняшний показ должны были прийти представители СМИ

1 171
ds

Спектакль должен был начаться в 12 часов дня сегодня, 20 ноября

Поделиться

В Новосибирске отменили показ спектакля «Первого театра» «Принцесса и Людоед», который ранее в анонимном телеграм-канале обвинили в ЛГБТ-пропаганде. Спектакль должны были показать сегодня в 12 часов, но за 20 минут до начала в официальных соцсетях театра появилось сообщение, что показ отменяется.

— Внимание, в связи с техническими неполадками на сцене сегодняшний показ «Принцесса и Людоед» отменяется, — сообщили в театре.

Сегодня на «Принцессу и Людоеда» должны были прийти представители СМИ, обычные зрители и, как нам сообщали, эксперты для оценки спектакля. Источник в театре сообщил корреспонденту НГС, что в здании театра нет электричества и в районе сцены пахнет гарью. В ближайшие дни могут отменить и другие спектакли.

В издании «Театр» рассказали, что спектакль Полины Кардымон «Принцесса и Людоед» проверили на наличие ЛГБТ-пропаганды еще 17 ноября. На показе было около десяти специалистов, в том числе актер театра «Красный факел» Владимир Лемешонок.

— «Принцесса и Людоед» — спектакль о детстве. Оно является героем и духом спектакля. Четыре прекрасных молодых артиста средствами магических условностей театра с огромной творческой отдачей создают и дарят зрителям образ детства, его наивность, его безудержные фантазии, его абсолютную душевную чистоту. Спектакль для детей и взрослых, способный поднять на новый уровень коммуникации больших с маленькими и наоборот, — ссылаются на слова Владимира Лемешонка в журнале «Театр».

Как добавил актер «Красного факела», все эксперты отметили, что спектакль хороший. Корреспондент НГС на момент публикации не смог связаться с Владимиром Лемешонком для получения комментария.

Скандал в новосибирском театральном сообществе появился из-за поста в анонимном телеграм-канале, авторам которого не понравилось, что в одной из сцен принцессу играет мужчина с усами. В Минкульте почему-то отреагировали на анонимку и решили провести проверку спектакля. Корреспондент НГС Илья Калинин разобрался в скандале с анонимными доносами и даже пообщался с бывшим сотрудником силовых органов, который, возможно, имел отношение к скандальному телеграм-каналу.

По теме

ЛГБТСпектакльТеатр
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2