Концерт Анны Асти задержали на час в Новосибирске — певица извинилась перед зрителями

В Новосибирск приехала певица Анна Асти. Она выступает перед жителями региона на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» 25 ноября.
Как рассказал редакции читатель НГС, концерт певицы должен был начаться в 19:00 часов, но выступление задержали.
— Концерт начался после ожидания в 1,5 часа, — сообщил читатель.
НГС позвонил Pr-агенту Анны Асти, контакты которого нашел в официальной группе певицы во «ВКонтакте». Специалист уточнила, что не комментирует «такие вещи». В Экспоцентре журналисту издания сообщили, что начало выступления задержалось примерно на час.
— (Концерт) задержался на час по обстоятельствам, не зависящим от площадки и организатора, — сказали НГС в Экспоцентре. — Анна Асти только что прилюдно извинилась перед всеми за свою задержку.
Певица приехала в Новосибирск с сольным концертом. На сайте концертного тура Анны Асти отсутствует информация о стоимости билетов на выступление в Новосибирске. Между тем 27 ноября певица выйдет на сцену перед зрителями в Барнауле, цена билетов составляет от 4 тысяч рублей.
Несколько дней назад новосибирская артистка выступила на сцене с певцом Ваней Дмитриенко. Смотрим видео с концерта.