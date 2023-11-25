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Концерт Анны Асти задержали на час в Новосибирске — певица извинилась перед зрителями

Выступление проходит в Экспоцентре

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В Экспоцентре сообщили, что певица извинилась перед зрителями

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В Новосибирск приехала певица Анна Асти. Она выступает перед жителями региона на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» 25 ноября.

Как рассказал редакции читатель НГС, концерт певицы должен был начаться в 19:00 часов, но выступление задержали.

— Концерт начался после ожидания в 1,5 часа, — сообщил читатель.

НГС позвонил Pr-агенту Анны Асти, контакты которого нашел в официальной группе певицы во «ВКонтакте». Специалист уточнила, что не комментирует «такие вещи». В Экспоцентре журналисту издания сообщили, что начало выступления задержалось примерно на час.

(Концерт) задержался на час по обстоятельствам, не зависящим от площадки и организатора, — сказали НГС в Экспоцентре. — Анна Асти только что прилюдно извинилась перед всеми за свою задержку.

Певица приехала в Новосибирск с сольным концертом. На сайте концертного тура Анны Асти отсутствует информация о стоимости билетов на выступление в Новосибирске. Между тем 27 ноября певица выйдет на сцену перед зрителями в Барнауле, цена билетов составляет от 4 тысяч рублей.

Несколько дней назад новосибирская артистка выступила на сцене с певцом Ваней Дмитриенко. Смотрим видео с концерта.

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ANNA ASTIКонцертЭкспоцентрПевица
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