По барам: кто такая Анна Асти, которая привезла в Новосибирск петербургские «Cплетни» за 30 000 000 рублей

В середине сентября в Новосибирске открылся новый бар. «Сплетни» — проект певицы Анны Асти — заработал на месте нашумевших «Ирисок», где девчонки в полураздетом виде отплясывали на барной стойке. Эпоха зажигательных ирисок ушла, уступив место «Сплетням» — на отрытие бара потратили 30 миллионов рублей. Известно, что деньги инвестировал фанат певицы. Кто такая Анна Асти и чем она известна — в нашем материале.
Даже если вам кажется, что вы не знаете о ком идет речь, включив песни «Под грустный дэнс», «Гармония» или «Чувства», вы быстро сообразите откуда растут ноги. Анна — бывшая вокалистка группы Artik&Asti, чьи песни полюбились сотням тысяч девчонок по всей стране.
Настоящая фамилия Анны — Дзюба, девушка родилась на Украине, в городе Черкассы. Музыкального образования у Анны нет, она училась на юриста, а подрабатывала визажистом. В 2007 году Анна влюбилась, но, как это часто бывает в юном возрасте, отношения не сложились. Переживая болезненное расставание, она начала записывать песни, в текстах которых рассказывала о своих чувствах.
Треки о любви Анна выкладывала в интернет, где их обнаружил музыкальный продюсер Артём Умрихин (Artik). К тому времени он уже вынашивал идею проекта Artik&Asti и находился в поисках вокалистки. Артем предложил ей сотрудничество, в Киеве они записали первую песню «Антистресс», которая провалилась. Следующий трек «Моя последняя надежда» (2010 год) стал популярным — воодушевившись, музыканты активно продолжили создавать хиты, записали первый альбом и переехали в Москву.
Сотрудничество Анны Асти с Артёмом Умрихиным длилось целых 10 лет — за это время они выпустили несколько альбомов — «Здесь и сейчас», «Номер 1», «7 (Part 2)», «Миллениум Х». Был скандальный клип на песню «Тебе все можно», который напоминал русскую версию фильма «50 оттенков серого». В итоге клип принес группе престижные музыкальные награды.
Самой успешной работой Artik&Asti стало сотрудничество с Артёмом Качером — трек «Под грустный дэнс» имел гигантский успех. По сей день он считается популярным, звучит на вечеринках, концертах, занимает лидирующие строчки в музыкальных чартах в категориях «Лучшие песни».
В 2021 году Анна Асти неожиданно заявила, что уходит из группы и хочет строить сольную карьеру — фанаты гадали, что случилось, подозревали, что между партнерами произошел конфликт. Истинная причина не известна до сих пор, но в шоу у Ивана Урганта бывшая вокалистка выступила уже под сольным псевдонимом Anna Asti. На вопросы о причинах распада она предпочитает не отвечать.
Исполнять старые композиции, которые сделали ее известной, Анна Асти больше не имеет права, поэтому на свет появились новые — «Феникс», «Гармония», «По барам». У певицы даже есть совместный трек с Филиппом Киркоровым — «Хобби». В свою команду Анна переманила автора всех известных хитов Artik&Asti Диму Лорена, который теперь пишет проекты исключительно для Асти.
Анна продолжает набирать популярность, получать музыкальные награды, участвовать в шоу. Летом 2023 она выпустила клип на песню «Царица».
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