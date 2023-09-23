По барам: кто такая Анна Асти, которая привезла в Новосибирск петербургские «Cплетни» за 30 000 000 рублей

Даже если вам кажется, что вы не знаете о ком идет речь, включив песни «Под грустный дэнс», «Гармония» или «Чувства», вы быстро сообразите откуда растут ноги. Анна — бывшая вокалистка группы Artik&Asti, чьи песни полюбились сотням тысяч девчонок по всей стране.

Настоящая фамилия Анны — Дзюба, девушка родилась на Украине, в городе Черкассы. Музыкального образования у Анны нет, она училась на юриста, а подрабатывала визажистом. В 2007 году Анна влюбилась, но, как это часто бывает в юном возрасте, отношения не сложились. Переживая болезненное расставание, она начала записывать песни, в текстах которых рассказывала о своих чувствах.