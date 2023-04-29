Ночной отрыв: репортаж с массовой вечеринки в первый теплый день года — смотрим, как и где тусят сибиряки

Дворик начал работу в формате городского open air в 2021 году и быстро завоевал пальму первенства. Поначалу люди присматривались, изучали, а сегодня аудитория четко разделилась: право пользования соседним двором через дорогу забрала себе молодежь, а во дворике «Типографии» отдыхает публика, средний возраст которой 30+.

Кстати, любимые заведения можно номинировать на «Народную премию НГС» — до конца приема заявок осталось чуть больше недели.



Иван, Александра и Виолетта пришли отдохнуть после работы, поболтать друг с другом, повеселиться, посмотреть на красивых людей, да и себя показать тоже.

