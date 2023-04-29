Ночной отрыв: репортаж с массовой вечеринки в первый теплый день года — смотрим, как и где тусят сибиряки

Погода в Новосибирске этой весной настолько редко радует горожан, что день, когда столбик термометра превысил отметку в +20 градусов, из обычного превратился в праздничный. Сибиряки толпами высыпали на прогулку и наслаждались, не веря в свое счастье: пятница, вечер, огни гирлянд, почти лето — дождались. Корреспонденты НГС тоже решили прогуляться по улицам, посмотреть на людей и заодно выяснить, куда пойти, если неистово хочется танцевать и веселиться или провести томный вечер с бокалом игристого.
Самой популярной площадкой, где можно весело и с интересом провести время, стал дворик на улице Коммунистической. Там расположилось сразу несколько баров: «Нос в бокале», «Типография», «Кулуары», «Джонатан» и другие. Атмосфера в этом закутке напоминает Петербург (об этом не раз говорили сами петербуржцы) — выдержанно изысканная, как хорошее вино, с ноткой драйва и капелькой неона. Открытые террасы, потайные двери, ведущие в соседний бар, укромные уголки — бесспорно, характер у места имеется.
Дворик начал работу в формате городского open air в 2021 году и быстро завоевал пальму первенства. Поначалу люди присматривались, изучали, а сегодня аудитория четко разделилась: право пользования соседним двором через дорогу забрала себе молодежь, а во дворике «Типографии» отдыхает публика, средний возраст которой 30+.
Кстати, любимые заведения можно номинировать на «Народную премию НГС» — до конца приема заявок осталось чуть больше недели.
Иван, Александра и Виолетта пришли отдохнуть после работы, поболтать друг с другом, повеселиться, посмотреть на красивых людей, да и себя показать тоже.
— Мне нравится «Веранда» Дениса Иванова — очень комфортно и приятно, нравится терраса «Сыроварни», «СибирьСибирь». Если хочется танцевать — у нас только Bla Bla bar, но это совсем другой формат. В городе сильно не хватает открытых тусовочных пространств, их, по сути, всего два — здесь и на Ленина, 3, не хватает баров и клубов. «Ириски» открыли, все сразу: «Вау!», но кто бы ни пришел — разочаровываются, люди ждали, но ожидания не оправдались, может, самих людей и не хватает, которые бы создали атмосферу, — поделилась мнением Александра.
— Мы целенаправленно шли сюда после работы, здесь атмосферно, контингент повзрослее и поспокойнее, в «Гастродворике» на Ленина больше молодежи, а мы уже тетеньки старые, — шутят две подруги, Мария и Мария.
Девушки считают, что нашему городу сильно не хватает красок и движа на открытом воздухе, как, например, в Москве в Парке Горького.
— Скоро будет VK Fest, уже что-то. Хочется больше фестивалей. А так — люди в летниках сидят, отдыхают, в клубах танцуют.
— Куда посоветуете пойти потанцевать?
— В «Типографии» живая музыка, напротив есть бар «Тюрьма» или дома под Меладзе, — смеются подруги.
Смена локации — смотрим, что происходит во втором популярном пространстве — «Гастродворик» на Ленина, 3 за гостиницей «Центральная». Первая ассоциация — аншлаг. Публика настолько разная, что разбегаются глаза: молодые парни и девушки, возрастные пары, мамы с колясками, байкеры, приезжие с окраин, жители центра.
— Здесь классно, нам нравится дворик, — говорят подруги Марина и Диана. — Очень быстро и стремительно развивается, каждый год появляется что-то новое. Но хотелось бы, чтобы убрали парковку, много места занимает, и чтобы сюда не пускали мотоциклистов: очень шумные и ведут себя некрасиво.
Девушки любят кальянные — «Абдула поджигай», «Фабрика», «Тотем», посоветовали для посещения бар «Маверик».
— Хочется больше уличного движа, выступлений музыкальных групп на открытом воздухе, а то у нас всё точечно и мало, — добавляют Марина и Диана.
Зарина и Ольга встретились после работы, чтобы насладиться прогулкой по городу.
— Хочется побыть на улице, в заведения не пойдем. Зима долгая была, наконец-то тепло. А так мы обычно в «Типографию» ходим, там живая музыка, если хочется спокойной атмосферы, то «Френдс», — поделились девушки и добавили, что нашему городу сильно не хватает открытых площадок для лайф-выступлений, чтобы концерты проводились не только на официальные праздники.
Екатерина и Анна выбрали террасу ресторана «У Беллуччи круче», чтобы была возможность поболтать — девушки считают, что в «Гастродворике» слишком шумно и мало места.
— Если погода хорошая и настроение соответствующее, то везде весело. «Гастродворик» классное место, но сегодня там очень много людей, неуютно, не хватает пространства, — говорят подруги.
Ближе к полуночи народу стало еще больше. Отдыхающие рассредоточились вдоль улиц центра, кто с кофе, кто с коктейлем, кто с шаурмой — поесть нужно.
В прошлом году в конце апреля тоже стояла почти летняя погода, которая продержалась практически весь май. В этом году картина иная — в городе снова наступит похолодание: 30 апреля и 1 мая ожидается похолодание до
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