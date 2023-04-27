Сколько-сколько? Отельеры Сочи задрали цены на майские праздники так, что россияне выбрали Дубай

Жительница Москвы Марина Исакова выбирала между Дубаем и Сочи, остановилась всё же на арабском курорте. Цены на хорошие сочинские отели стали главным аргументом отдыха за границей.

— Хочется комфортного отдыха и хорошего сервиса, крутых тусовок и вкусной, не нашей еды. В Сочи с этим проблема. Да и что делать в начале мая в Сочи? Море еще холодное, точно не покупаешься, а в Дубае самое то, еще нет той адской летней жары, шикарные отели, красивые люди, — говорит Марина.

А жительница Иркутска Светлана Перевалова предпочитает российские курорты, за границей не была и считает, что сейчас не время туда кататься. Она любит Анапу, Геленджик, а чтобы отдохнуть в Сочи, копила весь год.