Сколько-сколько? Отельеры Сочи задрали цены на майские праздники так, что россияне выбрали Дубай

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ожидает на майские праздники 260 тысяч гостей. Правда откуда именно такая цифра, не уточняется. Да и кто будет проверять? Никто. Зато в чиновничьих отчетах будет красивая цифра. Цены на отдых в Сочи не по карману многим россиянам. А те, у кого есть деньги, всё равно предпочитают зарубежные курорты, те, что открыты для нас. В Арабские Эмираты, например, паломничество. Перелет хоть и дороже, чем в Сочи, но отдых зато дешевле, смена обстановки и совсем другой сервис.
Жительница Москвы Марина Исакова выбирала между Дубаем и Сочи, остановилась всё же на арабском курорте. Цены на хорошие сочинские отели стали главным аргументом отдыха за границей.
— Хочется комфортного отдыха и хорошего сервиса, крутых тусовок и вкусной, не нашей еды. В Сочи с этим проблема. Да и что делать в начале мая в Сочи? Море еще холодное, точно не покупаешься, а в Дубае самое то, еще нет той адской летней жары, шикарные отели, красивые люди, — говорит Марина.
А жительница Иркутска Светлана Перевалова предпочитает российские курорты, за границей не была и считает, что сейчас не время туда кататься. Она любит Анапу, Геленджик, а чтобы отдохнуть в Сочи, копила весь год.
— Мы летим в Сочи на неделю, забронировали отель сразу после Нового года в Адлере, мне там очень нравится. На четверых нам обошлось проживание в 150 тысяч рублей, это, конечно, не крутой отель, две звезды, но всё что нужно есть. Бассейна нет, но мы же понимаем, что приедем в мае, поэтому на купание не рассчитываем. Будем гулять, в парки ходить, — говорит Светлана.
Кстати, один билет на самолет по маршруту Иркутск — Сочи обойдется в почти 17 тысяч рублей без багажа в одну сторону. Семье из четырех человек на билеты только туда нужно выложить почти 68 тысяч, кроме того, если летишь с детьми, всё равно нужен багаж, а это плюс еще 3 тысячи рублей. Если вы думаете, что билеты обратно дешевле, то сильно ошибаетесь. От
Из Москвы в Сочи 30 апреля можно улететь за 7 тысяч рублей без багажа, такая цена была сегодня. Стоимость билетов меняется почти каждый день. На 6 мая — от 6,8 тысячи рублей. На удобное время — вылет не ночью, не рано утром, билет стоит 11–14 тысяч рублей.
Из Санкт-Петербурга в Сочи стоимость билетов начинается от 8,8 тысячи рублей. На утро 6 мая есть билеты по 10–12 тысяч, самый дешевый стоит 9,8 тысячи рублей.
Сто раз на те же грабли
Проблема майских праздников была обозначена еще в марте, когда стало понятно, что первый квартал в Сочи провалили из-за высоких цен, рассказывает заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев.
— Мы тогда говорили, что нужно обратить внимание на май, потому что он один из непонятных и сложных месяцев, он сложно прогнозируемый. У нас на той неделе объявились ни с того ни с сего несколько санаториев: «Изумруд», «Знание», «Южное взморье», «Металлург», у которых резко появились свободные места. Они их придерживали, реализация не пошла, они решили включить туроператоров и выдать им места для продажи через туристическую агентскую сеть. Хорошо, что вспомнили, но слишком поздно. Уже исправить что-либо сложно, — говорит Валерий.
Продать столько мест за оставшиеся до праздников дни не получится, это точно. Туристы уже забронировали себе проживание, кто где смог, но не на длинные майские праздники, а на короткие — на 1–3 мая. Высокие цены отпугнули. При этом агенты предлагали санаториям еще в марте помощь в реализации номеров, но те ушли в глухую несознанку: нет никаких номеров, всё забронировано! А теперь оказывается есть, но делиться ни с кем не хотели до последнего.
Туроператоры говорят, перспективы на майские выходные не такие радужные как рисует мэрия. Все официальные цифры по турпотоку в Сочи не более чем мечты.
— А пока май и середина июня — это проблема. Скорей всего, она не решится. И провалится вторая половина мая, цены сильно высокие на этот период. Та же самая ошибка, что и в первом квартале произошла. Я не удивлюсь, если спецпредложения срочно появятся: скидка 15 процентов, если вы с детьми и с собакой. Мы как философы будем смотреть на течение реки и проплывающих мимо туристов на каноэ, — говорит Валерий. — Туроператорам только и остается смотреть, как руководители объектов размещения наступают каждый сезон на одни и те же грабли и сильно завышают цены.
Что почем?
Туроператоры говорят, что лучше всего бронируются отели на побережье, к горам, после закрытия горнолыжного сезона интерес потерян. Россияне соскучились по морю и солнцу за долгую зиму. Особый спрос на четырехзвездочные отели, на втором месте — пятизвездочные, на третьем — трехзвездочные. Хороших мест в них уже почти нет, и туристы вспоминают про бюджетные гостиницы.
Посмотрим, что еще можно успеть забронировать. Например, пятизвездочный «Свиссотель Резорт Сочи Камелия», по данным «Яндекс.Путешествия», предлагает номера в начале мая за
Санаторий «Знание», три звезды, предлагает на первые майские праздники «стандарт» с двухспальной кроватью стоимостью от 8242 рубля. В пансионате «Бургас» и санатории «Южное взморье», по данным «Яндекс.Путешествия», мест нет или придерживают. Еще в начале марта санаторий «Южное взморье» был доступен для бронирования на майские. Неделя предлагалась за
Теперь по аренде квартир. По данным российского сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру», посуточная аренда жилья в Сочи на майские каникулы подорожала на 7%, до 4133 рублей. Однако есть предложения и по 1700 рублей в сутки, конечно, если это не «фонари». Например, можно снять студию площадью 17 квадратных метров в Фермерском переулке в Адлере, правда, локация к морю неблизкая, подниматься к отелю нужно в гору. За эту цену можно снять квартиру площадью 34 квадрата на Мамайке, до ближайшего пляжа тоже придется прогуляться. В Сочи нужно обязательно спрашивать про парковку, если вы, конечно, путешествуете на автомобиле, с парковочными местами в городе большие проблемы.
Чем заняться в Сочи в мае и сколько это стоит?
Поскольку купание в море в мае в Сочи могут позволить себе разве что только сибиряки, то придется каждый день продумывать себе досуг. Про традиционные экскурсии мы рассказывать не будем, вам про них расскажут всевозможные зазывалы на каждом шагу.
Для любителей экстрима — прыжок с тарзанки
Любители природы должны, конечно, посетить знаменный сочинский дендрарий, стоимость билета для взрослых — 320 рублей, для детей с 7 до
Семейный абонемент в парк «Ривьера» с возможностью прокатиться на 15 аттракционах — 1600 руб. Прекрасный парк «Южные культуры», в котором всё время что-то цветет, также прекрасен в мае. Стоимость билета — 350 рублей.
А еще в мае можно застать полноводные водопады, они сейчас во всей красе, не то что летом. Например Агурские. На них можно попасть самостоятельно, находятся в пешей доступности от остановки «Спутник» в Мацесте. Или Змейковские, они тоже в Мацесте. В селе Ореховка можно увидеть один из самых крупных водопадов Краснодарского края — Ореховский, его высота 28 метров. 33 водопада в Лазаревском районе — самые известные. Туда самостоятельно не добраться, проще купить экскурсию и полюбоваться на сакральные черкесские места.