Пригрели змею? 5 самых опасных женских знаков зодиака — среди них много стерв и разлучниц

Мы (женщины) обращаемся к совместимости по гороскопу, дате рождения и гадалкам, когда «лошадь уже давно сдохла» и лучшая подружка нам это и без звезд предскажет. А мужчины вообще на это обращают мало внимания, максимум могут подумать: «Что-то моя злобная стала, надо цветы, что ли, купить или спросить, что не так» (но это, опять же, риск). А надо было раньше, мужчины, смотреть, кто ваша голубка по гороскопу. Наши коллеги из Wday.ru записали шуточный топ самых стервозных знаков зодиака.
1-е место: женщина-Скорпион
Чертовски соблазнительна — мужчина сразу же попадает под ее обаяние, не подозревая, что эта красавица может когда-нибудь больно ужалить. Идиллия закончится, едва начавшись, если женщина-Скорпион почувствует сомнения в его поведении. А месть Скорпиона в женском обличье бывает порой изощренной и ужасной.
2-е место: женщина-Лев
Женщина-Лев мягко подвинет царя зверей с трона — она ведь считает себя исключительной личностью. Мужчине какое-то время будет нравиться находиться под властью обаятельной и волевой женщины. А когда он спохватится, всё зайдет слишком далеко (зловещий смех за кадром).
3-е место: женщина-Рак
Обычно в сети Раков попадают вечные холостяки. Но это не главный ее проект. Женщина-Рак очень честолюбива, и карьера для нее — превыше всего. А мужу она отводит роль безобидного домашнего создания, заведенного то ли для дела, то ли от скуки.
4-е место: женщина-Телец
Женщина-Телец совершенно непредсказуема в поступках и любит ставить мужчин в тупик. При этом она умеет строить из себя паиньку, а мужчины ей охотно верят. Страдающая и беззащитная дама не забывает прикидывать, какие выгоды и ресурсы есть у ее кавалера и как ими удобнее всего воспользоваться. А если решит, что их недостаточно, то покинет место романтических встреч или общий дом без оглядки, резко и решительно.
5-е место: женщина-Близнецы
Она помотает нервы и заставит полысеть раньше положенного времени. Женщина-Близнецы, по авторитетному мнению астрологов, живет по принципу: от любви до ненависти одна минута. Со словом «постоянство» она в жизни не встречалась и не в курсе, что такое понятие существует.
Кстати, если говорить про вредные привычки, близнецы — известные сплетники и сплетницы. Они быстро потребляют информацию, но редко в нее вникают. Просто передают дальше «по секрету всему свету». Они хорошо вливаются в новые компании и быстро привыкают к местам, но при этом часто проявляют себя как разгильдяи. Недавно мы записали еще 11 токсичных привычек знаков зодиака — проверьте, а на вас это похоже?
10 самых притягательных женских имен по мнению российских мужчин
Есть мнение, что на чувственность имени влияет последовательность букв и сочетание звуков. Эта теория гласит, что обладательницы имен, в которых встречаются «аи», «ео», «иа» и другие связки гласных, воспринимаются окружающими как привлекательные, артистичные и творческие натуры.
А вот если в имени женщины есть буквы «ж», «дж», «нн», «лл», «мм» — это должна быть очень эмоциональная натура. Одна «л», напротив, указывает на мягкость. Открытые слоги в именах, которые заканчиваются на букву «а» или «о», также повышают сексуальный заряд имени.
Наверное, самое крупное мировое исследование на эту тему было организовано Лорой Ваттенберг, основательницей онлайн-платформы Baby Name Wizard, помогающей родителям подобрать имя для ребенка. Эксперимент длился целых 5 лет, за это время в нем приняли участие тысячи пользователей Сети. Согласно опросу, мужчины чаще всего выделяют среди остальных женщин с именами Скарлетт, Николетт, Наталья, Анаис, Паулина, Алессандра, Шанель, Сорайа, Адриана и Джулиана.
В нашей стране тоже есть свой рейтинг самых сексуальных женских имен. Два с половиной месяца российские социологи опрашивали мужчин, какие имена им кажутся наиболее привлекательными — всего были записаны ответы
Семейный клинический психолог и сексолог Инна Паустовская объясняет — сексуальными люди считают имена, которые имеют сильные ассоциации.
— Часто мужчины считают сексуальными героинь мультфильмов, кино. Порой увиденный еще в детстве сказочный персонаж западает в душу, и многие проецируют, ищут черты девочек с голубого экрана в реальной жизни. Так как мы ведем речь о российских мужчинах, то им близки известные героини сказок: Настеньки, Аленушки, — говорит эксперт. — Все мы знаем Елену Прекрасную, но еще больше мужчинам ближе образ Аленушки. Для русского человека это девушка кроткая и нежная, за которой хочется ухаживать, заботиться о ней. Поэтому, встречая Алену, мужчина старается явить свои лучшие качества, — рассуждает психолог
— Катерина — это про «расцветали яблони и груши, выходила на берег Катюша». Во многих поколениях оно ассоциируется с верностью. Близкое, родное, патриотичное и значимое. В первую очередь потому, что «Катюша любовь сбережет» и дождется, — поясняет эксперт.
А вот замысловатые имена, которые часто милы женщинам, — Анжелики, Виталины, Изольды, у мужчин вызывают страх, а не сексуальное желание.
— Такие витиеватые имена всегда порождают опасение ошибиться, и будет скандал. Такое имя, как сложная прическа у женщины. Если ее повредить, то будет целая катастрофа. А мужчина любит просто обнять и не переживать за прическу. Подобное имя — это дистанцирование. Свои люди называют уменьшительно-ласкательно и упрощают. Если мы хотим сближаться, а не выстраивать дистанцию, то имена должны быть менее замысловатыми, душевными, — заключила психолог.
Что еще почитать:
- Львы будут ревновать, Девы захотят вернуться к бывшим: любовный гороскоп на 2023 год;
- «Выше вряд ли поднимется». Экономисты — о том, сколько будет стоить доллар в ближайшее время;
- новых пандемий не будет, а СВО достигнет кульминации. Буддистский лама — о том, чего ждать от 2023 года.