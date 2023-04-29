Пригрели змею? 5 самых опасных женских знаков зодиака — среди них много стерв и разлучниц

1-е место: женщина-Скорпион

Чертовски соблазнительна — мужчина сразу же попадает под ее обаяние, не подозревая, что эта красавица может когда-нибудь больно ужалить. Идиллия закончится, едва начавшись, если женщина-Скорпион почувствует сомнения в его поведении. А месть Скорпиона в женском обличье бывает порой изощренной и ужасной.

2-е место: женщина-Лев

Женщина-Лев мягко подвинет царя зверей с трона — она ведь считает себя исключительной личностью. Мужчине какое-то время будет нравиться находиться под властью обаятельной и волевой женщины. А когда он спохватится, всё зайдет слишком далеко (зловещий смех за кадром).