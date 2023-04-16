Сплетник, мститель или подхалим: 12 токсичных привычек знаков зодиака — а на вас это похоже?

Овны, например, уперты, настырны и нетерпеливы. Они до последнего отстаивают свою правоту и тратят немало сил в этих часто бессмысленных сражениях.

Тельцы внешне милашки и обаяшки, а внутри — кремень. От любого общения они любят получать не только удовольствие, но и выгоду. Если ее нет, Телец скучает и уходит по своим делам. Представители этого знака часто склонны к накопительству. Они много потребляют и придают этому большое значение.

Близнецы — известные сплетники. Они быстро потребляют информацию, но редко в нее вникают. Просто передают дальше «по секрету всему свету». Они хорошо вливаются в новые компании и быстро привыкают к местам, но при этом часто проявляют себя как разгильдяи.