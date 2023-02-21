Новых пандемий не будет, а СВО достигнет кульминации. Буддистский лама — о том, чего ждать от 2023 года

21 февраля буддисты всего мира отмечают наступление Нового, 2023 года: монгольские народы празднуют Сагаалган. Предстоящий год пройдет под знаком Черноватого Водяного Кролика, который считается в целом благоприятным и спокойным, но непростым. Дид Хамбо лама Иркутской области Шираб поделился с корреспондентом «ИрСити» астрологическим гороскопом на ближайшие 12 месяцев.
— Нас ждет очередной год, полный событий. Как гласит большая астрологическая выкладка Лан Цзы, для государства именно как института год будет сложный и интенсивный. А для нас, простых людей, будет чуть проще. Для пожилых наступающий год будет хорошим, щадящим, а вот молодым людям и детям младшего возраста следует весь год быть осторожными, — предостерег Дид Хамбо лама.
Урожай в новом году будет среднего достатка. Дожди будут идти как положено, поэтому влаги будет достаточно в большинстве районов. Поэтому зерна и овощей уродится достаточно, но не с избытком. Изобилию могут помешать ранние холода, а еще долгая затяжная весна, которая ждет нас в этом году.
— Для жителей северных районов и высокогорий год будет более суровым и сложным, чем в низинах. Это касается именно климата и урожайности, — добавил Шираб.
Средним будет и материальный достаток в этом году. Дид Хамбо лама предупреждает, что не стоит ввязываться в финансовые авантюры.
— Настоятельно не рекомендую заниматься непродуманными проектами, входить в какие-то смутные, сомнительные схемы и дела. Советую хорошенько взвешивать все за и против прежде, чем на что-то решаться, — заметил Дид Хамбо лама.
Шираб рассказал, что у буддистов год Зайца считается хорошим и спокойным. Но так как впереди нас ждет год Черноватого Водяного Зайца, это влечет за собой некоторые проблемы. В частности, со здоровьем.
— Стоит опасаться заболеваний, связанных со слизью, жидкостями в организме человека. Это болезни желудочно-кишечного тракта, кожи, суставов, почек, печени. Возрастает опасность вреда от хозяев воды. Могут появляться отеки, опухоли, вплоть до онкологических заболеваний. Еще в этом году следует уменьшить контакты с водой: в этом году лучше поменьше ездить купаться в водоемы. Особенно женщинам во время критических дней не рекомендуется даже близко к водоемам подходить, — предупредил собеседник.
При этом новых опасных пандемий или каких-то диковинных болезней быть в наступающем году не должно. В астрологической выкладке не сообщается ничего про эпидемии и вспышки каких-то болезней.
Говоря о геополитической обстановке, Дид Хамбо лама Шираб заметил, что в этом году с большой долей вероятности должна произойти кульминация спецоперации, после чего мир начнет двигаться в сторону мира.
— Хочу надеяться, что как раз в этом году произойдет кульминация всего этого большого геополитического дела, после чего наступит период более мирный. Все вопросы начнут решать с помощью переговоров. Это, конечно, тоже продлится долго, но в этом году должно наступить если не перемирие, то разрешение основного конфликта, — заверил Шираб.
Он также добавил, что сложностей в этом году всем нам не избежать, поэтому придется еще потерпеть. Но, по крайней мере, есть надежда на урегулирование конфликта. Главное — не унывать и не сдаваться.