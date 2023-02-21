Новых пандемий не будет, а СВО достигнет кульминации. Буддистский лама — о том, чего ждать от 2023 года

— Нас ждет очередной год, полный событий. Как гласит большая астрологическая выкладка Лан Цзы, для государства именно как института год будет сложный и интенсивный. А для нас, простых людей, будет чуть проще. Для пожилых наступающий год будет хорошим, щадящим, а вот молодым людям и детям младшего возраста следует весь год быть осторожными, — предостерег Дид Хамбо лама.



Урожай в новом году будет среднего достатка. Дожди будут идти как положено, поэтому влаги будет достаточно в большинстве районов. Поэтому зерна и овощей уродится достаточно, но не с избытком. Изобилию могут помешать ранние холода, а еще долгая затяжная весна, которая ждет нас в этом году.

