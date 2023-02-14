Львы будут ревновать, Девы захотят вернуться к бывшим: любовный гороскоп на 2023 год

Близнецы в этом году с большой долей вероятности могут услышать фразу «нам надо отдохнуть друг от друга». И если она прозвучит, не отказывайтесь от такого предложения — возьмите паузу. Это просто одно из испытаний, которых в этом году у вас будет предостаточно. Особенно до конца осени. Но если вы их успешно пройдете, в финале вас будет ждать вознаграждение в виде еще более крепких отношений. В то же время не забывайте уделять внимание своему партнеру — в отсутствии заботы он про вас забудет, и охладевшее сердце вам будет не растопить.



В апреле и мае предложение отдохнуть может поступить и от самих Близнецов — в это время им захочется немного свободы. Если вам будет казаться, что всё идет наперекосяк, запаситесь терпением — всё наладится только ближе к концу года.



— Близнецы, которые не находятся сейчас в отношениях, имеют все шансы найти партнера, и эта встреча может закончиться свадьбой, — говорит Яна Копылова. — При этом ваша вторая половина, скорее всего, находится рядом и пытается привлечь ваше внимание.



Близнецам семейным кардинальных изменений в отношениях ждать не приходится, но эти отношения могут стать чуть более романтичными.

