Львы будут ревновать, Девы захотят вернуться к бывшим: любовный гороскоп на 2023 год

1
Овен
Начнем с Овнов-одиночек. Для них есть хорошие новости. В конце зимы и в начале зимы от них будет прямо-таки исходить любовная энергетика, на которую слетятся потенциальные партнеры. Интерес будет взаимным и настолько сильным, что Овны задумаются о создании семьи. Если не принимать скоропалительных решений, то ближе к апрелю страсть и буря эмоций поутихнут, на смену им придет романтика. Летом у Овнов будут возможности для легкого флирта и ненавязчивого общения, но если в результате этого завяжутся отношения, скорее всего, они будут недолгими.
У тех Овнов, кто уже находится в отношениях, в 2023 году возможна свадьба, а то и долгожданная беременность.
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2
Телец
Тельцы весной по-другому посмотрят на некоторых старых знакомых, которых раньше считали просто друзьями, и разглядят в них партнера для крепких отношений. Впрочем, совсем не обязательно перелистывать старые фотоальбомы — новые знакомства тоже могут принести любовь. Но откуда бы она ни нагрянула, помните: эти отношения будут крепкими. Весна у Тельцов будет романтичной, а летом перерастет в полноценную страсть.
— Есть летом и большая вероятность того, что в жизни Тельцов напомнят о себе прежние отношения, — говорит астролог Яна Копылова. — Тогда придется сделать выбор между прошлыми и новыми отношениями. Если выбрать прежние, будьте готовы их переосмыслить, чтобы сохранить. В новых отношениях вы будете чувствовать себя спокойнее.
Тем же Тельцам, кто находится в отношениях, можно решаться на один из главных шагов в своей жизни и делать (или принимать) предложение.
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3
Близнецы
Близнецы в этом году с большой долей вероятности могут услышать фразу «нам надо отдохнуть друг от друга». И если она прозвучит, не отказывайтесь от такого предложения — возьмите паузу. Это просто одно из испытаний, которых в этом году у вас будет предостаточно. Особенно до конца осени. Но если вы их успешно пройдете, в финале вас будет ждать вознаграждение в виде еще более крепких отношений. В то же время не забывайте уделять внимание своему партнеру — в отсутствии заботы он про вас забудет, и охладевшее сердце вам будет не растопить.
В апреле и мае предложение отдохнуть может поступить и от самих Близнецов — в это время им захочется немного свободы. Если вам будет казаться, что всё идет наперекосяк, запаситесь терпением — всё наладится только ближе к концу года.
— Близнецы, которые не находятся сейчас в отношениях, имеют все шансы найти партнера, и эта встреча может закончиться свадьбой, — говорит Яна Копылова. — При этом ваша вторая половина, скорее всего, находится рядом и пытается привлечь ваше внимание.
Близнецам семейным кардинальных изменений в отношениях ждать не приходится, но эти отношения могут стать чуть более романтичными.
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4
Рак
Вниманию одиноких Раков! Не сидите на месте! 2023 год несет вам очень интересные и перспективные знакомства, от которых вы рискуете потерять голову. Поэтому если вы хотите наконец найти партнера, чаще бывайте в гостях и на разных мероприятиях — ваше будущее ждет вас где-то там.
А вот Ракам, которые находятся в отношениях, лучше попридержать коней весной. Особенно в апреле. Здесь не исключено соблазнительное знакомство, от которого вы решите бросить всё нажитое непосильным трудом и окунуться в пучину новых отношений. Но астролог предупреждает: отношения эти будут болезненными и ни к чему толковому не приведут. С другой стороны, если вы воздержитесь от такой авантюры, осенью вас ждет настоящий медовый месяц. Позже возможны разлады, но ближе к декабрю всё встанет на свои места.
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5
Лев
— У одиноких Львов в 2023 году всё не так-то просто. В феврале-марте у них есть все шансы закрутить роман, который закончится крепкими отношениями, но в то же время на вашем любовном фронте появится завистник, который захочет всё испортить. Причем завистник этот будет из самого близкого окружения, — предупреждает Яна Копылова.
Не поддавайтесь на провокации, не верьте сплетням и вообще всеми силами отгородитесь от злых языков. Если не дадите другим испортить ваши новые отношения, летом вас ждет спокойная романтичная гавань со свиданиями, конфетно-букетным периодом и прочими радостями. Осенью снова немного поштормит. Не давайте себе усомниться в верности партнера. Будете доверять всему, что говорят вокруг, и лишитесь отношений. Останетесь крепким, как стена, и к концу 2023 года ваши отношения перейдут на новый уровень.
А вот Львам, которые состоят в отношениях, не позавидуешь. Их то и дело поджидают разлады и ссоры, и в один (не)прекрасный момент они вообще начнут смотреть на сторону. И у таких пар два пути: либо строить свое счастье отдельно друг от друга, либо чаще разговаривать. Осенью вас поджидает чувство ревности, из-за которого возможно расставание, но если вовремя взять себя в руки, к концу 2023 года всё наладится.
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6
Дева
Если вы, Девы, давно хотели порвать с отношениями, которые тянули вас на дно, 2023 год — удачное для этого время. Обрывайте старые связи и двигайтесь дальше. Правда, здесь будет небольшое препятствие — весной (предположительно в мае) бывший партнер напомнит о себе. Будьте непоколебимы! Если решите вернуться, новые старые отношения всё равно закончатся разрывом.
У Дев в отношениях — другие приключения. В начале года они могут позволить себе легкий флирт на стороне, который приведет к плачевным последствиям, а ближе к концу года им вздумается приревновать своего партнера. Отриньте все надуманные поводы для ревности, и у вас получится сохранить (и даже укрепить) отношения.
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7
Весы
Одинокие Весы, которые мечтают найти свою любовь, могут надеяться на весну — в это время им уготована интересная встреча. Если ничего не получится — оставьте попытки до следующего года и займитесь более важными делами. После весны гороскоп не обещает вам никаких перспективных встреч.
А вот Весам в отношениях нужно немного постараться, чтобы эти самые отношения не разошлись по швам. Ждать, когда всё наладится, придется до осени — тогда ваш партнер станет более уступчивым и сговорчивым. До тех пор на всякий случай будьте готовы к конфликтам, стрессу и проблемами со здоровьем, к которым это всё может привести.
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8
Скорпион
Если вы давно хотели вернуть старую любовь, в 2023 году у вас есть для этого все шансы. Только подавите свой властный и эгоистичный характер и забудьте все старые обиды, иначе так и останетесь у разбитого корыта.
Весна — опасное время для Скорпионов в отношениях. Сначала вас будут одолевать сплетни, потом напомнит о себе старая любовь. Если у вас получится противостоять всему этому и продержаться до лета, вас ждет награда — отдых (на июнь можно смело планировать романтическое путешествие), романтика, новые эмоции. И так продлится ровно до осени, когда отношения снова станут напряженными. Чтобы избежать расставания, идите на уступки и больше времени уделяйте друг другу.
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9
Стрелец
Если начало года у Стрельцов было романтичным и трогательным, то ближе к весне им захочется куража. Немного огня вы себе можете позволить, но не превращайте его в пожар, от которого ваш партнер сбежит. Стрельцам, которые не умеют держать себя в руках, лучше вообще взять отпуск до апреля. А то в марте их будет разбирать злость, которая ни к чему хорошему не приведет. А вот в апреле, когда немного остынете, можно уже и гармонию в отношения внести. Для этого достаточно быть немного откровеннее.
— Весной одинокие Стрельцы встретят случайного знакомого, который на первый взгляд никак не привлечет, но впоследствии станет очень близким, — говорит Яна Копылова. — Летом знак зодиака ждет череда знакомств, море увлечений и страсти. Один из романов способен обернуться настоящей любовью, если Стрельцы пожелают.
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10
Козерог
— Согласно любовному гороскопу, в год Кролика у Козерогов есть все шансы добиться желаемого в любовной сфере. Представителям этого знака зодиака следует только внимательно присмотреться к новым знакомым, чтобы не упустить судьбу, — говорит Яна Копылова. — В 2023 году Козероги смогут обрести счастье с человеком, чьи достоинства и достижения вызывают его искреннее уважение и восхищение. Этот союз будет построен на гармоничных и одновременно выгодных отношениях.
Козерогов в отношениях ждут небольшие разлады на протяжении всего года. В апреле — из-за недоверия. Летом — из-за того, что Козерог станет чрезмерно увлечен собой. В декабре — потому, что партнер будет часто вызывать негатив. Не поддавайтесь эмоциям и напомните себе, что отношения — это про двух людей. Лучше всего вы сможете понять это в сентябре-октябре, если отправитесь в совместный отпуск. Только не превращайте его в тусовку со всеми друзьями и знакомыми — они только ненужный вам разлад внесут.
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11
Водолей
Если до сих пор Водолеи прикладывали все усилия, чтобы найти любовь, но так и оставались ни с чем, то в этом году им воздастся по заслугам! Особенно в мае. Вариантов будет так много, что вам останется только сделать правильный выбор. А если он действительно верный, не исключен и поход в загс. Но это уже опциально: не хотите — не идите.
Если же вы принадлежите к тому полку Водолеев, что в загсе уже бывали, в 2023 году вам вздумается устроить небольшую проверку своему партнеру. Вы уже подозреваете, что ни к чему хорошему это не приведет? Оно и не приведет. Ссоры, скандалы и вот это всё ждут вас, если будете чрезмерно подозрительными вплоть до весны. Лучше будьте внимательны друг к другу, разговаривайте на темы, которые вас беспокоят. Не разбежитесь до мая — узнаете, какой неожиданный сюрприз вам подготовил 2023 год. Правда, осенью ваша вторая половина начнет всё больше времени посвящать работе, а вам начнет казаться, что она просто охладела к вам. Сохраняйте спокойствие, и в декабре всё встанет на свои рельсы.
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12
Рыбы
Рыбы-одиночки, забудьте о поисках партнера до лета, занимайтесь чем-нибудь полезным и не растрачивайтесь по мелочам. Потому что именно летом гороскоп сулит вам приятное знакомство с перспективным продолжением. Небольшой астрологический спойлер: знакомство произойдет при необычных обстоятельствах и перевернет вашу жизнь. Возможно, в середине лета вы даже свадьбу сыграете.
У Рыб, состоящих в отношениях, всё относительно спокойно. Никаких ссор, интриг, скандалов и разрывов. Если вы сами этого не захотите. А вероятность такая есть: в июне вы можете крепко задуматься о прежних отношениях, что приведет к лишним ссорам. Далее летом в вас проснется рыба-пила, которая не захочет обращать внимание на своего партнера. Не забывайте, что он тоже живой человек, со своими желаниями, потребностями, мнением, в конце концов. Преодолеете все эти мелкие неурядицы, и осенью можете отпраздновать победу над самим собой в теплых краях в обнимку с любимым человеком. Эта поездка подарит вам новые эмоции и разожжет былую страсть.
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