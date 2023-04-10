«Выше вряд ли поднимется». Экономисты — о том, сколько будет стоить доллар в ближайшее время

В пятницу, 7 апреля, курс доллара на Мосбирже превысил 83,4 рубля, евро перевалил за 91 рубль. Таких отметок они достигли впервые с апреля 2022 года. И хотя к концу дня рубль немного отыграл, всё равно его падение было ощутимым. Всего за неделю с
Независимый инвестиционный советник Виктор Немихин объяснил журналисту E1.RU, что объективных причин для роста курса доллара сейчас нет.
— Мы не стали продавать резко меньше энергоносителей и того, что еще продаем на внешних рынках. Не стали покупать больше товаров за валюту. Здесь никаких резких движений не произошло, — заявил Виктор Немихин.
Эксперт считает, что к росту курса доллара сначала привели новости о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. После этого курс доллара вырос за день примерно на один рубль и продолжил расти дальше.
Виктор Немихин считает, что в ближайшее время доллар не остановит свой рост.
— Пройдем [рубеж в] 80 рублей — рубль будет еще слабеть, появятся дополнительные покупатели валюты. Ближайшее сопротивление — 85 рублей. Но это terra incognita: на таком уровне мы были только в марте 2022 года, когда был очень бурный рост валюты — до 120 рублей, — заявил Виктор Немихин.
Финансовый управляющий Виталий Калугин объяснил рост доллара появлением на рынке крупного покупателя валюты.
— Кто это, гадать бесполезно. Могу только предположить, что это «Новатэк» выкупает долю «
Экономист убежден, что после того как курс доллара преодолел отметку в 80 рублей, выше он вряд ли поднимется.
Максим Марамыгин, доктор экономических наук, профессор УрГЭУ, уточнил, что нынешние курсы доллара и евро являются искусственными, потому что возможности Банка России по котированию валют из недружественных стран сейчас ограничены.
— Текущий курс не является убийственным для российской экономики, потому что она, как ни крути, экспортно ориентированная, и для нее всегда лучше, когда национальная валюта занижена по отношению к валюте расчетов. Тогда возникают дополнительные доходы компаний, а значит, и дополнительное налогообложение, — объяснил Максим Марамыгин.
Он полагает, что к лету рубль сможет отбить у доллара ряд позиций и курс американской валюты вернется на уровень
Ранее мы публиковали прогнозы других экспертов о курсе доллара к началу лета. Они считают, что 100 рублей валюта точно не достигнет. Почитайте также, кому выгоден слабый рубль.