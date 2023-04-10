«Выше вряд ли поднимется». Экономисты — о том, сколько будет стоить доллар в ближайшее время

Эксперт считает, что к росту курса доллара сначала привели новости о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. После этого курс доллара вырос за день примерно на один рубль и продолжил расти дальше.



Виктор Немихин считает, что в ближайшее время доллар не остановит свой рост.

— Пройдем [рубеж в] 80 рублей — рубль будет еще слабеть, появятся дополнительные покупатели валюты. Ближайшее сопротивление — 85 рублей. Но это terra incognita: на таком уровне мы были только в марте 2022 года, когда был очень бурный рост валюты — до 120 рублей, — заявил Виктор Немихин.