Маевка, шествия и концерты: чем заняться на майские праздники — афиша бесплатных и платных мероприятий

В пространстве «Балкон» на Кропоткина, 269/1 в этот же день пройдет неоконференция «Музей неудачников» (14+). Это встреча, на которой в формате монолога люди расскажут о важных провалах в своей жизни. Участвовать может каждый.

В праздничный день, 1 мая, партия КПРФ в центре города устроит шествие и митинг в Первомайском сквере. Шествие начнется в 11 утра с перекрестка Красного проспекта и Крылова.



9 мая в 10:00 на площади Ленина начнется парад войск Новосибирского гарнизона. В 12:00 — торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы». С 21:50 до 22:00 состоится праздничный фейерверк в центре города, а также артиллерийский салют на набережной Оби.