Маевка, шествия и концерты: чем заняться на майские праздники — афиша бесплатных и платных мероприятий

Многие городские жители стараются на майские праздники уехать как можно дальше от шума дорог и весенней пыли. Но те, кто останутся в Новосибирске на длинные выходные, могут провести их интересно, весело и, может быть, даже бесплатно. НГС собрал афишу самых интересных мероприятий на майские праздники.
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В субботу, 29 апреля, в НГУ пройдет рок-фестиваль «Маевка» (16+). Хедлайнерами в этом году будут «Операция Пластилин», OTYKEN, «Буерак», «Следы». Закончится концерт традиционным трехметровым костром. Начнется он в 17:00.
В этот же день в Новосибирске можно присоединиться к экологической акции «Зеленая белка» (0+). Организаторы принимают макулатуру, технику и батарейки, стекло, консервную жесть и алюминиевые банки на переработку. Карта с пунктами приема есть в социальных сетях акции «Зеленая белка» или по этой ссылке.
Также в субботу начнется фестиваль «Японская весна в Сибири» (6+), который организовывает центр «Сибирь-Хоккайдо». Открытие состоится в «ЦК-19» в 17:00. На открытии можно послушать лекцию о японской фотографии, музыкальное выступление и посмотреть фотовыставку. 1 мая в рамках фестиваля пройдет «Кэндо Фест», посвященный японскому фехтованию на бамбуковых мечах. По предварительной записи через «Сибирь-Хоккайдо» можно даже поучаствовать в уроке.
В воскресенье, 30 апреля, в 14:00 на Михайловской набережной пройдет фестиваль «Ново-Николаевская старина» (0+). На фестивале будут театрализованные представления, презентация «Справочника по городу Ново-Николаевску», викторины по истории города и призы, музыка и концертные номера.
В пространстве «Балкон» на Кропоткина, 269/1 в этот же день пройдет неоконференция «Музей неудачников» (14+). Это встреча, на которой в формате монолога люди расскажут о важных провалах в своей жизни. Участвовать может каждый.
В праздничный день, 1 мая, партия КПРФ в центре города устроит шествие и митинг в Первомайском сквере. Шествие начнется в 11 утра с перекрестка Красного проспекта и Крылова.
9 мая в 10:00 на площади Ленина начнется парад войск Новосибирского гарнизона. В 12:00 — торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы». С 21:50 до 22:00 состоится праздничный фейерверк в центре города, а также артиллерийский салют на набережной Оби.
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29 апреля — 1 мая
Во время выходных в Художественном музее будет работать несколько выставок. Можно увидеть выставку фотографий «Стереофотография — проводник в прошлое» (12+). В экспозиции представлено 40 фотографий, взятых со стереопар и распечатанных традиционно, а также исторические 3D-фильмы. Также в музее проходит выставка «Рука творца. Гравюры Иллариона Голицына» (12+). Она приурочена к 95-летию художника. С 10 марта в музее работает выставка «Стихия Даши Намдакова» (12+). Работы всемирно известного скульптора впервые показывают в Сибири. Историю азиатского Дали вы можете прочесть на НГС.
В четверг, 27 апреля, открывается выставка в Новосибирском художественном музее «Был месяц май» (6+). Она продлится до 4 июня. Как рассказали в музее, впервые новосибирцам покажут архивные съемки: новосибирская студия кинохроники сняла первое исполнение песни на стихи Константина Симонова «Жди меня» в 1942 году.
В пятницу, 28 апреля, в Новосибирске начнется фестиваль современного искусства Artweek (16+). Персональный абонемент стоит 1480 рублей. В рамках фестиваля каждый день до 8 мая проходят лекции, театральные постановки, музыкальные концерты и выставки. Основная тема фестиваля в этом году «Сказки».
В субботу, 29 апреля, пройдет экскурсия от Российско-немецкого дома «По следам российских немцев в Новосибирске». Билет стоит 300 рублей. Маршрут будет проходить по центру Новосибирска. Вечером в клубе «Ночь» в кинотеатре «Победа» выступит трип-хоп-группа, созданная в Сибири вокалисткой Натальей Шиловой и битмейкером Антоном Кремаренко, Zimne (12+). Билет стоит от 500 рублей.
Днем в субботу, в 15:00 в новосибирской филармонии состоится концерт «Великие композиторы кино» (12+). На концерте будет исполнена киномузыка Прокофьева, Шостаковича, Шнитке, Таривердиева, Гладкова, Петрова, Доги, И. и М. Дунаевских. Билеты от 300 рублей. В Доме культуры железнодорожников пройдет концерт-презентация Надежды Ермолаевой (12+). Билеты стоят 200–250 рублей. Вечером в Blablabar выступят авторы хита «Малиновая Лада» Gayazovs Brothers (0+). Билеты — от 2199 рублей.
В Новосибирском зоопарке 30 апреля пройдет экскурсия «История создания Новосибирского зоопарка» (6+) — на ней покажут фильм. Билет стоит 300 рублей. Также в воскресенье в бывшем отеле «Марриотт» (Grand Autograph) пройдет День джаза (18+). Начало джазовой программы — в 19:30, а условием посещение является бронь стола за 5000 рублей.
Театр «13 трамвай» в выходной организует интеллектуально-развлекательное шоу «Простые вопросы» (18+). За 600 рублей вы можете посмотреть, как актеры соревнуются в знаниях и в юморе.
За 350 рублей в воскресенье можно побывать в «Музее Солнца», где пройдет «Солнечный день» (6+). В музее вам расскажут о русичах и славянах.
В «Подземке» в этот день состоится большой стенд-ап концерт Хетага Хугаева (18+). Билеты стоят от 1200 рублей.
1 мая в Новосибирске открывается навигация и «Речфлот» начинает проводить экскурсии. Билеты на них стоят от 800 до 1000 рублей. В понедельник пройдут сразу четыре экскурсии: в 14:00 — курс настоящего речного волка на программе «Весна на реке», в 17:30 — экскурсионная программа «Шесть мостов Новосибирска» с гидом музея Новосибирска Евгением Андроповым, в 20:00 — «Огни на реке». Для детей в ДК им. Горького пройдет шоу «Космобум» (0+). Во время представления покажут 12 сказочных героев, 5-метровый ходулист, шоу мыльных пузырей.
В кукольном театре Новосибирска покажут спектакль «Шинель» (12+). Билеты на постановку произведения Николая Гоголя стоят 350 рублей. В музыкальном театре будет спектакль «Гадюка» (16+) по повести Алексея Толстого. Действие мюзикла развивается от событий гражданской войны до послевоенного периода нэпа. Билеты — от 300 рублей.
В «Бродячей собаке» в 20:00 1 мая состоится концерт новосибирской группы «Рви меха» (18+) с акустической программой. Билеты — от 400 рублей. В «Подземке» же пройдет праздничная тусовка Yung Nation (15+). Билеты — от 400 рублей.
6–9 мая
В «Подземке» на выходных пройдет целых два концерта певицы Дора (16+) — 6 и 7 мая. Представительница жанра кьют-рок приедет с новым альбомом Miss и со старыми хитами. Билеты стоят от 1500 рублей. В субботу, 6 мая, в «Подземке» запланирован концерт репера Честный (16+). Артист выступит с презентацией нового альбома. Билеты — от 1500 рублей.
В субботу же начинает свою работу «Мира Парк» (0+). Он расположен в 20 км от Новосибирска и занимает площадь 15,5 га. На праздничные выходные запланированы множество мероприятий, обещают организаторы. Взрослый билет стоит от 750 рублей.
6 мая в филармонии Новосибирска пройдет концертная фронтовая программа (12+) в честь Дня Победы. Музыканты исполнят произведения из кинофильмов «Веселые ребята», «Три товарища», «Цирк», «Кубанские казаки», «Весна», «Ликвидация». Билеты от 300 рублей. С 5 мая в художественном музее Новосибирска откроется выставка «Цветы Победы» (6+). Где будут представлены более 100 работ учеников изостудии «Зазеркалье» о Великой Отечественной войне.
В воскресенье, 7 мая, «Ветер перемен» организует экскурсию одного дня из Новосибирска в Томск. Билеты стоят 3600 рублей — в стоимость входит посещение музея НКВД и музея славянской мифологии. В театре «Красный факел» покажут спектакль «Трое в лодке, не считая собаки» (16+). Билеты — от 1200 рублей.
В понедельник, 8 мая, в клубе «Ночь» в «Победе» будет музыкальный моноспектакль «Клавдия Шульженко» (12+). Актриса Людмила Щеголькова расскажет про жизнь народной артистки СССР. В «Подземке» пройдет концерт рэпера Loqiemean (16+). Новый тур артиста называется «Дипломат», и билет на него в Новосибирске стоит от 1500 рублей.
В театре эстрады и кабаре покажут спектакль «Женщина в подарок» (18+). Билеты на эту комедию о семье — от 800 рублей. В Доме культуры железнодорожников состоится концерт «Этот день Победы» (3+). Выступать будет оркестр русских народных инструментов Николая Самойлова. Билет стоит 300 рублей.
В филармонии пройдет концерт «Выходила на берег Катюша» (12+). Билеты стоят 300 рублей. Ансамбль «Рождество» исполнит народные песни.
9 мая в филармонии состоится концерт «Марш Победы» (12+). Послушать эстрадный оркестр можно за 200 рублей. В НОВАТе пройдет большая концертная программа «Дню Победы посвящается» (6+). Билеты — от 1000 рублей. Исполнители — солисты оперы, хор и симфонический оркестр театра.
В театре «Красный факел» состоится театрализованное представление «Письма Победы» (12+). Под оркестровое сопровождение актеры прочтут письма ветеранов Великой Отечественной войны. Билеты — от 300 рублей. В Новосибирском драматическом театре покажут спектакль «Рапсодия Победы» (12+).
Многие на майские праздники хотят уехать из города. Редакция НГС собрала 10 мест, куда можно уехать из города, чтобы вкусно поесть шашлык и недорого отдохнуть.