Прочь из города: 10 мест, куда можно уехать на майские выходные в Сибири, — смотрим, где дешевле

Чемал

Еще одно популярное направление на майские праздники в Горном Алтае — Чемал. Во многом село знаменито благодаря уже не работающей ГЭС. Идти до станции можно по специальной туристической тропинке и через туристическую ярмарку.



По данным 2ГИС, ехать в Чемал из Новосибирска на машине 8 часов 10 минут. «Суточно.ру» сейчас показывает много вариантов на майские праздники. Стоят домики от 2 тысяч рублей за сутки.



Аскат

В Горном Алтае также есть несколько маленьких деревушек для отдыха. Например, деревня мастеров Аскат. В ней можно прогуляться по мастерским, ярмаркам и купить картины (в Аскате много галерей). А если вам повезет, то можно и пообщаться с художниками.

