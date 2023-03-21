Прочь из города: 10 мест, куда можно уехать на майские выходные в Сибири, — смотрим, где дешевле

До майских праздников, кажется, еще далеко, но, чтобы грамотно и качественно отдохнуть, лучше начать планировать всё заранее. Редакция НГС собрала 10 мест, куда можно уехать из города, чтобы вкусно поесть шашлык и недорого отдохнуть. Все предлагаемые корреспондентами места находятся в автомобильной доступности.
Озеро Телецкое
Конечно, топ мест для майского отдыха открывает Горный Алтай. Все-таки это один из самых популярных курортов у жителей Новосибирска. Во время майских праздников в соседнем регионе цветет маральник — яркие розовые кусты. Но бронировать места для отдыха нужно сильно заранее. И лучше прямо сейчас.
Для отдыха на Телецком озере обычно останавливаются в деревне Артыбаш или в селе Иогач. Из Новосибирска на машине туда ехать, по данным «Гугл.Карт», 8 часов 15 минут. Судя по данным «Суточно.ру», к маю цены поднимаются. Самый дешевый вариант сервис показывает за 2800 рублей в сутки. Но есть варианты и за несколько десятков тысяч.
Чемал
Еще одно популярное направление на майские праздники в Горном Алтае — Чемал. Во многом село знаменито благодаря уже не работающей ГЭС. Идти до станции можно по специальной туристической тропинке и через туристическую ярмарку.
По данным 2ГИС, ехать в Чемал из Новосибирска на машине 8 часов 10 минут. «Суточно.ру» сейчас показывает много вариантов на майские праздники. Стоят домики от 2 тысяч рублей за сутки.
Аскат
В Горном Алтае также есть несколько маленьких деревушек для отдыха. Например, деревня мастеров Аскат. В ней можно прогуляться по мастерским, ярмаркам и купить картины (в Аскате много галерей). А если вам повезет, то можно и пообщаться с художниками.
По данным 2ГИС, ехать до Аската 7 часов 51 минуту на машине. К слову, Чемал находится совсем недалеко от Аската. «Суточно.ру» показывает, что в Аскате для отдыха не так много вариантов, но зато стоят они на майские праздники от 1000 рублей в сутки.
Томск
Если же на природу вас не тянет, но из шумного большого города уехать хочется, то можно выбрать более спокойный Томск. О том, где стоит побывать в соседнем городе, НГС писал в январе. Посетить музеи, погулять по мини-Питеру и даже обновить себе гардероб — ради этого можно поехать в столицу Томской области.
На машине до Томска, по данным 2ГИС, ехать всего 4 часа 7 минут. По данным «Суточно.ру», снять жилье на сутки можно от 1600 рублей.
Красноярск
Возможно, майские праздники — повод познакомиться с другим крупным городом Сибири — Красноярском. Тем более в окрестностях города есть много достопримечательностей, как, например, государственный заповедник «Столбы». Так что, любители посмотреть на скалы и побродить по паркам, — вперед, в Красноярск. В области также есть много интересных мест. Можно посетить город с романтичным названием Дивногорск, где находится Красноярская ГЭС и открывается вид на Дивные Горы левого берега Енисея.
До Красноярска ехать уже подольше — 11 часов, по данным 2ГИС. На «Авито» квартиры в сибирском городе предлагают снять от 980 рублей.
Белокуриха
Город-курорт в Алтайском крае Белокуриха известен своими санаториями. Обычно принято считать, что цены там слишком высокие. Правда, если постараться, в Белокурихе можно отдохнуть и бюджетно. В самом санатории «Белокуриха» путевка с лечением стоит от 5400 рублей, а на отдых — 4700 рублей. Есть также, например, таежная заимка «Лесная сказка», в которой можно остановиться по цене от 1650 рублей в сутки. На широкую ногу предлагают отдых в спа-курорте «Кедровый» — от 8600 рублей за путевку.
По данным 2ГИС, ехать до Белокурихи 6 часов 20 минут. «Суточно.ру» предлагает снимать комнаты в мае за 850 рублей.
Шерегеш
Горнолыжный курорт Кузбасса работает и не в зимнее время. Весной там намного меньше туристов, а вот горы, поля, бани и бары не закрываются. Также в это время можно покататься на квадроциклах, велосипедах по окрестностям.
По данным 2ГИС, ехать до Шерегеша 7 часов 30 минут. Цены в одном из главных горнолыжных курортов немного кусаются в майские праздники, но можно найти номера в отелях от 2000 рублей.
Маслянинский район
Но если уезжать далеко не хочется, то можно обратить свой взгляд на Новосибирскую область. Например, Маслянинский район может порадовать вас зелеными долинами с водопадами, черневой тайгой, подступающей к селам, и отрогами невысоких гор. В 2022 году съемочная группа НГС побывала в живописном районе Новосибирской области и составила путеводитель.
На машине ехать до Маслянино 2 часа 49 минут. На базе отдыха «Стрелинка» снять номер на двоих можно за 2870 рублей. Также в деревне недалеко от Маслянино есть гостевой дом «Кинтереп» — там проживание стоит от 2000 рублей.
Бердские скалы
Еще одно место, которое расположено совсем недалеко от Новосибирска, — Бердские скалы. Там, если судить по данным из интернета, есть стандартный набор мест для природного отдыха: пещера, водопады, места для красивых фотографий и музей «Сибирский кедр».
Доехать до Бердских скал вы можете за 2 часа 45 минут. 2ГИС выдает всего одну базу отдыха в находящемся рядом селе Новоседово — «Ичек». И проживание там — от 6000 рублей в номере на 4 человек.
Озеро Ая
Многие сибиряки предпочитают уехать на майские праздники в Алтайский край. Там есть знаменитое озеро Айское, или просто Ая. Оно расположено в поселке Катунь, недалеко от одноименной реки. Рядом с озером есть различные базы отдыха, парк аттракционов и даже ночные клубы. На базах отдыха можно пожарить шашлыки или покататься на лошадях.
До озера Ая из Новосибирска ехать 6 часов 42 минуты. На крупной базе отдыха «Березка» двухместное размещение стоит 2500 рублей в мае. Такие же цены на базе «Алтайский дворик» — от 2,5 тысячи рублей. Все остальные номера на «Суточно.ру» стоят дороже.
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