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Тема дняКультовое место с шашлыками
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Репортаж

«Всё началось с пирожков». Как на трассе появилось культовое место с самыми вкусными шашлыками — репортаж из Журавлево

Признайтесь, вы там тоже хоть раз да останавливались

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Обрастать кафе и киосками с едой Журавлево стало в 90-е. Сегодня это одно из самых популярных мест для перекуса у туристов, дальнобойщиков и всех тех, кто едет по кемеровской трассе

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В Сибири хватает популярных туристических мест и маршрутов: есть горнолыжные комплексы, старинные города и живописные деревеньки, куда можно отправиться, чтобы насладиться природой. Но существуют и другие культовые места, ставшие таковыми из-за народной любви и признания. Село Журавлево, лежащее в нескольких километрах от Новосибирской области, как раз из их числа. Его можно считать настоящей гастрономической Меккой, обязательным пит-стопом для всех, кто хочет недорого и вкусно подкрепиться в дороге. А еще за Журавлево закрепилась слава места, где продают легендарные шашлыки, и этому признанию уже больше десятка лет. Команда НГС отправилась в Кемеровскую область, чтобы взглянуть на излюбленное место всех путешествующих по Сибири и поговорить с местными жителями.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
После просмотра видео вы точно захотите в Журавлево. Мы предупредили.

Видео: Антон Дигаев, Ксения Лысенко, Анна Богданова

Кафе популярные и не очень

Журавлево начинается через несколько минут после пересечения границы Новосибирской и Кемеровской областей. Формально село относится ко второму региону, но его считают своим и новосибирцы, которые предпочитают останавливаться именно здесь на перекус во время поездок по трассе.

Самые частые посетители журавлевских кафе — дальнобойщики

Самые частые посетители журавлевских кафе — дальнобойщики

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Вероятно, Журавлево могло бы и остаться невзрачным придорожным населенным пунктом с маленькими домиками и полупустыми улицами, если бы местные не придумали торговать едой. Журавлевцы вспоминают, как в 90-х кто-то впервые вынес к дороге лоток с домашней выпечкой, затем к предприимчивому коммерсанту подтянулись соседи. Так въезд в село ожил — сейчас оно встречает разнообразными киосками, бистро и даже кафе в несколько этажей. Жизнь в нем если и не бьет ключом, то точно кипит, причем даже в не самый удачный зимний период. Недалеко расположен горнолыжный комплекс «Танай», поэтому маршруты лыжников так или иначе проходят через Журавлево.

— Лыжники тут постоянно. Да, зимой народ есть, — говорит продавец шашлыков Фархад, ловко переворачивая шампуры с горячим мясом, чтобы те пропитались соусом.

Кафе, где работает Фархад, отстроилось не так давно

Кафе, где работает Фархад, отстроилось не так давно

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Шашлыки у него, по его мнению, самые вкусные. Их главная фишка — в маринаде, но его рецепт Фархад не разглашает

Шашлыки у него, по его мнению, самые вкусные. Их главная фишка — в маринаде, но его рецепт Фархад не разглашает

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Это кафе — одно из новых в Журавлево. Внутри жарко и многолюдно, свободных столиков почти нет. Фархад говорит, что работает тут примерно четыре года, но отстроилось кафе, судя по всему, не так давно. Раньше на его месте стоял типичный киоск — таких на въезде в село хватает. Они зияют пустыми окнами и выделяются на фоне сверкающих огнями кафе, но летом в них обычно стоят торговцы медом, деревенскими яйцами и овощами со своей грядки.

Торговля у Фархада идет бойко, и это несмотря на полдень буднего дня и подпирающих со всех сторон конкурентов: «Шашлычок у Андреича», «Шашлык у Николая», «Шашлык у Андрея». Разбавляет однотипный нейминг большое кафе «Старый добрый уют», возле которого стоят автобусы и фуры (попадаются даже казахстанские номера).

Торгует шашлыками в Журавлево не один Фархад

Торгует шашлыками в Журавлево не один Фархад

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Рядом с кафе стоят пустые киоски. Некоторые из них оживают летом

Рядом с кафе стоят пустые киоски. Некоторые из них оживают летом

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— Остановились тут, потому что шашлыки самые вкусные. Вас, наверное, там пытались уже заманить? — спрашивает Алексей, приехавший на Танай из Новосибирска, намекая на точку Фархада.

— Да они вкусными были лет десять назад. А сейчас такие…. Посредственные, — замечает его друг Дмитрий, с которым они и приехали покататься.

— Да вначале, как и в любом бизнесе, работают на качество, а потом на поток.

— Но вообще шашлык тут недорогой, 230 рублей. Таких цен в Новосибирске не найдешь. Ну, нормально, в общем, — добавляет Дмитрий.

Шашлык — это не единственное, что подают в «Старом добром уюте». Меню огромное, и все позиции, по словам официанток, есть в наличии. Чтобы поддерживать ассортимент, как признается администратор Любовь, блюда приходится заготавливать чуть ли не в промышленных масштабах. Например, здесь готовят 500 порций солянки, которые расходятся за день в особо загруженное время.

В некоторых кафе всегда есть посетители

В некоторых кафе всегда есть посетители

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К тому же цены располагают

К тому же цены располагают

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— Не бывает так, чтобы у нас никого не было [из посетителей]. Всегда кто-то есть. Мы тут с 2004 года работаем. Не, ночами работать не страшно, ничего такого. Но, может быть, оно и неплохо было бы, если бы тут охрана была. Не у нас, а вообще, на этом пятачке, — рассуждает она, быстро меняя темы. — Девочки-официантки у нас в основном местные, но кто-то приезжает из Промышленного (поселок в Кемеровской области. — Прим. ред.). Оттуда автобус ездит, нас забирает и привозит сюда.

У «Старого доброго уюта» есть кафе-близнец на другом конце оживленного пятачка — «Белые журавли». Со слов Любови, это еще одно заведение хозяина «Уюта». Цены там несколько выше, зато фур еще больше. Там перечисляют самые ходовые блюда: борщ, шурпа, солянка, пельмени, лагман и трубочки со сгущенкой.

А это кафе на другом краю Журавлево — здесь тоже многолюдно

А это кафе на другом краю Журавлево — здесь тоже многолюдно

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Как рассказывает кузбасский дальнобойщик Максим, село настолько популярно, что некоторые даже из Новокузнецка едут сюда, чтобы просто поесть шашлыков

Как рассказывает кузбасский дальнобойщик Максим, село настолько популярно, что некоторые даже из Новокузнецка едут сюда, чтобы просто поесть шашлыков

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Некоторым кафе, впрочем, не до расширенного меню — свести бы концы с концами. Еще на въезде в Журавлево со стороны Новосибирской области бросаются в глаза будто бы мертвые ряды забегаловок на левой стороне, прямо напротив более успешных конкурентов. На одно из них — кафе «Бистро» — нам показывают сразу же несколько коммерсантов: говорят, именно оно появилось самым первым.

На противоположной стороне от популярных кафе стоят полузаброшенные точки

На противоположной стороне от популярных кафе стоят полузаброшенные точки

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Например, пустует «Бистро»

Например, пустует «Бистро»

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В «Бистро» сегодня работает Надежда, жительница Журавлево. Столы в ее облицованной кафелем кафешке пустуют. Это, впрочем, частая картина.

— Ну, мы лично начинали с пельменей, с мантов. Всё домашнее. Кухни у нас нет, но мы готовим тут же, в Журавлево, недалеко. Потом привозим сюда, — устало говорит она. — Ну а посетители разные бывают: кемеровчане, новосибирцы, даже москвичи приезжают.

А вот что-то вроде местной достопримечательности — киоск с дисками и музыкой на флешках, как из нулевых. Музыка там, впрочем, тоже примерно из этой эпохи

А вот что-то вроде местной достопримечательности — киоск с дисками и музыкой на флешках, как из нулевых. Музыка там, впрочем, тоже примерно из этой эпохи

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Надежда тоже работает круглосуточно, и, по ее словам, ей не страшно: разборок здесь почти не случается. Иногда, правда, кто-то обворовывает машины дальнобойщиков.

— Да всё равно спокойно тут, — беспечно замечает она. — Мы раньше по двое работали, теперь я одна. Народу всё равно не так много, похуже становится. И народу мало, и кафе большие построились. Ну, как сказать... Конкуренция. Да и вот эти киоски пустые… Они и летом почти всегда пустые. Всё затухло тут. После пандемии совсем поток маленький стал. В праздники еще бывает народ, а в будни вот так.

Как живется в селе у трассы

В Журавлево больше тысячи жителей: есть школа, несколько сетевых супермаркетов, пара гостиниц и десятка полтора различных кафешек. При всем при этом с работой, как и в любом селе, напряженно. Кому-то удается устроиться в одно из заведений вдоль дороги, кто-то зарабатывает исключительно летом, продавая овощи с грядки. Рядом есть еще озеро — рыбу оттуда тоже пытаются продавать.

В остальном Журавлево — типичное село у трассы

В остальном Журавлево — типичное село у трассы

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Красивые домики здесь тоже встречаются

Красивые домики здесь тоже встречаются

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А еще в самом селе берут молочку те самые коммерсанты, которые держат кафешки. Покупают немного, в основном творог, сметану и молоко. Как рассказывала Любовь, администратор из «Старого доброго уюта», иногда у местных покупают говядину и баранину, мясо потом идет на борщ и люля-кебаб, которые подают в кафе.

— Кафе эти, наверное, в конце 90-х появились. Я живу в Журавлево пятьдесят лет, поэтому помню. Раньше всегда покупали молоко и яйцо тут. Но вот в последнее время уже не так. Пенсионеры не держат, а молодые не хотят. Ну и работают в кафе… Раньше прямо все официанты, повара, все-все были из Журавлево, а сейчас разъехались. А начиналось всё с того, что одна бабулька вытащила пирожки, потом другая. Всё с пирожков началось, потом — манты, потом кто-то пельменную открыл, ну и так пошло. Это когда колхоз у нас развалился. Сейчас, по моим ощущениям, [заведений] меньше стало, — рассказывает Галина Тимофеевна, местная жительница.

Местные жители уверены, что село постепенно теряет жителей

Местные жители уверены, что село постепенно теряет жителей

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Как она замечает, Журавлево постепенно теряет жителей. Оставаться жить в селе у дороги хотят не все, а молодежь так и вовсе по окончании школы уезжает отсюда.

Пенсионер Вячеслав Борматов, живущий через улицу от Галины Тимофеевны, впрочем, уверен, что начиналась повальная торговля в Журавлево не с пирожков, а с карасей.

— Моя соседка вон продавала, — машет он в противоположную сторону. — Вначале торговали под Степногутово, потом к нам в деревню зашли. Вначале — где-то в глубине, а потом швырнули их туда, в начало [села], чтобы мусора поменьше было. Сейчас до сих пор ловят. Ну а куда они денутся? Правда, уже не караси, а щуки. Вот такие вот огромные.

Распространена версия о том, что пятачок с кафе в Журавлево появился после того, как там стали торговать пирожками. Но Вячеслав Борматов уверен, что сперва в селе начали торговать рыбой

Распространена версия о том, что пятачок с кафе в Журавлево появился после того, как там стали торговать пирожками. Но Вячеслав Борматов уверен, что сперва в селе начали торговать рыбой

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Молочные продукты и мясо в Журавлево по-прежнему продают, правда гораздо меньше, чем раньше. Сам Вячеслав иногда продает яйца. Их у него берут по цене 80 рублей за десяток. Цену он считает низкой.

— Да, хозяина не стало — и всё захирело. Ермолаев тут у нас был, колхоз «Новый путь». Вот он умер, так и всё. Теперь мест рабочих нет, зато кафе вон сколько, — добавляет он.

Однажды НГС побывал в селе, где готовят самые вкусные пельмени — такими их назвало жюри конкурса «Вкусы России».

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