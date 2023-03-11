«Всё началось с пирожков». Как на трассе появилось культовое место с самыми вкусными шашлыками — репортаж из Журавлево

— Остановились тут, потому что шашлыки самые вкусные. Вас, наверное, там пытались уже заманить? — спрашивает Алексей, приехавший на Танай из Новосибирска, намекая на точку Фархада.



— Да они вкусными были лет десять назад. А сейчас такие…. Посредственные, — замечает его друг Дмитрий, с которым они и приехали покататься.



— Да вначале, как и в любом бизнесе, работают на качество, а потом на поток.



— Но вообще шашлык тут недорогой, 230 рублей. Таких цен в Новосибирске не найдешь. Ну, нормально, в общем, — добавляет Дмитрий.



Шашлык — это не единственное, что подают в «Старом добром уюте». Меню огромное, и все позиции, по словам официанток, есть в наличии. Чтобы поддерживать ассортимент, как признается администратор Любовь, блюда приходится заготавливать чуть ли не в промышленных масштабах. Например, здесь готовят 500 порций солянки, которые расходятся за день в особо загруженное время.

