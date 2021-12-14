«Таких больше нигде не делают»: бухгалтер из Новосибирска переехала в село, где начала лепить лучшие пельмени в стране

«Федосихинские пельмени» в ноябре признали лучшими в России по версии жюри конкурса «Вкусы России». Их производит компания «Русский двор» в небольшой деревне Федосиха под Новосибирском. Директор и владелица — женщина с интересной судьбой. Бухгалтер из Новосибирска Ирина Кошелева в 45 лет поняла, что устала от шумного города, и вместе с мужем перебралась в захолустье, где и открыла небольшой цех по производству полуфабрикатов. Теперь за их фирменным продуктом клиенты выстраиваются в очереди.
Команда НГС съездила на производство, чтобы разгадать секрет лучших пельменей в стране. Ну и попробовать их, конечно.
Эксклюзивный рецепт
Федосиха — небольшая деревня на 600 человек в 100 километрах от Новосибирска. Огромные сугробы из чистого белого снега, по улицам ходят коровы, на краю деревеньки — цех по производству полуфабрикатов, похожий на обычный дом. Еще недавно он выполнял и функции дома, но со временем Ирина с мужем сделали там ремонт, а сами переехали в новое жилье.
Сейчас в «Русском дворе» работают 7 человек. К нашему приезду в цехе было пять сотрудников, они как раз замешивали новую партию своих фирменных пельменей — «Федосихинских». В подготовительной комнате резали лук, делали фарш и подготавливали грибы вёшенки.
— Сегодня делаем пельмени, которые неожиданно стали лучшими. Мы, конечно, старались, но не думали, что всё так удачно будет. В состав фарша входит свинина, грибы вёшенки и специи. Это наш эксклюзивный рецепт. Как оказалось, такие никто не делает. Есть просто с грибами, есть просто с мясом. А именно с вёшенками нет. Вообще мы начинали с обычных традиционных пельменей. Очень хорошо их берут и любят, они называются «Русский двор». Потом мы немножко начали расширять ассортимент. Начали делать мясные с капустой, потом делали говядину с уткой и придумали «Федосихинские», — рассказала Ирина.
ООО «Компания Русский Двор» была зарегистрирована в январе 2015 года. Выручка компании, по данным «Контур.Фокус», за 2020 год — 5,2 миллиона. Чистая прибыль за 2020 год — 402 тысячи.
Вёшенки в Федосиху попадают из Маслянино, где есть промышленное производство грибов. Как утверждает Ирина, этот вид невероятно полезен для организма.
Сами пельмени лепятся с помощью специального пельменного аппарата, который делает вареники, а потом вручную их превращают в пельмени.
Последние пару недель после выхода новостей о самых лучших пельменях в «Русском дворе» не прекращают их лепить. Манты, вареники, блины и многое другое ушло на задний план. Спрос возрос так сильно, что образовалась очередь и Ирине приходится откладывать заказы на несколько дней.
— Это был конкурс не продуктов как таковых, не пельмени среди пельменей проверялись. Это был конкурс региональных брендов. Красная рыба и творожок, и квас. Не было конкурса дегустации. Мы для этого не отправляли специально. Оценивались отклики, формат работы, бренд. У нас просто история, наверное, интересная. Мы пытаемся территорию представить и развить, — поделилась Ирина.
Сейчас Ирина активно планирует расширение. Она хочет нанять новых людей и добавить новые рецепты.
— Все кому не лень встают на учет в службу занятости. Из тех, кто ничего не делает, 10% я бы взяла на работу. Потому что зовешь человека на работу, а он говорит, что у него огород. Или женщина гусей взяла и надо за ними смотреть. Есть такие, которые обещают прийти, походят немного и говорят, что не будут у меня работать. У нас сложился коллектив, которым я дорожу, и хотелось бы еще таких же людей. Столько же еще и тогда нормально будет. К сожалению, в деревнях ситуация такая. Возможно, в перестроечное время все работящие уехали. Остались те, кому всё равно. Работящих мало, ответственных мало, что-то произошло за эти годы с людьми, — предполагает Ирина.
Как она объясняет, люди такие же, как в городе: есть и работящие, и ленивые. Просто в деревне их отличия заметнее.
В планы директора также входит расширить ассортимент производства. Она хочет выпускать пельмени полностью ручной лепки — это выйдет дороже, чем обычные пельмени. Никаких химических добавок Ирина в рецепт пельменей добавлять не планирует.
— Это было самое сложное, наверное, понять, что надо придерживаться традиционного состава. Мясо, лук, перец, без всяких добавок. Оказывается, что на малых производствах нашего масштаба не настолько большая экономия достигается за счет всяких добавок. Конечно, дороже обходятся пельмени, но не настолько, чтобы они стоили по 500 рублей за килограмм. Наверное, на больших производствах им сложнее за технологией следить. Там больше накладных расходов, — делится предпринимательница.
По простому рецепту такие пельмени сможет сделать каждый. Никаких секретных ингредиентов производители не добавляют.
Еще одной мечтой для Ирины стал маленький магазинчик в городе. Правда, она надеется, что получится найти кого-то, с кем можно будет скооперироваться и открыть совместный магазин: с медом, квасом или чем-то похожим.
— С сетью нам невыгодно сотрудничать. Наша цена им неинтересна, а чтобы сделать им интересно, мы должны сделать продукт дешевле за счет качества, — разводит руками женщина.
Объявление: «Федосихинский сельсовет приглашает людей»
До 2015 года Ирина жила в Новосибирске, работала бухгалтером. Когда ей исполнилось 45, они с мужем решили переехать в деревню ради мечты о просторе и спокойствии. Долго выбирали новое место жительства, но не находили нужного варианта. Пока однажды Ирина не наткнулась на объявление в интернете.
— Там было сказано, что Федосихинский сельсовет приглашает людей. «Приезжайте жить к нам в село. Мы вам выделим участок 60 соток. Пожалуйста, ведением хозяйства занимайтесь или мелким предпринимательством. Будем вам рады». Понимаете, это я вычитала 6 лет назад. Это простой пример, но он правильный. Нас встретил глава администрации Сергей Федорович, — вспоминает Ирина.
Несколько лет назад глава Сергей Баун сделал ставку на привлечение людей в село для развития территории. При его непосредственным участии в Федосихе уже открылись фермы и предприятие по производству почвы. Идея сделать цех пельменей в деревне — тоже его.
— Мы согласились делать пельмени. Мы больше ничего особо не умели, а это традиционное блюдо. Не надо особо технологов каких-то, мы сами какую рецептуру придумаем, такую и делаем. И людей мы подбирали — все в деревне умеют лепить. Все, кто к нам подошел, все умеют это делать, — описывает процесс предпринимательница.
Ирина с мужем начинали работать вместе с двумя сотрудницами. Сегодня с улыбкой она вспоминает, как изначально ошибалась, когда рассчитывала на хороший спрос за одно лишь качество пельменей. Как оказалось, пельмени надо еще и уметь продавать.
— Мы поздновато поняли важность рекламы и начали наверстывать. Все эти годы по ярмаркам ездим, стараемся общественные работы делать и селу быть полезными. Цель не просто к себе привлечь внимание, а к месту, где мы живем, потому что оно хорошее. Чтобы люди отсюда не уезжали, а, наоборот, приезжали, — с теплотой проговаривает директор.
В деревне, по ощущениям Ирины, к переехавшим из города относятся как к диковинке. Много ходило рассказов и сплетен про производство и про создателей пельменей. Но в основном на пути сибирячки чаще попадаются хорошие люди, которые помогают в разных сферах и часто безвозмездно.
— Нам помогают в неожиданных ситуациях. Начиная с сертификации продукции, потоков движения людей и сырья. И люди безвозмездно и искреннее нам помогали советом и даже приезжали сюда. С реализацией, с земельным оформлением дел. Отовсюду в нужное время кто-то появлялся и объяснял. И мы стараемся со всеми поддерживать связь и очень им благодарны, — поделилась женщина.
Ирина с мужем прониклись деревенским бытом. У них дома живут три дойные козочки, козел и козленок. О них она говорит с особой нежностью. Из козьего молока сибирячка научилась делать сыр.
— Огород, картошечка, простор. Мне это нравится. У нас в семье — единомыслие, нам обоим нравится такое, — подытожила Ирина.
Агротуризм
Помимо производства пельменей, Ирина хочет организовать агротуризм в Федосихе. В прошлом году они построили веранду и сделали небольшое открытие, организовали экскурсию. Приехавшие из города гости ездили смотреть на бычков, уборочную технику на полях и пруд, который находится прямо напротив цеха. Приезжали обычно компаниями единомышленников или родители с детьми.
— И ребятишкам, и взрослым здесь интересно. На трактор залезть, пофотографироваться, посидеть. Если люди приезжают и идет уборочная или посевная, мы прямо едем, стараемся маршрут построить, чтобы где-то остановиться и посмотреть, как это происходит. И если такое время, когда зреет урожай, пшеница, ячмень, они мохнатенькие, такие красивые. Кто-то колосков нарвет, кто-то просто пофотографирует. Сено, когда собираем, и рулоны на поле лежат — это то, что в городе не увидеть, не посмотреть. Это полезно для души, — уверена сельчанка.
В этом году идея Ирина об агротуризме в Федосихе уже выиграла грант от Ростуризма. На заднем дворе пельменного цеха выросли три небольших домика.
— Надеюсь, что когда мы запустим домики в декабре, это будет немного другой формат. Раньше к нам приезжали на один день. Иногда оставались с палатками, — мечтает Ирина.
Среди туристических успехов — и сентябрьское мероприятие «Деревенский обед» во дворе цеха. Идею предложила новосибирский шеф-повар Юлия Литвиненко. На мероприятии было 20 человек.
— У нас была не просто еда, был праздник. Было общение шефа с гостями. Сопровождающие рассказывали о традициях, об истории. Взрослые люди играли в русские традиционные игры, бегали и прыгали. Погода была хуже некуда. С утра был снег, и он шел, наверное, до полдвенадцатого, а в 12 приехали гости. Конец сентября. Грязища. Холод. Тем не менее на улице мы это устроили и никто не расстроился и не замерз — все уехали довольные, потому что было настоящее общение, чего мало в наше время. Плюс кухня интересная. Каша из пшеницы с груздями и муравьями была, — рассказала Ирина.
Регулярно «Русский двор» появляется на новосибирских ярмарках. Ездит туда не с пустыми руками — возят с собой традиционный самовар, прялку и многое другое.
— Нашу продукцию на ярмарках хорошо берут женщины пенсионного возраста. Они подходят за пельменями, спрашивают, где еще можно купить. Говорят, что им не дешево нужно, а съедобно и качественно. А где такое — большой вопрос. Наши пельмени есть на социальной ярмарке, но там есть критерий: продукция должна быть дешевой, — поделилась директор, а потом добавила: — Сделайте в городе фермерскую площадку. Именно в городе, не на выезде. А сделали бы на каких-то льготных условиях. Она будет не такая дешевая, как на соцярмарке, но это будет сам фермер продавать: мед, молочку, сыр.
А пока мечты о фермерском уголке остаются мечтами, Ирина ездит на ярмарки и развозит пельмени по нескольким магазинчикам, с которыми сотрудничает. Заказы от 2 тысяч рублей готова увезти в офис или даже домой к клиенту.
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