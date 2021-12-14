«Таких больше нигде не делают»: бухгалтер из Новосибирска переехала в село, где начала лепить лучшие пельмени в стране

Регулярно «Русский двор» появляется на новосибирских ярмарках. Ездит туда не с пустыми руками — возят с собой традиционный самовар, прялку и многое другое.



— Нашу продукцию на ярмарках хорошо берут женщины пенсионного возраста. Они подходят за пельменями, спрашивают, где еще можно купить. Говорят, что им не дешево нужно, а съедобно и качественно. А где такое — большой вопрос. Наши пельмени есть на социальной ярмарке, но там есть критерий: продукция должна быть дешевой, — поделилась директор, а потом добавила: — Сделайте в городе фермерскую площадку. Именно в городе, не на выезде. А сделали бы на каких-то льготных условиях. Она будет не такая дешевая, как на соцярмарке, но это будет сам фермер продавать: мед, молочку, сыр.

А пока мечты о фермерском уголке остаются мечтами, Ирина ездит на ярмарки и развозит пельмени по нескольким магазинчикам, с которыми сотрудничает. Заказы от 2 тысяч рублей готова увезти в офис или даже домой к клиенту.

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