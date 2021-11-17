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Пельмени из маленького села под Новосибирском признаны лучшими в стране

Они победили в номинации «Вкус из глубинки»

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Пельмени делают в небольшом селе

Пельмени делают в небольшом селе

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Пельмени из Новосибирской области признаны лучшими в стране

Новосибирские пельмени от компании «Русский двор» стали лучшими в конкурсе «Вкусы России» в номинации «Вкус из глубинки». «Федосихинские пельмени» делают в селе Федосиха, и, как обещают на сайте производителя, каждый пельмень лепится вручную.

— Номинация конкурса «Вкус из глубинки» определяет лучшие продукты с территорий, где численность населения составляет до 3000 человек. Таким и является село Федосиха Коченевского района, — рассказали в правительстве Новосибирской области.

Как сообщили на сайте конкурса, в 2016 году группа городских жителей переехала в село и решила открыть небольшое пельменное производство. К 2020 году в селе Федосиха выпускается несколько десятков разнообразных пельменей на любой вкус.

В конце октября НГС рассказывал, как недорого и вкусно поесть в Новосибирске. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал список заведений по линии метро, где интересный обед обойдется не дороже 200 рублей. Известные сети столовых и фастфуда мы сознательно решили не брать, потому что о них ведь и так все знают.

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