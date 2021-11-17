Пельмени из маленького села под Новосибирском признаны лучшими в стране

В конце октября НГС рассказывал, как недорого и вкусно поесть в Новосибирске. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал список заведений по линии метро, где интересный обед обойдется не дороже 200 рублей. Известные сети столовых и фастфуда мы сознательно решили не брать, потому что о них ведь и так все знают.

