«Там в миске что-то шевелится!»: что люди ели в 90-х — вспоминаем культовые продукты

Журналист Ксения Лысенко рассказывает:



— Как-то купила мама вафли «Кукуруку», а там на обертке написано, что я выиграла приз — бейсболку, но за ней надо в Москву ехать. Я не понимала, что такое бейсболка, но уж слово было слишком заманчиво-иностранным, поэтому я слезно умоляла родителей поехать за бейсболкой. И не понимала, почему они не соглашаются, это же приз!

90-е прошли, а с ними и восторг узнавания нового мира, который можно попробовать на вкус. Необычные продукты, новые блюда и напитки появляются и по сей день, но в условиях товарного изобилия ими трудно удивить искушенного покупателя. Хотя всегда есть возможность выбросить на рынок под эмблемой модного инновационного продукта что-то хорошо забытое. В советские времена и отчасти в 90-е годы во многих домах можно было встретить большие банки с темной жидкостью и толстым слоем не то плесени, не то чего похуже. Это был чайный гриб, получавшаяся в результате жизнедеятельности которого жидкость считалась полезной для здоровья. Прошло чуть более 20 лет, и тот же чайный гриб вернулся в обиход в новом обличии — как модный напиток комбуча. Его можно купить в большинстве баров, рассчитанных на продвинутую публику.

Посмотреть на то, как выглядели в 90-е улицы города (еще пустые, не знающие пробок), можно в ретрорепортаже с фотографиями Евгения Иванова.